8 октября 2018



Кадастровая палата по Орловской области — о дачной амнистии

Кадастровая палата по Орловской области напоминает гражданам о порядке оформления прав на объекты недвижимости по дачной амнистии.

По указу президента срок действия дачной амнистии продлен до 1 марта 2020 года. Поставить на кадастровый учет и зарегистрировать право собственности на объекты индивидуального жилищного строительства в упрощенном порядке, то есть без получения разрешения на ввод в эксплуатацию, можно до 1 марта 2020 года.

Пока кадастровый учет и регистрация прав проводится на основании правоустанавливающих документов на земельный участок и технического плана объекта индивидуального жилищного строительства, подготовленного кадастровым инженером в результате выполнения кадастровых работ. При этом сведения об объекте указываются в техническом плане на основании разрешения на строительство и проектной документации таких объектов недвижимости (при ее наличии) либо декларации об объекте недвижимости.

После 1 марта 2020 года необходимо будет представлять разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Чтобы оформить в собственность земельный участок, необходимо подготовить комплект документов, включающий в себя заявление о регистрации права, документ, удостоверяющий личность заявителя, правоустанавливающие документы на земельный участок (акт о предоставлении гражданину земельного участка, изданный органом государственной власти или местного самоуправления, свидетельство о праве на земельный участок или иной документ, удостоверяющий право заявителя на земельный участок), квитанцию об оплате государственной пошлины. В данном случае благодаря упрощенной процедуре оформление права собственности на участок происходит без процедуры межевания.

Участок, находящийся в садовом, огородническом или дачном товариществе, также можно оформить в собственность по упрощенной системе.

Льготная регистрация прав также распространяется на некапитальные строения, предназначенные для временного или сезонного проживания граждан, а также сопутствующие строения — бани, гаражи и прочие объекты, возведенные на участке, предоставленном для ведения дачного или садового хозяйства.

Для их регистрации владельцу участка не требуется получать разрешение на строительство и разрешение на ввод в эксплуатацию.

В тех случаях, когда для подготовки документов необходимы услуги кадастрового инженера — для подготовки межевого или технического плана, — можно обратиться в раздел «Реестр кадастровых инженеров» на сайте Росреестра, где представлен актуальный список квалифицированных специалистов.

Во всех вышеперечисленных случаях для регистрации прав на недвижимость по дачной амнистии размер государственной пошлины составляет 350 рублей. Подать документы можно подать лично через сеть многофункциональных центров «Мои документы» либо дистанционно в электронном виде с помощью специальных сервисов на сайте Росреестра (в том числе в «Личном кабинете правообладателя»). Результатом процедуры будет выписка из государственного реестра недвижимости, подтверждающая право собственности.

По информации пресс-службы

филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра»

по Орловской области

 

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Опубликовано 08 Окт 2018 в 13:07. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 21

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