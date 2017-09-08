К Дню студента в Орле организуют «Брейн-ринг»

Городской турнир «Брейн-ринг», посвященный международному Дню студента, будет проходить в Орле в течение двух дней. 16 ноября в нем примут участие команды высших учебных заведений, 17 ноября за звание сильнейших будут бороться студенты колледжей.

Игры пройдут в бизнес-центре ТМК «ГРИНН». Начало в 15.00.

Командам предстоит принять участие в трех конкурсах: «Алфавит», «Энциклопедический», «Что? Где? Когда?», по итогам которых будут определены победители и призеры.

Оценивать ответы участников будет жюри, которое возглавил действующий игрок Орловского городского клуба знатоков, автор заданий городских турниров «Интеллектуальный марафон» Андрей Гусяков, сообщает администрация Орла.