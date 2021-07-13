К порыву трубы в 909 квартале мог привести гидроудар из-за отключения электричества

Генеральный директор «Орёлводоканала» Василий Иванов рассказал свою версию случившегося в прошлую среду порыва водовода. Напомним, 7 июля в 21:00 произошло отключение холодного водоснабжения Заводского района и Советского района. В зону отключения водоснабжения попало 703 дома разной этажности с населением 70 тысяч человек, из них 12 тысяч детей, а также 58 социально значимых объектов.

«Аварийные ситуации случаются неожиданно и крайне быстро. В здании «Орёлводоканала» всегда находится дежурный диспетчер. Он получает информацию как по телефону, так и в онлайн-режиме. У нас также есть диктующие электронные точки, на которых отражаются графики давлений и многое другое. Как только происходят какие-то резкие изменения, диспетчер тут же получает массу информации. В тот день сигнал об аварии поступил в 20:55», — рассказал Василий Иванов.

«В настоящее время создана комиссия, состоящая из специалистов «Орёлводоканала» и представителей управления городского хозяйства и транспорта администрации Орла, а также проектировщика из «Орелпроект», — продолжает Василий Иванов. — Мы обязаны установить причину конкретной аварии и по возможности предпринять меры для исключения повторения подобной ситуации».

Предварительно уже можно сказать, что одной из причин стало отключение энергоснабжения. В этот день произошла аварийная остановка практически всех насосных станций, что привело к неконтролируемой ситуации в водопроводе. Также нельзя не учитывать, что трубопровод этот — 1976 года, и возникшие со временем микротрещины тоже могли послужить катализатором.

Скорость движения воды в трубе приблизительно 40-60 км/ч, объясняет Василий Иванов. В момент аварии был пик движения, так как 20:00-21:00 — это время активного разбора воды.

«Представим поезд, который движется со скоростью 60 км/ч. Причем впереди идут вагоны, а сзади — по-нашему, на насосной станции, — находится паровоз, который его толкает. В какой-то момент «паровоз» моментально останавливается, а «вагончики» продолжают идти дальше. Тоже самое происходит с водой, которая находится в трубопроводе. Сзади неё в трубе возникает вакуум, вода останавливается, разворачивается в обратную сторону и возникает гидроудар», — объяснил ситуацию по-простому генеральный директор «Орёлводоканала».

Василий Иванов замечает: недавняя остановка была не первая и, скорее всего, не последняя. Подобное отключение было совсем недавно, но к серьезной аварии не привело. «Орёлводоканал» строит новую ветку водовода на участке от ул. Авиационной до ул. Генерала Родина. А в 2020 году водовод появился на ул. Высоковольтной — на участке между Лужковским водоводом до Кромским шоссе. На 2022 год запланировано проектирование водовода от ул. Машиностроительной до Карачевского шоссе. Строительство ведется в рамках федеральной программы «Чистая вода» национального проекта «Жильё и городская среда».