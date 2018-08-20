20 августа 2018



Кадастровая палата по Орловской области информирует: без кадастрового номера сделки невозможны

Кадастровая палата по Орловской области доводит до сведения собственников недвижимости, что проведение сделок с объектами недвижимости, не поставленными на кадастровый учёт, невозможно. Показателем того, что квартира, дом или земельный участок стоят на кадастровом учёте, является кадастровый номер. Если, к примеру, у жителя Орловского района имеется на руках свидетельство о праве собственности на землю старого образца 1990-х годов, то для того, чтобы продать, подарить или передать в залог этот участок, необходимо в первую очередь позаботиться о присвоении ему кадастрового номера.

Кадастровый номер является уникальным идентификационным признаком недвижимости на всей территории Российской Федерации, его наличие свидетельствует о внесении сведений об объекте в базу Единого государственного реестра недвижимости.

Если у некоторых объектов адрес, площадь, разрешённое использование и другие параметры могут совпадать, то кадастровый номер одного объекта не совпадёт с кадастровым номером другого объекта никогда. Его, пожалуй, можно сравнить со СНИЛСом, который есть у каждого гражданина РФ. При переходе прав на объекты недвижимого имущества кадастровый номер этих объектов остаётся неизменным. Кадастровый номер объектов Орловской области всегда начинается с «57» (по кадастровому округу), далее идёт номер кадастрового района, например «25» для города Орла, номер кадастрового квартала в пределах данного кадастрового района и непосредственно уникальный номер объекта. Например, 57:25:0021308:1 (номер выбран методом случайного выбора чисел).

Зная кадастровый номер интересующего объекта, всегда можно проверить данные этого объекта (технические характеристики, наличие/отсутствие арестов и обременений). Получить официальный ответ на запрос можно либо при личном участии, обратившись в Многофункциональный центр и сделав запрос на интересующее здание, помещение или земельный участок, либо электронно путём подачи заявления через официальный сайт Росреестра rosreestr.ru. Результатом является выписка из Единого государственного реестра недвижимости, бумажная или электронная, в зависимости от способа подачи запроса.

Также на сайте Росреестра есть специальные сервисы «Публичная кадастровая карта», «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме онлайн», помогающие проверить информацию об объектах недвижимости, правда в усечённом варианте (например, вы не узнаете собственника интересующего вас объекта).

По информации Кадастровой палаты по Орловской области

 

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Опубликовано 20 Авг 2018 в 16:37. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

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