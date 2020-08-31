К сведению студентов – получателей пенсий по случаю потери кормильцев

В Отделении ПФР по Орловской области традиционно в начале учебного года ждут подтверждающие документы от студентов, получающих пенсии по потере кормильцев, а также повышенные фиксированные выплаты к страховой пенсии пенсионеров, на иждивении которых находятся дети — студенты. Отделение ПФР по Орловской области напоминает: на данную выплату влияет форма прохождения обучения.

После совершеннолетия вышеуказанные выплаты ПФР производит только студентам-очникам (до достижения 23 лет). Важно, чтобы обучение проходило по основным образовательным программам в учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность, независимо от их организационно-правовой формы, за исключением учреждений дополнительного образования и высших учебных заведений Минобороны России, МВД России и других силовых ведомств (курсанты имеют статус военнослужащих).

Переход с очной на заочную или вечернюю форму обучения студентов старше 18 лет, а также отчисление их из учебного заведения — это обстоятельства, в связи с которыми получатели пенсии по случаю потери кормильца и повышенной фиксированной выплаты утрачивают право на них. Перечисление указанных выплат прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили обстоятельства.

Если отчисление или смена формы обучения скрывается, переплату пенсии необходимо будет вернуть в ПФР добровольно либо через суд.