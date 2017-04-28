К бешеной овце добавились две кошки

Число выявленных случаев бешенства в Орловской области к майским праздникам возросло до трех. Как сообщили в пресс-службе «Орловского референтного центра Россельхознадзора», ранее в списке была лишь овца из частного сектора Болховского района. Теперь в опасном списке еще две кошки, причем в одном случае заболела домашняя мурка, а в другом — бездомное животное.

Всего же с начала года проведено 65 исследований на бешенство. Патологический материал брался от собак, лис, мелкого рогатого скота, кошек, крыс, мышей, ежа и даже дикого хомяка. Поэтому основное правило при прогулке на природу — не гладить обитателей лесов и полей.

Вместе с тем, в областном центре сложилась катастрофическая ситуация с отловом бездомных животных. Последний аукцион не состоялся из-за отсутствия желающих делать эту грязную работу. Более того, следственными органами возбуждено уголовное дело о мошенничестве — в ходе проверки были выявлены факты оплаты за счет бюджетных средств работ по отлову и временной передержке животных, которые фактически выполнены не были.