Как директор Федотов МУП «Зеленстрой» с колен поднял

№ 4 (452) от 15 февраля 2017 г.

Очередное муниципальное предприятие в Орле оказалось на грани выживания. МУП «Зеленстрой» подошло к критической черте: работники два месяца сидят без зарплаты и фактически без работы. Улучшения ситуации не предвидится.

На прошлой неделе в редакцию «Орловской среды» обратились представители трудового коллектива МУП «Зеленстрой». Как это бывало уже неоднократно, в газету работники муниципального предприятия пришли как в последнюю инстанцию – за помощью. По их мнению, ни городская, ни областная власть не обращают внимания на проблемы «Зеленстроя», которые возникли не вчера и не сегодня, а копились на протяжении нескольких лет, пока предприятием руководил теперь уже бывший директор Константин Федотов.

Напомним, МУП «Зеленстрой» стал преемником МУП «Совхоз «Коммунальник» – предприятия, которое в течение многих десятков лет занималось благоустройством Орла: озеленением, обрезкой и выпиловкой деревьев. В 2011 году «Коммунальник» под руководством директора Светланы Балашовой подошел к банкротству, накопив критическую массу долгов. Тогда муниципальная власть сменила руководителя предприятия, назначив на директорскую должность депутат Орловского горсовета Константина Федотова.

– За пять лет его руководства совхоз пришел еще в больший упадок, – рассказала сотрудница предприятия Любовь Душкина. – Чтобы погасить долги совхоза «Коммунальник» и объявить его банкротом, сотрудников перевели в МУП «Зеленстрой». Федотов и руководство города объясняли: чтобы поправить положение, нужно продать территорию. Территория продана, там строятся три дома. Мы с этих денег не увидели ни копейки – все ушло в город. Потом оказалось, что и «Зеленстрой» не тянет…

В результате перед Новым годом Федотов уволился. Вслед за ним уволилась и главный бухгалтер.

– Когда уволили Балашову, она год не могла найти работу, – недоумевает сотрудница Любовь Душкина. – А господина Федотова, как у нас это обычно бывает, «наказали»: он теперь советник при главе администрации города Орла по вопросам благоустройства и озеленения.

– Когда Константин Иванович Федотов баллотировался в депутаты облсовета на последних выборах, в его буклетах было написано: «Принял МУП «Зеленстрой» в 2011 году и поднял его с колен», – говорит работник предприятия Геннадий Скавронский. – Однако состояние МУПа свидетельствует совсем о другом: там разруха. Техника простаивает, снегом запорошена, никому не нужная. Бытовки полуобгоревшие. Что он с колен поднял?

Действительно, назвать «Зеленстрой» поднявшимся с колен язык не повернется. Корреспондент «Орловской среды» по приглашению коллектива побывала на предприятии. Поездку эту без преувеличения модно назвать экскурсией в прошлое (см. фото). Производственные и административные корпуса ютятся в зданиях, не видевших ремонта, похоже, еще с советских времен. «Удобства» для рабочих – на улице: в единственный туалет типа «сортир» сотрудницы МУПа ходят парами – одна караулит на улице, пока вторая находится внутри. Водители моют руки прямо в гараже – вода течет из протянутого вдоль стены шланга. Здесь же стоит будка на колесах, в которой переодеваются в спецодежду рабочие, мужчины и женщины по очереди. На трубе сушатся сапоги… Кое-какая жизнь еще есть в теплицах, возле которых вросли в сугробы покрытые снежными шапками топиарные фигуры. На площадке возле гаража стоит специальная техника: в настоящее время она не востребована, хотя, как говорят сотрудники «Зеленстроя», зима – самый подходящий сезон для выпиловки деревьев и обрезки ветвей.

Еще более удручающая картина в подразделении «Зеленстроя» – питомнике «Андриабуж». Там, как рассказали работники предприятия, за долги отключили воду и электричество. Теперь бригада рабочих (около десяти человек) в буквальном смысле при лучине, в неотапливаемом помещении вяжет веники – «Зеленстрой» должен отреставрировать знаменитую топиарную фигуру орла…

– Городская власть прекрасно знает, что кроме нас работы по благоустройству и озеленению города никто так качественно и профессионально не сделает, –говорит Любовь Душкина. – Ну, приедет бригада, как у нас Ленинскую делали, сделали кое-как, а мы идем за ними подчищать. Или посадят цветы, но за ними же надо ухаживать круглогодично. Будет это иногородняя фирма делать? Почему бы власти не помочь предприятию подняться? Пусть уже господин губернатор нас услышит! Мы хотим хоть какой-то справедливости.

Чтобы господин губернатор услышал работников «Зеленстроя», они написали ему открытое письмо, которое «Орловская среда» публикует по просьбе трудового коллектива предприятия.

От себя добавим: городская власть в курсе проблем МУПа. Так, в январе вопрос о перспективах деятельности «Зеленстроя» рассматривался на заседании профильного комитета горсовета. При этом мэр Орла Василий Новиков жестко раскритиковал работу городской администрации по данному вопросу и поручил к февральской сессии подготовить план вывода предприятия из кризиса. Кроме того, мэр пригрозил, что виновные в доведении муниципальных предприятий до такой ситуации будут нести персональную ответственность. Интересно, найдут ли виновных в бедах «Зеленстроя»? Может, советник сити-менеджера Усикова по фамилии Федотов посоветует, где искать?

Татьяна Филева

Открытое письмо губернатору Орловской области Потомскому В.В. от работников МУП «Зеленстрой» г. Орла

Уважаемый Вадим Владимирович!

Наше предприятие сейчас находится в финансовом кризисе, к которому его привел бывший руководитель Федотов Константин Иванович.

Зарплата не выплачивается два месяца (последнюю зарплату сотрудники получили за ноябрь). Такие задержки стали регулярными: зарплату не выплачивали вовремя в течение всего 2016 года. Надежды на то, что нам выплатят зарплату за декабрь и январь, нет.

Сейчас ситуация складывается таким образом, что нам не предоставляют и работу: многие сотрудники отправлены в неоплачиваемые отпуска.

Хотим особо подчеркнуть, что к сегодняшнему руководителю предприятия Татьяне Ивановне Можиной у нас нет никаких претензий. Она исполняет обязанности директора с 27 декабря. Татьяна Ивановна отработала на предприятии 33 года и сейчас находится в таком же сложном положении, как и весь коллектив.

Считаем, что к катастрофической ситуации предприятие привел бывший руководитель. За пять лет его руководства предприятие пришло в полный упадок. Была продана часть территории МУПа. Нам объясняли, что это необходимо, чтобы поправить финансовое положение предприятия, однако МУП «Зеленстрой» из этих денег не получил ни копейки. Зарплата не повышалась в течение пяти лет, пять лет работники не получали премий. Напротив, рабочая неделя была сокращена до четырех дней, что привело к сокращению заработной платы. Более пяти лет людям не выдавали спецодежду, даже перчатки работники были вынуждены покупать за свои деньги. При этом на собраниях нам все время говорили: мы сработали с прибылью, мы выходим из прорыва. Хочется спросить: куда уходила эта прибыль, если на сегодняшний день у МУПа 22 миллиона долгов?

В итоге прежний руководитель уволился, а у нас нет ни работы, ни зарплаты – мы не знаем, что нам делать. Нас никто не слышит. Глава администрации Орла Андрей Иванович Усиков обещал нашему новому руководителю, что нас не бросят, что нам будут помогать. Теперь, когда нам реально нужна помощь, мы фактически брошены.

МУП «Зеленстрой» – единственное в Орле предприятие, которое имеет необходимую инфраструктуру, технику, квалифицированных сотрудников, чтобы выполнять выпиловку и обрезку аварийных деревьев, благоустраивать газоны и клумбы, устанавливать топиарные фигуры. Исчезновение такого предприятия станет невосполнимой потерей для города, что может повлечь самые негативные последствия. Убедительно просим обратить внимание на сложившуюся ситуацию и принять меры для спасения муниципального предприятия, необходимого городу Орлу.

Сотрудники МУП «Зеленстрой» г. Орла