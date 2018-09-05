5 сентября 2018



К домкому на блины

№30 (523) от 5 сентября 2018 г.

29 августа  жители дома №58 по ул. Октябрьской собрались во дворе на гастрономический праздник: председатель домового комитета Светлана Александровна Евтикова угостила блинами своих соседей, депутатов областного и городского советов Игоря Рыбакова и Игоря Коновалова и коллег — представителей органов территориального самоуправления Советского района.  Блины с медом, сметаной и вареньем гостям очень понравились —  Светлана Александровна славится своим умением готовить их необыкновенно вкусными. В благодарность гости   преподнесли домкому и жителям дома грамоты, подарки, а также дали небольшой концерт.  Депутат Игорь Рыбаков и предприниматель Виктор Панухник  играли на баяне и пели вместе с жителями их  любимые песни.

Такие праздники во дворе дома проходят ежегодно, и жители собираются поддерживать прекрасную традицию и впредь.

 

 

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Опубликовано 05 Сен 2018 в 15:11. В рубриках: Культура. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 30

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