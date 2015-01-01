К агрострахованию есть вопросы

№15 (508) от 25 апреля 2018 г.

На сайте Счетной палаты РФ появилась информация о результатах проверки исполнения ФЗ о господдержке в сфере сельскохозяйственного страхования. Объект проверки: Департамент сельского хозяйства Орловской области; Акционерное общество «Страховая группа АВАНГАРД-ГАРАНТ» (г. Москва).

Проверяемый период — 2017 г.

Кто получает субсидии

С докладами на коллегии Счетной палаты выступили аудиторы Счетной палаты Андрей Перчян и Бато-Жаргал Жамбалнимбуев.

«В ходе проверки выявлено, что в соответствии с постановлением Правительства РФ и приказом Минсельхоза в соглашении о предоставлении субсидий бюджету региона из федерального бюджета, заключенным между Минсельхозом и Правительством Орловской области, были определены на 2017 г. три приоритетных направления развития сельского хозяйства в регионе: развитие племенного животноводства, развитие элитного семеноводства, поддержка фермерских хозяйств.

Проверка показала, что на господдержку сельхозстрахования в Орловской области в 2017 г. было направлено 109,2 млн руб., из них 103,7 млн руб. из федерального бюджета и 5,5 млн руб. из регионального.

В 2017 г. за счет единой субсидии объемом в 481,4 млн руб. были профинансированы 9 направлений развития сельского хозяйства области. При этом, на три приоритетных направления из общего объема единой субсидии было направлено регионом только 20,8%.

В ходе контрольного мероприятия установлено, что на поддержку сельхозстрахования, которая не входила в приоритетные направления, было использовано 103,7 млн руб. или 21,5%. Установлено, что регионом приоритезация использования единой субсидии произведена не была.

Проверка показала, что при распределении субсидии Департаментом сельского хозяйства области были применены коэффициенты значимости, которые нормативными правовыми актами не были утверждены.

«Так на приоритетное направление «Развитие элитного семеноводства» было направлено лишь около 0,05%, а на «Племенное животноводство» вместе с мерами по предупреждению африканской чумы свиней – 0,13% от общего объема субсидий», – подчеркнул Бато-Жаргал Жамбалнимбуев.

В результате такого распределения единой субсидии достигнутое значение целевого показателя по приоритетному направлению «Развитие племенного животноводства» составило только 73,3% от запланированного. Остальные показатели по приоритетным направлениям выполнены на 100%. Кроме того, два показателя результативности исполнения мероприятий по сельхозстрахованию были перевыполнены. Так, размер застрахованных посевных площадей превысил плановые значения в 1,3 раза, а количество застрахованных сельхозживотных голов сложилось в 3 раза выше установленного показателя.

Выборочной проверкой договоров сельхозстрахования с господдержкой в области животноводства на соответствие требованию Федерального закона от 25 июля 2011 г. № 260-ФЗ, согласно которому государственная поддержка осуществляется по договорам сельхозстрахования при условии, что такой договор заключен в отношении сельскохозяйственных животных на все имеющееся у сельхозпроизводителя поголовье, установлено, что договоры сельхозстрахования 4-х сельхозтоваропроизводителей, связанные с риском утраты (гибели) сельхозживотных (КРС, свиньи), заключены не на все имеющееся у сельхозтоваропроизводителей поголовье.

Таким образом, руководителем Департамента сельского хозяйства Орловской области, в нарушение требований федерального закона и региональных правил предоставления субсидий, без наличия на то правовых оснований принято решение о предоставлении субсидий в сумме 22,4 млн руб.

«Помимо этого отмечаем достаточно высокую концентрацию государственной поддержки у одного сельхозтоваропроизводителя, что негативно влияет на конкуренцию в агропромышленном комплексе», – отметил Бато-Жаргал Жамбалнимбуев.

Так из 17 получателей субсидии по договорам сельхозстрахования в области растениеводства, наибольший объем субсидий 70,8 млн руб., или 83,4% предоставлен ООО «Авангард-Агро-Орел» по договорам сельхозстрахования, заключенным с АО «Страховая группа «Авангард-Гарант». Аналогично в 2016 г. ООО «Авангард-Агро-Орел» предоставлено 92,8% общего объема субсидий.

Коллегия приняла решение направить представление Счетной палаты временно исполняющему обязанности губернатора Орловской области, обращение в Генеральную прокуратуру, информационное письмо в Центральный банк Российской Федерации, а также информацию об основных итогах и отчет о результатах контрольного мероприятия в Государственную Думу и Совет Федерации Федерального Собрания.

Об «открытости» и «прозрачности»

Как известно, сельскохозяйственное страхование в его нынешнем виде не получило большого распространения в стране и в регионах ЦФО. К примеру, Белгородская область вообще решила отказаться от этого вида поддержки.

Орловские аграрные чиновники во главе с зампредом по АПК Дмитрием Бутусовым, напротив, к большому удовлетворению президента Национального союза агростраховщиков Корнея Биждова, упорно рекламируют агрострахование, не понимая или не желая понимать того, что страхование является лишь одним из инструментов в целой системе управления рисками в сельскохозяйственном производстве и соответственно должно рассматриваться в сравнении с другими возможными способами стабилизации доходов сельскохозяйственных предприятий.

На примере механизма распределения единой субсидии, в рамках которой осуществляется и господдержка агрострахования, очевидно, насколько этот малопрозрачный сектор любим нашими аграрными чиновниками. Почти четверть всей поддержки выделена не на развитие производства, а именно на сельскохозяйственное страхование (!).

Чиновники не дают внятного ответа на вопрос, почему программы агрострахования с участием государства на настоящий момент являются весьма дорогим и не очень эффективным инструментом аграрной политики. Несмотря на то, что в рамках существующих программ страховые премии субсидируются государством практически на 50%, большинство сельскохозяйственных организаций и фермеров до сих пор неохотно покупают страховые полисы. Фактически крупнейшим пользователем такого вида поддержки в Орловской области стала одна крупная компания (ООО «Авангард-Агро-Орёл»), о впечатляющих результатах работы которой наслышаны во многих районах области: сотни тысяч тонн не вывезенной с полей свеклы, тысячи не убранных гектаров сельхозкультур. Как видим, фигурирует эта компания и в отчетах проверки Счётной палаты России.

Главными причинами прохладного отношения простых фермеров к страхованию является недостаточная открытость и прозрачность программ страхования и механизма реализации выплат при наступлении страхового события, к тому же доказывать наступление страхового события крайне трудно. В последние два года, пожалуй, самым насущным для сельхозпредприятий и фермеров является страхование валового дохода по сельскохозяйственным культурам, представляющее собой страхование как урожайности, так и цены продукции.

Чиновники, активно продвигающие программы агрострахования от погодных рисков, эпидемий, болезней животных, не учитывают главное: сельхозтоваропроизводители работают в условиях ценового или рыночного рисков, сталкиваясь с тем, что рыночные цены на продукцию невозможно достоверно оценить в момент принятия решения о производстве.

Страхование — далеко не единственный и главный инструмент управления рисками в сельскохозяйственном производстве и не единственный гарант сохранения финасово-производственной стабильности предприятий. Страхование сельскохозяйственного бизнеса должно рассматриваться лишь в сравнении с другими возможными способами стабилизации доходов сельскохозяйственных предприятий, считают специалисты.