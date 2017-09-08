Кадастровая палата по Орловской области информирует

Кадастровая палата по Орловской области напоминает жителям региона, что, согласно N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», если при совершении одним из супругов сделки по распоряжению общим имуществом он действует без нотариально удостоверенного согласия другого супруга, то в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) вносится отметка об оспоримости сделки. В первую очередь речь идет об имуществе, приобретенном в период брака и являющимся совместной собственностью супругов. Важно отметить, что такая сделка может быть оспорена в судебном порядке и признана недействительной.

В настоящее время Росреестр не требует предоставления согласия супруга для проведения государственной регистрации перехода права собственности к новому собственнику и не выясняет вопрос о наличии или отсутствии такого согласия. То есть даже в случае отсутствия согласия супруга регистрация будет проведена без приостановления и предварительного уведомления сторон сделки.

Благодаря соответствующей отметке потенциальные покупатели, получая выписку из ЕГРН, будут знать, будет ли их право в дальнейшем оспорено в суде. Таким образом, проинформированный будущий владелец объекта недвижимости сам для себя решит, будет он приобретать объект без необходимого согласия или нет.