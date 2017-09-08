К главной ёлке Орла прибудет «Рождественский караван»

Праздничная программа «Новогодний караван» пройдет на площади Ленина завтра 26 декабря в 15.00.

Гостей праздника ждёт сказочная театрализованная интермедия «Новогодние чудеса», встреча с Дедом Морозом, Снегурочкой и сказочными персонажами. На площадь также прибудет «Рождественский караван».

Мероприятие организовано администрацией Орла при поддержке компании «Кока-Кола Ботлерз». В рамках проекта оказывается адресная помощь воспитанникам детских домов, школ-интернатов, детям, находящимся на длительном лечении в больницах и реабилитационных центрах, а также детям из малообеспеченных семей.

Сначала «Рождественский караван» отправится в городской социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, а затем сделает несколько остановок в областном центре, в том числе и на площади Ленина, информирует администрация Орла.