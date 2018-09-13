К руководителю регионального СК орловцы теперь могут обратиться через социальные сети

В социальной сети «ВКонтакте» появилась виртуальная приемная руководителя СУ СК РФ по Орловской области. Этот аккаунт создан специально для удобства самих орловцев и оперативного реагирования на их сообщения о нарушениях закона.

— Здесь вы можете обратиться к руководителю следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области по вопросам, относящимся к компетенции органов Следственного комитета. Ваши обращения будут детально изучены и рассмотрены в установленном законом порядке, — говорится на официальной странице в соцсети.

Адрес аккаунта для обращений — https://vk.com/id506627144.