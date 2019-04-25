25 апреля 2019



К Пасхе маршруты общественного транспорта продлят до кладбищ

К Пасхе маршруты общественного транспорта будут продлены до кладбищ, а количество единиц подвижного состава увеличится., информирует администрация города Орла.

№ 3 «Ливенская АЗС — Госуниверситет-УНПК» (продлен до кладбища);

№ 4 «Ул. Алроса — Госуниверситет-УНПК» (продлен до кладбища);

№ 14 «Ул. Планерная — Наугорское кладбище»;

№ 24 «Санаторий «Лесной» — Наугорское кладбище» ч/з ул.1-я Посадская;

№ 27 «Санаторий «Лесной» — Наугорское кладбище» ч/з ул. Герцена.

До Иоано-Богословского кладбища будет курсировать маршрут № 5 «Мегакомплекс ГРИНН — п.Булгаково».

Пять автобусов будут перемещаться по организованному дополнительному маршруту «ул. 1-я Посадская — Лужковское кладбище» по следующему графику:

grafik pasha

 

Время отправления с остановочного пункта «1-я Посадская» (остановка дачных маршрутов): 8.25, 8.45, 9.00, 9.15, 9.25, 9.35, 9.45, 10.00, 10.15, 10.25, 10.35, 10.45, 11.00, 11.15, 11.25, 11.35, 11.45, 12.00, 12.15, 12.25, 12.35, 12.45, 13.00, 13.15, 13.25, 13.35, 13.45, 14.00, 14.15, 14.25, 14.35, 14.45, 15.00.

Время отправления от кладбища: 8.55, 9.15, 9.30, 9.45, 9.55, 10.05, 10.15, 10.30, 10.45, 10.55, 11.05, 11.15, 11.30, 11.45, 11.55, 12.05, 12.15, 12.30, 12.45, 12.55, 13.05, 13.15, 13.30, 13.45, 13.55, 14.05, 14.15, 14.30, 14.45, 14.55, 15.05, 15.15, 15.30

 

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Опубликовано 25 Апр 2019 в 14:57. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

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