К кому придет прокуратура?

№2 (495) от 24 января 2018 г.

В Орле в аварийном состоянии находится 144 многоквартирных дома. Площадь этих домов –  71 тыс. кв. м. В настоящее время в них живут около 7 тысяч человек. Чтобы их расселить, необходима неподъемная для городского бюджета сумма — около 2,5 млрд руб. Выход орловские власти нашли в изменении областного закона, который позволил бы отдавать землю застройщику без проведения аукциона. Взамен строительные фирмы будут отдавать городу 10% квартир, которые и планируется предоставлять переселенцам из опасных развалюх. Между тем, на заседаниях комитетов городского совета, где проходило обсуждение изменений, всплыли интересные и важные детали, которые позволяют совсем в ином ракурсе посмотреть на эту благую инициативу.

 

Новый закон для решения старой проблемы

Как пояснил первый замглавы горадминистрации Олег Минкин, в земельном кодексе предусмотрена возможность предоставления земельных участков в аренду без торгов. При этом решение будет принимать высшее должностное лицо субъекта РФ — соответствующий региональный закон №1884-03 был принят в нашей области еще в 2015 году.  В соответствии с этим законом, одним из критериев для получения земли без торгов является строительство многоквартирных жилых домов, передаваемых людям, лишившимся жилых помещений в результате чрезвычайных ситуаций. Что характерно, на федеральном уровне механизм решения такой проблемы не определен. В Орловской области учли практику других регионов, как заверил Олег Минкин, а принятие сегодняшних поправок должно было устранить некоторые «шероховатости». В частности, из закона были убраны несколько положений, которые вызвали неразрешимые вопросы в части их практической реализации.

 

Быстрее. Быстрее! ЕЩЁ БЫСТРЕЕ!!!

 

Изначально рассмотрение  изменений в статью 3 Закона Орловской области от 4 декабря 2015 года №1884-03 предполагалось обсудить 16 января на заседании комитета по муниципальной собственности и землепользованию. Однако зампредседателя горсовета Владимир Негин снял вопрос с рассмотрения под тем предлогом, что документ еще требует доработки. Тем не менее, уже спустя два дня — 18 января – на комитете по строительству этот вопрос снова оказался в повестке. Депутат Сергей Елесин поинтересовался, почему распоряжение муниципальной землей рассматривается непрофильным комитетом. Его коллега Сергей Себякин пояснил, что вопросы могут рассматриваться любыми депутатами и на любом комитете. Депутат Елесин напомнил, что профильные комитеты создавались для рассмотрения вопросов по узким направлениям, впрочем, законодательную инициативу все же рассмотрели, и теперь решение за большинством народных избранников на январской сессии.

 

Для тех, кто внимательно следит за работой орловского горсовета, подобная спешка очень сильно бросается в глаза, так как обычно принятие важнейших для города вопросов растягивается на месяцы. Например, «спасение» ПАТП-1 от банкротства активно (и самое главное — безрезультатно) обсуждается на комитетах горсовета с апреля 2017-го. А здесь вдруг журналисты увидели чересчур стремительное желание решить проблему обитателей аварийных домов. Многим такая скорость и настойчивость показались странными. И как показало дальнейшее обсуждение — странного в этой инициативе действительно много.

 

Не боитесь, что прокуратура к вам придет? — А она не к нам, она к вам придет!

 

Очень интересный диалог, часть которого мы процитировали, произошел между пришедшим на заседание вице-спикером облсовета Михаилом Вдовиным и городскими депутатами. Выяснилась интригующая деталь. Поскольку горсовет выходит с законодательной инициативой в вышестоящий орган, то формально и ответственность за принятие этого решения будут нести не городские депутаты, а областные. Впрочем, вице-спикера интересовало не только кто будет отвечать за внедрение такой схемы, но и какой смысл создавать такую сложную и непрозрачную конструкцию. Почему честно не выставить землю под строительство дома на торги и не пустить десятую часть от полученных в бюджет денег на покупку жилья для расселения из аварийных развалюх? По факту предлагаемые изменения — это возврат к натуральному обмену, практикуемому в неразвитых странах.

 

Как пояснил Олег Минкин, Орловская область не изобретает ничего принципиально нового –  по этому пути уже идут несколько регионов РФ для решения проблемы аварийного жилья. Введение же новой схемы позволит получить квадратные метры в обмен на землю, минуя конкурсные процедуры. Если же действовать по привычному механизму, то необходимо иметь в виду, что бюджет города имеет значительную кредиторскую задолженность. В этой ситуации слишком высока вероятность такого сценария, когда город получит в бюджет деньги, и они будут сразу же потрачены на погашение кредиторской задолженности. И как бы этого не хотели «отцы города», до покупки жилья нуждающимся очередь так и не дойдет.

 

Если же рассматривать действие нового закона на практике, то для многих механизм обмена земли на квадратные метры оказался совершенно непонятным. Например, Сергей Елесин привел в пример строительство элитного дома: кто и кому отдаст новое жилье взамен аварийного, если в условной элитной новостройке не будет квартир площадью менее 200 квадратных метров?  Ведь тогда все равно придется эти квартиры продавать, чтобы купить более дешевое жилье для переселенцев? К сожалению, четкого ответа на эти вопросы не последовало — так как на практике механизм будет реализовываться не городскими, а областными властями, и многие детали (например, требования к застройщикам) будут прописаны на региональном уровне.

 

Строителям невыгодно?

 

Очень интересное мнение выразил в ходе обсуждения председатель строительного комитета Владимир Строев. Он отметил, что предложение получить землю в обмен на квартиры без торгов вряд ли заинтересует многочисленные строительные фирмы, так как 10% — это очень много, — заявил Строев. К тому же в этой схеме пока совершенно неясно, как быть с налогами, как будет оформляться земля и еще много-много технических нюансов. При этом очень высок риск того, что строители возьмут землю на условиях города, и сразу же нагрянет прокурорская проверка — почему землю получили по такой низкой цене.

 

Если 10% — действительно слишком высокая цена для строителей, то интересно было бы посмотреть: а на сколько вырастает цена земельного участка в ходе торгов? Неужели в Орле, где строители постоянно жалуются на нехватку свободной земли, в ходе честных торгов цена аренды повышается менее чем на 10%?

 

Между двух огней

 

Скорость принятия изменений в областной закон и то, с каким пылом городские чиновники защищают необходимость их внедрения, можно объяснить не только непрозрачностью и потенциальным простором для коррупционных схем. Следует иметь в виду и то, что городские власти оказались между двух огней, и выбор у них на самом деле невелик. С одной стороны — огромное количество аварийного жилья, которое может рухнуть в любой момент, и на расселение которого в казне просто нет средств. И с другой стороны, пусть и непрозрачный, но хоть какой-то реальный механизм решения этой большой проблемы. Учитывая тот нюанс, что на заседании комитета депутаты так и не услышали вердикт КСП, вероятно, к сессии все же будет получено официальное подтверждение от аудиторов контрольно-счетной палаты прозрачности предлагаемых изменений.

 

Орловцы же после трех лет правления предыдущего губернатора ставят под сомнение любые подозрительные решения — уж слишком много самых разнообразных коррупционных схем успешно было запущено командой Потомского. Учитывая тот факт, что закон о 10 процентах принимался как раз при экс-губернаторе, вполне объяснимо и логично, чтобы документ тщательно изучили еще до того, как он заработает в полную силу и со всеми изменениями.

 

Сергей Миляхин

 

 

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Опубликовано 24 Янв 2018 в 14:59. В рубриках: Коммуналка. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 56

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