К реформе общественного транспорта в Орле подключат ВЭБ

Орловская область совместно с ВЭБ.РФ намерена разработать комплексную реформу общественного транспорта. Об этом шла речь на встрече зампредседателя госкорпорации развития ВЭБ.РФ Олега Говоруна и главы Орловской области. “Стороны обсудили подходы к реформированию общественного транспорта в городских агломерациях. В ходе встречи был рассмотрен комплексный подход к модернизации пассажирских перевозок, который включает повышение роли и качества транспортного планирования, обновление подвижного состава, создание единого оператора на основе комплексной цифровой платформы” — говорится в официальном релизе на сайте обладминистрации.

Напомним, ранее областные власти заказали в Москве разработку новой транспортной схемы, которая вызвала шквал критики. В частности, предложение москвичей вообще не учитывало развитие городского электрического транспорта! А жителям предлагалось ездить по городу как минимум с одной пересадкой. Наше издание подробно писало об этой теме — желающие могут посмотреть статьи “Слезайте, граждане, приехали – конец!” , “Безопасность с условиями и без”,

“Баба с возу – и волки сыты”.

Между тем и без каких-либо сложных, дорогостоящих разработок власти не могут решить элементарную проблему — заставить перевозчиков соблюдать утвержденные графики движения. Также как и невозможно заставить водителей маршруток останавливаться в заездных карманах и на специальной оранжевой «змейке». Из-за этого постоянно на остановках наблюдается «чехарда» — когда автобусы объезжают друг друга, создавая аварийные ситуации. А пассажиры носятся галопом, чтобы успеть заскочить в отъезжающую черт знает откуда маршрутку.