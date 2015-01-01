Кадастровая палата по Орловской области рекомендует проводить межевание

Кадастровая палата по Орловской области предупреждает: кадастровый номер земельного участка — не показатель межевания.

Нередко покупатель забывает спросить про границы участка, поскольку запись в Едином государственном реестре недвижимости о правах есть, в выписке из ЕГРН указаны основные характеристики объекта (кадастровый номер, площадь, адрес). В результате приобретается земельный участок, не прошедший межевание.

Земельные участки, полученные орловцами много лет назад по старым правилам, до сих пор могут вноситься в базу ЕГРН без точных координат. Чтобы узнать, проводилось ли межевание, нужно заказать выписку из ЕГРН «Об объекте недвижимости». Если в разделе «Особые отметки» указано, что граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства, значит межевание не проводилось.

Прежде чем приобретать декларированный земельный участок, лучше договориться с продавцом о межевании. Если участок отмежеванный, но перед покупкой гражданин хочет удостовериться, что границы участка находятся там, где и должны быть по документам, самый надежный способ — заказать вынос координат границ земельного участка на местность. По сути эта процедура — межевание наоборот. Из единого государственного реестра недвижимости берутся координаты всех поворотных точек участка и сравниваются с их положением в натуре. Сделать это могут кадастровые инженеры. Конечно, это дополнительные расходы, но последствия могут обойтись дороже: придётся спорить с соседями и обращаться в суд, исправляя реестровые ошибки.

Кадастровая палата по Орловской области рекомендует проводить межевание.

По информации пресс-службы филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Орловской области.