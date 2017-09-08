Кадастровая палата Орловской области информирует

Кадастровая палата Орловской области информирует, что нотариальное удостоверение сделок необходимо только в случаях, определенных законом. При этом по соглашению сторон может быть установлено обязательное удостоверение сделки, даже если по закону оно не требовалось.

Обязательного нотариального удостоверения требуют несколько видов сделок с недвижимостью:

— сделки по отчуждению (продаже, дарению и т.д.) долей в праве общей собственности на недвижимое имущество;

— сделки, связанные с распоряжением недвижимым имуществом при опеке или если речь идет о доверительном управлении;

— сделки по отчуждению недвижимости, принадлежащей несовершеннолетнему или признанному ограниченно дееспособным взрослому гражданину;

— сделки, при которых заявление и документы на регистрацию права, ограничения или обременения права представляются почтовым отправлением;

Кроме того, обязательного нотариального удостоверения требуют некоторые виды доверенностей: на представление заявления на государственный кадастровый учет или государственную регистрацию прав и необходимых документов; на совершение сделок, требующих нотариальной формы; на распоряжение зарегистрированными в государственных реестрах правами.

Кадастровая палата Орловской области сообщает, что проверка, которую проводит нотариус, позволила сократить срок для государственной регистрации нотариально удостоверенных сделок. Регистрация прав и кадастровый учет недвижимости на основании нотариально удостоверенных документов проводятся в течение трех рабочих дней, в случае поступления документов в электронном виде — в течение одного рабочего дня.

Согласно N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» законность нотариально удостоверенной сделки государственным регистратором не проверяется. Нотариус несет полную имущественную ответственность за ущерб, причиненный по его вине.