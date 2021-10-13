Как аграрный регион своих жителей «накормил»

№36 (660) от 13 октября 2021 г.

10 октября в стране отмечался праздник – День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. А в понедельник, 11 октября, вернувшаяся с праздничных мероприятий агропромышленной выставки «Золотая осень-2021» Евгения Суровцева – и.о. руководителя регионального департамента сельского хозяйства – доложила о предварительных итогах уборки сельхозкультур.

Что выросло, то выросло

Из доклада чиновницы стало понятно, что ни крестьянам, ни простым жителям сейчас не до праздников. На дворе середина октября, а убраны только ранние зерновые и зернобобовые культуры, которые должны были быть обмолочены до сентября. В полях остаются еще 50% посевов сои, 20% гречихи, 80% подсолнечника, 90% кукурузы, сахарная свекла не выкопана на 55% площадей, в полях фермерских хозяйств и других сельхозорганизаций на 30% площадей не выкопан картофель.

Сев озимых зерновых культур, который должны были завершить еще в сентябре, по состоянию на 11 октября произведен лишь на 88% площадей от плана. Озимой ржи посеяно всего около тысячи гектаров. Сроки сева этой культуры уже упущены безвозвратно, а, значит, и в следующем году Орловщина будет без настоящего ржаного хлеба, выпекаемого из собственной муки. Не факт, что и урожай озимой пшеницы будет удачным с таким поздним севом. Винить погоду, как это делают чиновники в случае провала, здесь не приходится. Сеять озимые оказалось просто не по чем, так как из севооборота убрали горох, люпин, однолетние травы, сидеральные пары – в основном сеют зерновые по зерновым, а это крайне нежелательно.

Очевидно, что уборка поздних культур «до белых мух», перенос работ по подготовке почвы и большой объем сева в 2022 году обернутся повышением издержек производства и увеличением себестоимости продукции. Вновь пострадают не только сельхозтоваропроизводители, но и рядовые потребители.

Впрочем, вопросы ценообразования на сельскохозяйственную продукцию в Орловской области давно не поддаются никакой логике. Который год при «рекордных» урожаях зерна и масличных культур растут потребительские цены на муку, крупы, макароны, хлеб, растительное масло, животноводческую продукцию. Чего же ожидать от результатов работы регионального агропромышленного комплекса в этом году, когда идет снижение показателей практически по всем направлениям, кроме масличных культур?

Чиновники обнадёживают: дефицита продуктов не будет. А как насчет их ценовой доступности? Реально располагаемые доходы жителей Орловской области остаются одними из самых низких в стране и ежегодно сокращаются, а вот цены на результат «рекордных» урожаев не только не снижаются, а растут еженедельно.

Немного статистики о средних потребительских ценах на социально значимые продовольственные товары первой необходимости в Орловской области по состоянию на начало года (январь) 2018-2021 гг.

О хлебе насущном: мука пшеничная в январе 2018 года стоила 34,9 руб/кг, 2019 г. – 36,63 руб/кг (+4,96 % к январю 2018 г); 2020 год – 41,35 руб/кг (+12,9 % к январю 2019 г. и + 18,5% к январю 2018 года), 2021 год – 45,20 руб/кг (+9,3 % к январю 2020 года; +23,4% к январю 2019 года и +29,5 % к январю 2018 года). И это при рекордных урожаях зерновых за последние годы!

В сентябре 2021 года, когда в Орловской области завершилась уборка пшеницы, килограмм пшеничной муки стоил уже 46,22 рубля (+2,3 % к январю 2021 года). Страшно подумать, сколько будут стоить изделия из муки «высоких» урожаев.

Про возможный дефицит качественных макаронных изделий из твердой муки уже говорят не только переработчики. На примере роста цен на вермишель можно предположить, что макароны с орловских прилавков не исчезнут, но стоить они будут значительно дороже.

Судите сами: 1 кг вермишели в январе 2018 года стоил 64,75 руб/кг, в 2019 году – 67,99 руб/кг (+ 5,0 % к январю 2018 года), в 2021 году – 80,94 руб/ кг (+22,2 % к январю 2020 года и + 25,0 % к январю 2018 года). А в сентябре этого года цены на вермишель в Орловской области достигли своего максимума (привет Андрею Клычкову, отметившему четырехлетие пребывания на Орловщине). Один килограмм вермишели стал стоить в среднем 85,06 рубля (+ 5,1 % к январю 2021 г и +31,4 % к январю 2018 года).

А гречку привезут с Алтая

Многих орловчан волнуют цены на гречку. И здесь, по всем прогнозам, хорошего ждать не стоит. Гречихи сеют меньше, своевременная уборка этой культуры в Орловской области не организована. В полях всё ещё остаются 20 % гречихи, в то время как она должна быть убрана до середины сентября.

Орловчане могут забыть про цены 37-40 рублей за килограмм гречневой крупы-ядрицы, которые были в 2018-2019 годах и увеличились до 60,5 руб/кг в январе 2020 года (в 1,5 раза).

В январе 2021 года в регионе, считающемся одним основных производителей гречихи, имеющим селекционно-семеноводческую базу ФНЦ ЗБК, три крупных крупозавода и мелкие крупорушки, цена килограмма гречневой крупы поднялась до 82,17 рубля за килограмм (более чем двукратный рост к 2018/2019 гг.). И это не предел. В сентябре текущего года, когда пошел уже новый урожай гречихи, килограмм гречневой крупы на потребительском рынке стоил в среднем 96,85 руб/кг. Ожидаемый валовой сбор гречихи в Орловской области в весе после доработки в текущем году не превысит 50 тысяч тонн, с учетом того, что убираемая с явным опозданием гречиха вряд ли будет надлежащего товарного качества.

По данным Минсельхоза РФ, по состоянию на 8 октября 2021 года в целом по стране гречиха была убрана на 63,6% площадей, намолочено 609,4 тыс. тонн, в лидерах Алтайский край, где собрано уже более 400 тыс. тонн гречихи и уборка еще продолжается. На сегодняшний день понятно одно: приобрести необходимое количество зерна гречихи орловским переработчикам в других регионах не удастся, поэтому пострадают все: и крупозаводы области, и конечные потребители.

При отсутствии госрегулирования цена на гречневую крупу может вырасти до 150 руб/кг. Можно не сомневаться – на прилавках она будет, привезут с Алтая.

Из-за чего растут цены на картофель

Не лучшим образом обстоят дела и с другими социально значимыми продуктами. Картофель, который называют вторым хлебом и которого жители нашей области употребляют даже больше (132-135 кг в год в среднем на каждого жителя), чем хлебных продуктов (хлеб и макаронные изделия в пересчете на муку, мука, крупа, бобовые — 115-117 кг в год на человека), становится всё менее доступным. Подчиненные губернатора Борзенков, Шалимов и Суровцева, ответственные за развитие АПК и обеспечение продовольственной безопасности региона, ежегодно снижают показатели производства картофеля.

Так, в благоприятном по всем погодно-климатическим условиям 2020 году картофеля было собрано всего 224,5 тысячи тонн или на 20,5 % меньше, чем в 2017-м. Результаты этого года по валовому сбору картофеля ожидаются хуже предыдущих. Кроме неблагоприятных погодных условий причин этому много. По данным регионального управления Россельхознадзора, опасный карантинный вредитель картофеля и пасленовых культур (томаты, баклажаны) золотистая картофельная нематода зарегистрирована на территории всех административных районов Орловской области. В основном этот вредитель встречается на приусадебных участках граждан, там, где картофель бессменно выращивается десятки лет и не соблюдается четырехлетний интервал. Золотистая картофельная нематода способна уничтожить урожай картофеля на 30-90%. Однако, судя по сообщениям районных газет, муниципальные чиновники не особенно озабочены этой проблемой: мероприятия по уничтожению злостного вредителя на огородах не разрабатываются и не проводятся.

Но и это не основная проблема снижения производства картофеля в регионе. С ликвидацией прежних сельхозорганизаций и укрупнением сельскохозяйственного бизнеса жители сёл столкнулись с отсутствием возможности привлекать механизированную сельхозтехнику на распашку огородов, посадку и уборку картофеля. Услуги, предлагаемые частниками, делают затратным весь процесс производства картофеля. К тому же в области нет специализированных картофелеводческих семенных хозяйств, где можно приобрести адаптированные к нашему региону новые сорта картофеля, обновить посадочный материал. Экзотические сорта, которые приобретают в других регионах и за рубежом руководители единичных специализированных картофелеводческих хозяйств, требуют частого сортообновления, и это может себе позволить далеко не каждый частник.

Снижение посевных площадей под картофелем произошло не только потому, что с 2017 по 2020 годы сельское население области сократилось более чем на 10 тысяч человек, а потому что для оставшихся ещё на селе граждан не обеспечены условия нормального проживания и нет работы. Картофель орловские селяне любили и выращивали всегда — это наша исконная культура, причём выращивали не только для себя, но и на продажу, чтобы, к примеру, собрать на вырученные деньги детей к школе. Мелкий картофель использовали на корм свиньям. Поросенок, и не один, был почти в каждом дворе. Что же происходит сейчас?

Основная доля свиней (95,6 %), по данным Орелстата за 2020 год, сосредоточена в крупных сельскохозяйственных организациях, в фермерских хозяйствах, если верить статистике, их нет вообще, а у населения осталось лишь 4,4 %; еще в 2017 году поголовье свиней в личных подсобных хозяйствах было в два раза больше.

По поголовью крупного рогатого скота хозяйства населения в 2017 году занимали 16,4 % в общей структуре, а к 2020 году их доля снизилась до 11,6 %. Так куда же крестьянам девать нестандартный картофель, если они не могут продать по нормальной цене крупный? Всюду ограничения: отсутствие кооперативов на местах, проблемы с транспортировкой, документами и свидетельствами, дефицит ярмарочных мест, административные препоны.

Ситуация с картофелем – это ещё один провал политики Клычкова, чрезмерно увлекшегося развитием олигархического бизнеса, считают специалисты. Все последствия жители региона почувствуют спустя годы. Пока же они пребывают в шоке от роста цен на продовольственные товары, которые всегда были привычно доступны.

Немного сравнительной статистики за январь 2018-2021 гг. и текущее состояние цен на картофель в Орловской области: январь 2018 – 17,84 руб/кг, январь 2019 года – 22,0 руб/кг (+23,3% к январю 2018 года), 2020 – 18,45 руб/кг (-16,3% к январю 2019 года), январь 2021 года – 24,62 руб/кг (+33,4% к январю 2020 года). В апреле 2021 года средняя цена на картофель достигла 35,38 руб/кг, тогда еще можно было поменять планы и обратить внимание на эту отрасль, увеличить площади под картофелем. Однако орловские чиновники ожидаемо проигнорировали эту подотрасль.

Каков предварительный итог? В самый сезон заготовки картофеля — в сентябре – цены на него выросли, по официальным данным, до 33,05 руб/кг, а в октябре на орловских ярмарках килограмм картофеля стал стоить и вовсе 40-50 рублей. С учетом общей ситуации со сбором картофеля в стране эти цены еще не предельны, у нас они могут вырасти до 70 рублей за 1 кг к весне, в столице будет еще дороже – порядка 100 руб. за килограмм.

Ольга Рождествина

К сведению:

В текущем году на развитие сельского хозяйства Орловской области предусмотрено средств/субсидий и иных межбюджетных трансфертов на общую сумму 1 400,98 млн рублей, из них 1342,04 млн рублей – средства федерального бюджета и лишь 58,95 млн рублей – бюджета Орловской области.

Это один из самых наименьших объемов господдержки АПК в ЦФО. Учитывая специфику орловских хозяйствующих субъектов, средствами господдержки по условиям её предоставления могут воспользоваться не все организации, преимущественно крупные.

Соседние регионы активно инвестируют в сельское хозяйство, привлекая как средства федерального бюджета, так и региональные. Орловщина практически не выходит за 5-процентный уровень софинансирования, так как вкладывает собственные средства по минимуму.

Брянской области удается привлекать больше средств федерального бюджета на развитие АПК, при этом расходуя средства регионального бюджета. По всей вероятности, огромные суммы идут на развитие инфраструктурных инвестиционных проектов крупных агрохолдингов.

Орловский губернатор тоже заявляет об активной инвестиционной деятельности отдельных компаний-гигантов, однако по факту область до сих пор воспринимается инвесторами как сырьевой придаток, с территории которой можно реализовывать продукцию в другие субъекты с развитой пищевой и перерабатывающие промышленностью, лучшей транспортной и логистической инфраструктурой.