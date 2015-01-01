К орловским управляющим компаниям могут применить жесткие санкции

Усилить контроль за работой управляющих компаний по очистке снега — такое поручение сегодня на еженедельном рабочем совещании дал глава администрации города Орла Андрей Усиков начальникам территориальных управлений и своему заместителю — начальнику управления городского хозяйства и транспорта Роману Игнатушину.

— Та ситуация, которая не сегодняшний день сложилась, вызывает массу нареканий. Если управляющие компании не выполняют свои обязательства по надлежащему содержанию дворовых территорий и проездов к ним, то необходимо ежедневно применять к ним жесткие штрафные санкции. Активизируйте работу отделов административно-технического контроля, муниципального жилищного контроля, привлекайте жилищную инспекцию.

Тем компаниям, которые не справились с последствиями обильного снегопада, поставлена задача в течение двух дней очистить дворы и проезды от снега. А там где дворы расчищены, рекомендовано уже сейчас вывозить собранный снег, поскольку в дальнейшем он будет только затруднять движение транспорта, сообщает пресс-служба мэрии г. Орла.

Усиков также поручил особое внимание уделить расчистке тротуаров. В качестве примера он привел улицу Раздольную, где пешеходам после снегопада приходилось самим протаптывать дорогу.