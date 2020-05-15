К акции «Ночь музеев» присоединятся и орловские галереи

Ежегодная акция, приуроченная к Международному дню музеев, пройдёт 16 мая в онлайн-формате. В состав Орловского объединенного государственного литературного музея И.С. Тургенева входят музеи И.С. Тургенева, Н.С. Лескова, Л.Н. Андреева, И.А. Бунина, Т.Н. Грановского и писателей-орловцев. Все они выйдут в эфир 16 мая в 18.00 на официальном сайте и в своих социальных сетях.

Музей И.С. Тургенева предлагает гостям в онлайн-формате окунуться в историю через фотографии и видеоролики. Кто автор первой экспозиции, как музей восстанавливался после Великой Отечественной войны и кто сегодня хранит накопленные за 102 года материалы — в программе «Музей Тургенева. Начало».

Дом-музей Н.С. Лескова покажет видеосюжеты о родственниках писателя. Предание о ненастоящем имени, борьба с местными суевериями и другие интересные факты семьи Н.С. Лескова — в программе «У лесковской лампы».

В доме Леонида Андреева приглашают посмотреть документальный фильм 1993 года «Мир Леонида Андреева». Он охватывает весь жизненный путь писателя — от детства в Орле до последних лет, проведённых в Ленинградской области.

Музей И.А. Бунина расскажет о женщинах, вдохновлявших писателя. Истории его романов с В. Пащенко, А. Цакни, В. Муромцевой и Г. Кузнецовой, сложенные в программу «Посылаю тебе мою душу», помогут понять, почему наш земляк так трогательно и чувственно писал о любви.

Музей Т.Н. Грановского представит видеоролик, составленный на основе анализа письменного наследия историка. В программе «Верный залог долгой любви» раскроются радость дружбы, волнующие признания и сомнения, терзавшие нашего земляка всю жизнь.

В 2020 году отмечается 200 лет со дня рождения А.А. Фета. Ему музей писателей-орловцев и посвятил программу «У любви есть слова…». Литературовед Л.Н. Афонин расскажет об отношениях поэта со своей музой М. Лазич.

Орловский краеведческий музей ждёт посетителей в 14.00 на своём официальном сайте и в социальной сети «Вконтакте». В программе — лекции, онлайн-экспозиции, литературные гостиные и мастер-классы. Так, зрителям расскажут историю крестьянского костюма Орловской губернии, научат плести из рогоза и познакомят с укладкой, сборкой и надеванием походного снаряжения бойца пехоты Красной Армии.

Военно-исторический музей сосредоточится на Великой Отечественной войне. Старт — в 11.30. Гостям расскажут о Героях Советского Союза М.М. Антонове, А.М. Андрианове и М.П. Чечневой, чьи имена носят улицы в Орле, научат мастерить праздничную открытку ко Дню Победы. Завершит программу мультфильм «Солдатская сказка».

Программу дома-музея В.А. Русанова в 16.30 откроет документальный фильм «Экспедиция Русанова. Последний подвиг «Геркулеса». Далее онлайн-посетителям расскажут об уникальных музейных экспонатах, о семье известного путешественника и ученого, а в финале пригласят к участию в викторине «Что я знаю о В.А. Русанове».

Программа «Символы Победы» Орловского музея изобразительных искусств рассчитана на время с 9.00 до 24.00 16 мая. Через произведения местных мастеров А.И. Курнакова и Г.В. Дышленко онлайн-посетители узнают о прорыве обороны фашистов на Орловском плацдарме в июле 1943 года, о жизни в годы Великой Отечественной войне и особом значении хлеба в эти тяжёлые годы.