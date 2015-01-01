К Дню Победы в Орле запланировано около 50 праздничных мероприятий

5 мая в 10 часов состоится торжественная церемония подъема дубликата Красного флага на площади Мира, 5, митинг Памяти, церемония возложения цветов к памятнику героям-танкистам и братской могиле.

В Орловском областном театре им. И.С. Тургенева 5 мая в 12 часов начнется торжественное заседание и праздничный концерт, посвященный 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

9 мая в 9 часов на Бульваре Победы пройдет торжественная церемония возложения Гирлянды Славы к стеле воинской славы. В 10 часов на пл. Ленина состоится торжественное прохождение войск Орловского территориального гарнизона и юнармейцев, которое завершится плац-концертом «Будущее России за нами». С 12 часов в парках города будут организованы массовые народные гуляния, а в Детском парке состоится Гала-концерт XVII городского фестиваля-конкурса «Не стареют душой ветераны». Тематический праздничный концерт пройдет на площади перед культурно-досуговым центром «Металлург» с участием воспитанников клубных формирований и творческих коллективов Центра.

С 19 до 23 часов на пл. Ленина для жителей и гостей города будет организован гала-концерт «Победный май! Поклон земной и благодарности слова…» с участием орловских творческих коллективов, лауреатов конкурсов и фестивалей. В 22 часа небо над площадью им. Ленина и у культурно-досугового центра «Металлург» озарится праздничным фейерверком.

Всего в городе состоится более 50 праздничных мероприятий, посвященных празднику Великой Победы, информирует мэрия Орла.