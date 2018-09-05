К домкому на блины

№30 (523) от 5 сентября 2018 г.

29 августа жители дома №58 по ул. Октябрьской собрались во дворе на гастрономический праздник: председатель домового комитета Светлана Александровна Евтикова угостила блинами своих соседей, депутатов областного и городского советов Игоря Рыбакова и Игоря Коновалова и коллег — представителей органов территориального самоуправления Советского района. Блины с медом, сметаной и вареньем гостям очень понравились — Светлана Александровна славится своим умением готовить их необыкновенно вкусными. В благодарность гости преподнесли домкому и жителям дома грамоты, подарки, а также дали небольшой концерт. Депутат Игорь Рыбаков и предприниматель Виктор Панухник играли на баяне и пели вместе с жителями их любимые песни.

Такие праздники во дворе дома проходят ежегодно, и жители собираются поддерживать прекрасную традицию и впредь.