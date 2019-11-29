29 ноября 2019



К юбилею Победы в Орле на «Стене Памяти» появится тематическое панно

На ноябрьской сессии горсовета озвучили идею по созданию на стене возле МФЦ тематического панно. Оно будет выполнено из фотографий участников войны, освобождавших Орел. А при удалении снимки будут складываться в одно изображение — момент входа танков Советской Армии в Орел 5 августа 1943 года. Эту идею с несколькими оговорками, поддержали депутаты горсовета. Они попросили продумать оформление не только фрагмента стены, но и пространства по краям влево и вправо. Кроме того, возникли вопросы по поводу снимков, которые будут расположены в самом низу панно. Это будет всего в 40 сантиметрах от земли и депутаты попросили приподнять все повыше. Вряд ли кто будет наклоняться до самой земли, чтобы рассмотреть портреты уважаемых людей.

 

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Опубликовано 29 Ноя 2019 в 16:01. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

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