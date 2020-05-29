К уборке городских кладбищ приступил новый подрядчик

К уборке и вывозу отходов с городских кладбищ приступил новый подрядчик — ООО «Аврора». Муниципальный контракт рассчитан до 15 июня. На сегодняшний день санитарные бригады убрали 2 235 кубометров отходов с семи городских кладбищ. В частности, 586 кубометров с Наугорского, 585 кубометров — с Иоанно-Богословского, 425 кубометров — с Лужковского, 227 кубометров — с Троицкого, 217 кубометров — с Крестительского, 105 кубометров — с Афанасьевского и 90 кубометров — с Лепёшкинского.

До 7 июня, праздника Красной горки, подрядчик ещё раз проверит все кладбища на предмет складирования мусора на пешеходных дорожках, а также вывезет ранее собранные отходы. Напомним, что по предписанию управления Роспотребнадзора по Орловской области посещение кладбищ по-прежнему запрещено. Исключение составляют похороны родных и близких.