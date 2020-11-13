13 ноября 2020



К реформе общественного транспорта в Орле подключат ВЭБ

Орловская область совместно с ВЭБ.РФ намерена разработать комплексную реформу общественного транспорта. Об этом шла речь на встрече зампредседателя госкорпорации развития ВЭБ.РФ Олега Говоруна и главы Орловской области. “Стороны обсудили подходы к реформированию общественного транспорта в городских агломерациях. В ходе встречи был рассмотрен комплексный подход к модернизации пассажирских перевозок, который включает повышение роли и качества транспортного планирования, обновление подвижного состава, создание единого оператора на основе комплексной цифровой платформы” — говорится в официальном релизе на сайте обладминистрации.

Напомним, ранее областные власти заказали в Москве разработку новой транспортной схемы, которая вызвала шквал критики. В частности, предложение москвичей вообще не учитывало развитие городского электрического транспорта! А жителям предлагалось ездить по городу как минимум с одной пересадкой. Наше издание подробно писало об этой теме — желающие могут посмотреть статьи “Слезайте, граждане, приехали – конец!” , “Безопасность с условиями и без”,
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Между тем и без каких-либо сложных, дорогостоящих разработок власти не могут решить элементарную проблему — заставить перевозчиков соблюдать утвержденные графики движения. Также как и невозможно заставить водителей маршруток останавливаться в заездных карманах и на специальной оранжевой «змейке». Из-за этого постоянно на остановках наблюдается «чехарда» — когда автобусы объезжают друг друга, создавая аварийные ситуации. А пассажиры носятся галопом, чтобы успеть заскочить в отъезжающую черт знает откуда маршрутку.

 

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Опубликовано 13 Ноя 2020 в 12:58. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 10

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