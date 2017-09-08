Как чиновники Орловскую область «обули»

№2 (495) от 24 января 2018 г.

Ушел в отставку обещавший золотые горы Потомский,  а команда его верных помощников  продолжает генерировать  сценарии виртуальных проектов, забалтывая врио губернатора Клычкова.

 

 

Овощей никто не пробовал

Жители области сбились со счёта, пересчитывая проекты в тепличном овощеводстве, которыми их обещали осчастливить зампред по АПК Дмитрий Бутусов и зам по развитию инвестиционной деятельности Сергей Филатов.

«Широкие перспективы перед орловским овощеводством открывает реализация инвестиционных проектов»,  сообщал в июле 2015 года рупор орловского правительства – официальный портал Орловской области.

Как сообщала пресс-служба губернатора, в Новосильском районе ООО «Росресурс» приступило к реализации комплексного инвестиционного проекта по овощеводству в открытых и закрытых грунтах.

«В открытом грунте будет выращиваться картофель, морковь, свекла, капуста, огурцы, в защищенном – огурцы, томаты, зелень. Реализация проекта планируется в 2015–2017 годах. Объем инвестиций составит 514,4 млн рублей».

Проект ООО «Росресурс» заглох, так и не начавшись, сегодня о нём  не слышно ничего. Зато в Новосильском районе был анонсирован другой, не менее масштабный проект – ООО «Промпарк», взявший в аренду под строительство тепличного комплекса 22 га,  на 6,5 из которых планировалось разместить теплицы нового поколения  мощностью 13 тыс. тонн овощей в год.

Компания, уставный капитал которой составляет 30 тысяч рублей, заявляет о планируемом объеме вложений в проект 3,4 млрд руб, 70% которых – кредитные средства банков. Цель проекта – к 2018 году обеспечить население Орловской области и других областей Центрального федерального округа Российской Федерации экологически чистой овощной продукцией защищенного грунта (огурцы, помидоры, салат, зелень) в объеме не менее 11,5 тыс. тонн в год. Интересен тот факт, что генерального директора ООО «Промпарк» Елену Иванову ни на одном из официальных мероприятий в Орловской области никто никогда не видел. Компанию представляет исполнительный директор Денис Буданов, экс-генеральный директор АФ «Выборжец» Всеволожского района Ленинградской области, планирующий выращивать тепличную клубнику, но, по имеющейся информации, так и не научившийся это делать, бывший банкир.

По состоянию на январь 2018 года ООО «Промпарк» тепличными овощами орловчан не осчастливило.

ООО «АПК Кумир» ещё в июле 2015 года заявляло о строительстве тепличного комплекса общей площадью 15 га с планируемым объемом вложений 3,8 млрд рублей. Предполагалось, что первая очередь будет запущена в 2016 году, а весь комплекс целиком – в 2018 году.
К сентябрю 2017 года компания планы скорректировала как по объёму инвестиций, уменьшив их до 1,75 млрд рублей, так и по площади комплекса –  до 7,5 га. По факту же  к выращиванию овощей на территории бывшего совхоза «Юбилейный» ООО «АПК Кумир» не приступило.

Никто не пробовал овощей, «выращенных»  ООО «Эко-продукт», который реализует инвестиционный проект по строительству теплиц в Болховском районе с объемом финансовых вложений  1 млрд рублей.

Ещё более призрачно выглядят проекты ООО «Тепличный комбинат Орловский» во Мценском районе с объемом инвестиций 1,6 млрд рублей и планами реализации в течение 2016–2017 годов, а также ГК «ХолдингПолимер» в Ливенском районе и ООО «РусАгроХолдинг», планирующего выращивание овощей на площади 100 гектаров.

Итогом кипучей деятельности Бутусова и  Филатова, основных кураторов овощеводческих инвестиционных проектов,  стало снижение объёмов производства овощей в 2017 году. По предварительным данным, опубликованным на сайте Росстата, валовой сбор овощей в хозяйствах всех категорий Орловской области составил 71,5 тыс. тонн (85,4 % к 2016 году). Меньше овощей в 2017 году в Центральном федеральном округе произвели только Смоленская и Ивановская области.

 

Самый масштабный… блеф

Но нереализованные тепличные проекты – это цветочки. Потомский  и его   ближайшие помощники Бутусов и Филатов  умудрились пустить пыль в глаза  своими прожектами даже президенту РФ через его администрацию во главе с Антоном Вайно. 10 февраля 2018 года исполнится ровно год с тех пор, как информационное пространство Орловской области и экономического сообщества страны «сотрясло» заявление Вадима Потомского: подписан самый большой инвестиционный контракт Орловской области о реализации инвестиционных проектов в регионе со словенской компанией «Рико» стоимостью 400 млн евро.

13 февраля 2017 года газета «Орловская правда» цитировала  Потомского:

«Это самый крупный инвестпроект за всю историю Орловской области – 400 миллионов евро. Речь идёт о строительстве четырёх заводов. Мы поставили точку в наших предыдущих договоренностях со словенской компанией «Рико». Уверен, эти заводы будут строиться. Банком-оператором выбран ВТБ, очень надёжный наш партнёр. Все договорённости были соблюдены. Со стороны Орловской области основным предприятием будет выступать «Агрофирма «Мценская», на базе которой будут строиться четыре предприятия: обувная фабрика, кожевенный и завод по глубокой переработке зерна и мясокомбинат. Шансов на то, чтобы у нас это не получилось, нет!

Огромная благодарность Администрации Президента Российской Федерации, нашей торгово-промышленной палате. За очень короткий промежуток времени была проделана колоссальная работа.

 

Поэтому я поздравляю тех, кто болеет душой за Орловщину. Ведь новые производства – это новые рабочие места. Начало 2017 года с точки зрения инвестиций и развития региона очень обнадёживающе: таких инвестиционных вложений в наш регион ещё не было – 25 миллиардов рублей. Это бюджет Орловской области.

Президент поставил задачу построить заводы в течение пяти лет, и я обязан её выполнить. Я долго бился за это и всё-таки убедил в том, что в Орловскую область нужно вкладывать инвестиции. Получилось! Нас поддержали на самом высоком уровне».

Инвестпроект, очень напоминающий крупную афёру,  предполагал участие в схеме АО «Агрофирма Мценская» под эгидой АО «Корпорация развития Орловской области». Инициатором проекта была названа «Агрофирма Мценская» (80,95 % акций находятся в собственности области, главным куратором от правительства области в совете директоров компании является Дмитрий Бутусов), на территории которой должны были разместиться обувная фабрика, кожевенный завод, завод по глубокой переработке зерна и мясокомбинат.

По существу, агрофирма должна была своим имуществом вложиться в словенские проекты и платить по долгам за их реализацию.

О том, что происходит в настоящее время с реализацией «самого масштабного проекта в истории Орловской области», не сообщается. Чиновники, инициировавшие данный проект, включая Сергея Филатова и Дмитрия Бутусова, после ухода Вадима Потомского остались на своих местах, врио губернатора  Клычков, очевидно,  считает, что его имиджу это не вредит.

Жителей нашей области, которая имеет один из самых высоких в ЦФО темпов роста долговой нагрузки – 118,9%, однако же  волнует, что и без того дефицитный региональный бюджет  нагрузят обязательствами  гарантий реализации проектов Потомского, заявленных в рамках соглашения со словенской фирмой «Рико». Хотелось бы получить комментарий региональных  властей  на данный счет.

Хотелось бы также знать, ответит ли кто-нибудь из чиновников за десятки фейковых соглашений, которые никогда не будут реализованы.

Подготовила Наталья Зарубина.

 

 

Доверяй, но проверяй
Фигаро здесь, Фигаро там
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Опубликовано 24 Янв 2018 в 15:14. В рубриках: Экономика. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 244

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