К юбилею Победы в Орле на «Стене Памяти» появится тематическое панно

На ноябрьской сессии горсовета озвучили идею по созданию на стене возле МФЦ тематического панно. Оно будет выполнено из фотографий участников войны, освобождавших Орел. А при удалении снимки будут складываться в одно изображение — момент входа танков Советской Армии в Орел 5 августа 1943 года. Эту идею с несколькими оговорками, поддержали депутаты горсовета. Они попросили продумать оформление не только фрагмента стены, но и пространства по краям влево и вправо. Кроме того, возникли вопросы по поводу снимков, которые будут расположены в самом низу панно. Это будет всего в 40 сантиметрах от земли и депутаты попросили приподнять все повыше. Вряд ли кто будет наклоняться до самой земли, чтобы рассмотреть портреты уважаемых людей.