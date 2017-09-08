Кадастровая палата по Орловской области: межевание земли проводить необязательно

Слухи о необходимости до 1 января 2018 года провести межевание земельных участков, границы которых не установлены, беспочвенны, информирует пресс-служба ФГБУ «Федеральная Кадастровая палата Росреестра» по Орловской области.

Слухами воспользовались недобросовестные организации, предлагающие свои услуги по межеванию участков. Людей пугают: не успеете сделать межевание — не сможете ни продать, ни подарить свой участок, или еще хуже — землю как бесхозную отберет муниципалитет.

Кадастровая палата по Орловской области сообщает, что Законом №218 «О государственной регистрации недвижимости» и иными нормативными актами не установлена обязанность правообладателей земельных участков провести до определенной даты межевание земельных участков для уточнения границ и внести сведения о границах в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Эти процедуры осуществляются по усмотрению правообладателей земельных участков и сроками не ограничиваются.

Действующим законодательством не предусмотрены основания для приостановления государственной регистрации прав на земельные участки, сведения о границах которых не внесены в ЕГРН. Ограничений на совершение сделок с такими земельными участками также не имеется.

Вместе с тем, Кадастровая палата по Орловской области рекомендует правообладателям рассмотреть возможность проведения межевания участков, у которых не установлены точные границы, так как отсутствие в ЕГРН сведений о границах участка может обернуться для правообладателей захватом чужой территории, земельными спорами, а также соответствующими судебными разбирательствами.