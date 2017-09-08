Как чиновники крестьян «поддержали»

№44 (492) от 20 декабря 2017 г.

На заседании областного правительства 18 декабря главный аграрный чиновник региона Дмитрий Бутусов, выступивший с докладом о реализации программы устойчивого развития сельских территорий, подвергся прокурорской критике.

«Какие ещё нужны замечания?»

Прокурор области Иван Полуэктов сообщил, что прокуратура выявила ряд случаев нецелевого использования средств господдержки. По словам Полуэктова, государственная поддержка была предоставлена 1531 получателю, почти каждому пятому – с нарушениями.

«Вам необходимо кардинально менять подход к работе в этом направлении. Хотелось, чтобы у вас был критический взгляд на эти вещи», – сказал Иван Полуэктов.

Думаем, о критическом взгляде «на вещи» прокурор сказал не случайно. Вот лишь один из эпизодов «самокритики» Бутусова – отрывок из вышеупомянутого выступления: «Думаю, количество таких случаев будет существенно сокращено, и по тем фактам, и по тем случаям, когда такие случаи возникают, в однозначном порядке департамент выходит с инициативами в суды и проводит квалифицированную работу совместно с правовым департаментом по оспариванию и по доказыванию, скажем так, не- законности действий. Но на сегодняшний день, насколько я знаю, по этой программе сегодня претензий к департаменту сельского хозяйства нет и поэтому, если будут вопросы, мы предметно готовы по каждому отвечать, докладывать о результатах. Но в целом согласны с замечаниями. Случаи бывают, и мы, собственно, готовы еще дальше усиливать эту работу и будем это делать».

Не оценив ораторское мастерство зампреда по АПК, прокурор задался вопросом: если каждая пятая субсидия предоставлена с нарушениями, какие еще нужны замечания?

Добавим, что замечаний к деятельности эффективного менеджера Бутусова немало. И высказывают их сельхозтоваропроизводители. Не всегда вслух, чаще – кулуарно, дабы, как говорят на Орловщине, не «огрести» на свою голову. Вот один из примеров. По заключенным между Минсельхозом Российской Федерации и правительством Орловской области соглашениям прямая поддержка бюджету Орловской области из федерального бюджета

в 2017 году составляет 1 млрд 580 млн рублей, всего 100,5 млн рублей выделяется из областного бюджета. Последняя цифра производителей области особенно впечатляет: вероятные потери аграриев в этом году (на полях до сих пор остаются сахарная свекла и подсолнечник) могут достичь 700 млн рублей. Все неубранные площади указаны на сайте Минсельхоза, Дмитрий Бутусов с этой информацией может ознакомиться. Областная «поддержка» сельхозтоваропроизводителей и потери, которые они несут из-за безразличия и нерасторопности ответственных чиновников, как видим, несопоставимы.

Нет альтернативы наказанию

Предприятиям перерабатывающей промышленности – крупным налогоплательщикам сегодня и вовсе грозит разорение. Успехи свеклосахарной отрасли, которыми так гордились кабинетные служащие, остались в прошлом году. В нынешнем производителям потребовалась помощь. И они ее «получили».

Напомним, в 2016 году, как сообщал сайт Sugar.ru со ссылкой на пресс-службу администрации Орловской области, в регионе поступления налогов от сахарной отрасли увеличились в 2,8 раза по сравнению с 2015 годом. По оперативной информации, за прошлый год предприятия сахарной отрасли уплатили налоги в объеме 470,3 млн рублей, что составляет 35% от всех налогов по пищевой промышленности. Объем инвестиций на модернизацию производства сахарных заводов в 2016 году составил 420 млн рублей. Численность занятых сахарным производством составила 1500 человек.

В начале года на оперативном совещании, где обсуждались вопросы развития свеклосахарной промышленности региона, первый заместитель губернатора и председателя правительства области Александр Бударин заявил о необходимости расширения рынков сбыта сахара за счет потребительской фасовки. Вместе с тем чиновники рекомендовали ООО «Орелгосзаказчик» усилить контроль за перевозкой сельхозсырья в целях сохранения автомобильных дорог при транспортировке сахарной свеклы. Согласитесь, намерения благие. Но не все так просто.

О том, как эти рекомендации «помогли» сельскохозяйственным товаропроизводителям в этом году, можно судить по огромным объёмам сахарной свёклы, не вывезенной с полей и не переработанной сахарными заводами.

Как известно, в стране перепроизводство сахара, соответственно, рентабельность сахарного бизнеса приближается к нулю. Отпускные цены на сахар для заводов

в 22-24 рубля за килограмм, закупочные цены на сахарную свёклу в 1900 – 2070 рублей за тонну при себестоимости одной тонны свёклы в отдельных сельхозорганизациях до 2000 рублей – реальность этого года.

Руководители свеклосеющих хозяйств сообщают, что в числе прочих в текущем году существенно выросли затраты на перевозку корнеплодов.

Из-за плохих погодных условий сроки выкопки и, соответственно, перевозки сахарной свёклы существенно затянулись. Требования аграрных чиновников усиливать оснащенность предприятий уборочной техникой выглядят как насмешка в условиях отсутствия какой-либо господдержки отрасли. Для сведения: один современный свеклоуборочный комбайн стоит около 40–45 млн рублей. Успеть выкопать свёклу до морозов оказалось лишь половиной дела, ещё сложнее – вывезти весь объём с полей.

Нехватка грузового автотранспорта, высокие тарифы системы «Платон», весовой контроль, выставленный вокруг сахарных заводов

КУ ОО «Орёлгосзаказчик» по рекомендации первого заместителя Бударина, – всё это усугубляет ситуацию с перевозкой корнеплодов.

Согласитесь, о том, как обеспечить сохранность дорог, безопасность всех участников движения, продовольственную безопасность страны, жизнеспособность сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, сохранить рабочие места и достойную зарплату тружеников села, должны думать не только сами сельхозтоваропроизводители, но и, в первую очередь, чиновники.

Однако никто из них не предложил альтернативы административным мерам наказания. Зампред по АПК Бутусов, позиционирующий себя как защитник сельхозтоваропроизводителей, не собрал представителей заинтересованных сторон: руководителей свеклосеющих и свеклоперерабатывающих предприятий, различных ведомств, отвечающих за безопасность движения и сохранность дорог. Сообща можно было бы обеспечить регулирование процесса вывозки свёклы с полей, создав «коридоры» выезда, ограничив скорость движения и регулирование движения автотранспорта на конкретных участках дорог.

Можно было бы также упростить и удешевить выдачу лицензий на разработку карьеров известнякового камня, запасы которого в области значительны. Многие свекловодческие хозяйства заявляют, что готовы отсыпать дорожные съезды-выезды, вести ремонт внутрихозяйственных дорог собственными силами при условии, что получить разрешительную документацию будет проще.

Отдельная тема – соблюдение допустимой нагрузки на ось большегрузных автомобилей, с чем в большей степени связаны претензии «Орёлгосзаказчика». Понятно, что наращенные до двух метров борта КАМАЗов предполагают перевес, но как добросовестному перевозчику угадать в поле, при погрузке, на какую ось он придётся, даже если общий вес окажется в пределах нормы? Какой выход? Грузить по полмашины и перевозить воздух? К слову, местные предприниматели-перевозчики, в чьих семьях грузовой автомобиль является практически единственным средством получения заработка, вряд ли будут рисковать и допускать перегруз. Иначе автомобили пострадают при буксировке тяжелыми тракторами.

«Понимание» сторон

Как выясняется, иногда «понимание» сторон достигается своеобразным способом. Осенью этого года два сотрудника «Орёлгосзаказчика» были признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в значительном размере, совершённое группой лиц по предварительному сговору». Суд назначил сотрудникам отдела передвижных пунктов весового контроля наказание в виде штрафа в размере 4 млн 200 тыс. рублей. Кроме того, им назначено дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на три года.

Находясь на очередном дежурстве, при взвешивании автомобиля с полуприцепом эти сотрудники установили, что на транспортном средстве превышены установленные ограничения по массе, в результате чего дорожному покрытию причинен ущерб на сумму около 500 тысяч рублей. За уничтожение составленного акта, а также за непредставление его в УГИБДД УМВД России по Орловской области для дальнейшего привлечения виновных к административной ответственности сотрудники «Орёлгосзаказчика» потребовали передать им 80 тысяч рублей. Водитель обратился в правоохранительные органы. В ходе передачи денег в рамках оперативно-розыскного мероприятия взяточников задержали с поличным сотрудники УФСБ. А сколько подобных случаев прошло незаметно для компетентных органов?

Разоряй и властвуй

Так что же будет с рекордным урожаем 2017 года? Зерно, цены на которое упали до уровня пятилетней давности при возросших затратах на производство, может ещё какое-то время храниться в складах и на элеваторах. Ситуация с корнеплодами сахарной свёклы, несколько сотен тысяч которой ещё лежит в полевых кагатах, значительно хуже.

Некоторые сельхозтоваропроизводители уже заявляют о прогнозируемых потерях – это десятки тысяч тонн корнеплодов – из-за невозможности вывезти весь выращенный объём и ограниченных возможностей сахарных заводов по переработке. В зимних погодных условиях погрузка и вывозка свёклы, выкопанной в дожди, значительно затруднится, качество сырья ухудшится, вопросы безопасности перевозок только усугубятся, заводы, работающие на пределе возможностей, вынуждены будут останавливаться. При самом неблагоприятном раскладе на полях может остаться более 100 тысяч тонн корнеплодов, то есть порядка 15 тысяч тонн сахара, по самым скромным ценам магазина (27 руб. за килограмм) это более 400 млн рублей в денежном эквиваленте. А ведь это налоги, которые так необходимы нищему региональному бюджету.

Кто ответит за эти потери? Бутусов? Вряд ли. Думаем, совещаний на эту тему в областной администрации не будет. Тем более, что зампред по АПК о самом главном уже позаботился: отчитался во все возможные инстанции о рекордных урожаях. А непонимание специфики сельскохозяйственного производства – сегодня не повод спрашивать с чиновника-статиста, забалтывающего любые проблемы.

В таком случае можно предложить ведущему аграрию Дмитрию Бутусову провести экскурсии по зимним поля подсолнечника, сотни гектаров которого

не убраны в приведённой им в регион питерской фирме ООО «Терра Нова Центр» во Мценском районе. Можно также поделиться опытом, как обещать, но не построить на этой территории молочный комплекс на 2400 голов. Кому-то такой опыт может пригодиться. Ведь так, Дмитрий Владимирович?

Наталья Зарубина

Информация к размышлению:

Вопреки оптимистичным заявлениям зампреда по АПК Дмитрия Бутусова, «создающего» условия для стабильного развития сельского хозяйства, государственная поддержка регионального аграрного сектора ежегодно сокращается.

По заключенным между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Орловской области соглашениям прямая поддержка бюджету Орловской области из федерального бюджета

в 2017 году составляет 1 млрд 580 млн рублей и 100,5 млн рублей из областного бюджета. Анализ фактического уровня финансирования за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации показывает, что из бюджета Орловской области на софинансирование обязательств выделено всего 5,89 %. Из областей ЦФО ниже этот процент только в Брянской области, однако, в отличие от Орловской, там из федерального бюджета на развитие сельского хозяйства выделено 10 млрд 527 млн рублей.

Для сравнения: в 2016 году в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы Орловской области было предусмотрено всего 2 млрд 303,7 млн рублей средств господдержки, в том числе 2 млрд 141,8 млн рублей из федерального бюджета и 161,88 млн рублей из областного. В 2015 году для орловских аграриев всего было предусмотрено 2 млрд 707 млн рублей, в том числе из федерального бюджета – 2,5 млрд рублей, из областного – 196,3 млн рублей.

Следует отметить, что в 2017 году впервые используется механизм льготного кредитования для агропромышленного комплекса, который не предполагает софинансирование региональных бюджетов. Однако воспользоваться льготными кредитами смогли лишь единичные крупные агропредприятия и крестьянские (фермерские) хозяйства (об этом «Орловская среда» писала неоднократно). Основной костяк аграрной экономики региона – малые и средние сельскохозяйственные организации – вынуждены были брать коммерческие кредиты под повышенные проценты.



«Прокурор области призвал орловского чиновника смотреть на вещи критически»

«Прокурор Орловской области Иван Полуэктов раскритиковал выполнение областным правительством программы устойчивого развития сельских территорий, за которую отвечает вице-губернатор Дмитрий Бутусов.

На заседании облправительства 18 декабря чиновники отчитались, что на 2018 год финансирование программы увеличилось практически вдвое – с 18,5 млн до 35,7 млн рублей. На эти средства прокладывают газо- и водопроводы в сельской местности, строятся спортивные объекты и адресно выделяются средства на улучшение жилищных условий. Врио губернатора Андрей Клычков отметил, что программа, несмотря на высокие показатели, имеет и ряд негативных моментов. В частности, не все районы подключаются к программе. Таких районов семь – это Шаблыкинский, Корсаковский, Глазуновский, Болховский, Должанский, Малоархангельский и Новосильский. Клычков отметил, что эти районы ставят программу под угрозу срыва, на что зампред Дмитрий Бутусов традиционно заявил, что рисков неосвоения денег нет. Однако прокурор области обратил внимание чиновника на то, что главное, чтобы средства были использованы по назначению.

«В прошлом году прокуратура выявила ряд случаев нецелевого использования средств получателями субсидий. Возбуждено не одно уголовное дело. Каждый пятый случай с нарушением закона! Что делает департамент, чтобы не допускать таких ситуаций?» – поинтересовался Иван Полуэктов.

Бутусов ответил, что департамент усилит работу по внутреннему контролю. Такой ответ прокурора области не устроил. «Вам необходимо кардинально менять подход к работе в этом направлении. Хотелось, чтобы у вас был критический взгляд на эти вещи», – сказал Иван Полуэктов.

Врио губернатора Андрей Клычков призвал подчиненных серьезно относиться к деньгам, которые выделяются сельскохозяйственному департаменту. «Проведите свой внутренний анализ и взаимодействуйте с прокуратурой. Изучите, какие ошибки были допущены, чтобы в будущем их не повторять», – добавил Клычков».

«Орловские новости»