Кадастровая палата по Орловской области: кто рискует остаться без земли

Кадастровая палата по Орловской области напоминает жителям региона, что в соответствии с Законом о регистрации земельные участки, учтенные в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) до 1 марта 2008 года, подлежат снятию с кадастрового учета в случае отсутствия зарегистрированных прав на них.

Речь идет о земельных участках, которые  более 10 лет состоят на кадастровом учете, но права на эти земельные участки в ЕГРН так и не зарегистрированы собственниками.

Согласно действующему законодательству единственным доказательством существования зарегистрированного права собственности на недвижимость является регистрационная запись о таком праве в ЕГРН. В настоящее время Кадастровая палата проводит работу по информированию заинтересованных лиц о снятии таких земельных участков с государственного кадастрового учета. Если правообладатели зданий, сооружений или образованных земельных участков не примут меры по регистрации прав на землю, по истечении 6 месяцев с момента направления уведомления данные земельные участки будут сняты с кадастрового учета. Это значит, что земля приобретет статус «свободной» со всеми вытекающими отсюда последствиями. Восстановить права на такие земельные участки можно будет только в судебном порядке.

При этом нужно понимать, что если право собственности на землю не зарегистрировано, установить владельца практически невозможно, т.к. нет информации о правообладателях и их контактной информации. Поэтому позаботиться о приведении своих документов в порядок должны сами собственники.

Для того, чтобы проверить наличие в ЕГРН сведений о правообладателе земельного участка, поставленного на кадастровый учет, необходимо на сайте Росреестра воспользоваться сервисом «Справочная информация об объектах недвижимости в режиме онлайн».

Данный сервис позволяет с помощью кадастрового номера найти доступные сведения по объекту недвижимости. Если в полученных результатах запроса в разделе «Права и обременения» содержатся сведения о номере регистрации права собственности, то права на данный объект зарегистрированы, в противном случае права на данный объект в ЕГРН отсутствуют.

Кроме того, узнать сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости можно, подав запрос о представлении сведений, содержащихся в ЕГРН. Сделать это можно в многофункциональном центре (МФЦ) или запросив сведения в электронном виде посредством официального сайте Росреестра: www.rosreestr.ru.

При отсутствии в ЕГРН записи о правообладателе необходимо подать документы на государственную регистрацию права собственности в один из офисов МФЦ либо направить пакет документов  в электронном виде через сайт Росреестра в разделе «Подать заявление на государственную регистрацию прав». Во втором случае документы должны быть подписаны электронной цифровой подписью.

Пресс-служба филиала ФГБУ «Федеральная Кадастровая палата Росреестра»

по Орловской области

 

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Опубликовано 29 Янв 2018 в 15:06. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 44

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