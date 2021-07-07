Как Евгений Никишин «родному краю» послужил

№22 (646) от 7 июля 2021 г.

Поселок Хотынец, являющийся административным центром самого живописного района Орловской области, превращается в заросли борщевика, за которыми надежно скрыты ещё более серьезные экологические проблемы. Несанкционированная свалка бытовых отходов в черте посёлка, неисправная канализация, загрязненные водоёмы, непонятная субстанция, которая выбрасывается в окружающее пространство местным заводом «Промцеолит» и активно строящийся битумный терминал возле национального парка «Орловское полесье», — всё это предлагается жителям посёлка как «нагрузка» к удивительной по красоте природе.

Хотынец никогда не был развитым во всех отношениях райцентром, как Мценск, но в этом тихом и удаленном от областного центра населенном пункте всегда была своя прелесть. И не случайно: Хотынецкий район и Орловское Полесье давно стали местом притяжения для туристов: сюда приезжают со всех уголков нашей страны, чтобы полюбоваться уникальным сообществом южно-русской тайги. Кто не знает о хотынецких зубрах, благородных оленях, орлах и выхухоли, о рябчике шахматном и местных орхидеях! И если в национальном парке создаются все условия для сохранения местных животных и растений, то в посёлке Хотынец, где проживает его коренное население, всё происходит с точностью до наоборот.

«Свалки не обнаружено»

«Ваша поддержка и доверие очень важны для меня, — так глава Хотынецкого района Евгений Никишин благодарил районных депутатов, проголосовавших за его повторный «срок» в 2016 году. — Будем и дальше продолжать планомерное развитие Хотынецкого района, трудиться в интересах людей. Впереди у нас много работы, главный смысл которой — служение родному краю».

Евгений Никишин

Результаты никишинского «служения» мы увидели в конце минувшей недели, во время «творческой» командировки. Причем о «планомерном развитии» поселка Хотынец нам рассказал уже не чиновник Евгений Никишин, а его рядовые жители, в частности, местный активист Владимир Рыцарев, организовавший для нас «тематическую экскурсию».

Владимир Рыцарев

Её главной темой стала безобразного вида свалка в окружении цветущего хотынецкого борщевика, который, как мы поняли, занесен в «красную книгу» района. Это растение «украшает» весь посёлок, за исключением клумб у районной администрации.

Как рассказал Рыцарев, свалка это появилась в поселке практически одновременно с приходом к власти нынешнего главы района и процветает по сей день, несмотря на многочисленные проверки и взыскания со стороны контролирующих органов и решение суда, согласно которому эта территория должны быть приведена в соответствие санитарным нормам. Примечательно, что мусор складируется возле оврага и по его краю, за которым расположен водоём.

Раньше, когда коммунальная служба работала нормально, мусор вывозили на полигон города Карачева, — рассказал Владимир Рыцарев. — С населения взимали деньги за сбор мусора и его складирование на полигоне. Сейчас специалист в администрации имеется, а коммунальной службы как таковой нет. Чиновники создают МУП «Виалан». Мусор перестают возить в Карачев и начинают складировать здесь. Как-то раз я стал свидетелем того, как директор МУПа отчитывала 80-летнюю женщину, мол, почему она не платит за мусор. Это было в самом начале мусорной реформы. Я остановился, послушал, спросил у женщины: «Простите, а вы в частном доме живете?» — «Да, в частном». — «Наверное, животных каких-то держите?» — «Собачка, куры у меня». — «Пищевые отходы собачке и курам скармливаете?» — «Да». — «Бумагу, наверное, в ведре сжигаете, на огороде, а крышки, консервные банки, если появляются, в мешок складываете, а потом внук приезжает и в чермет отвозит?» — «Так и есть». Так за что она должна платить? За то, что кто-то мусор на незаконную свалку отвозит? Я посмотрел дома квитанции: за сбор мусора — одна сумма, и за вывоз на полигон – другая. И я своими глазами увидел, куда трактор везёт этот мусор, собственно, за трактором я на эту свалку и приехал. Я обратился тогда в отдел полиции с просьбой привлечь к ответственности тех, кто незаконно взимает денежные средства с населения за вывоз мусора в Карачев. Из отдела полиции мне пришел убойный ответ, что мусор складируется здесь временно. Я поинтересовался, на каком основании организовали свалку. Из администрации мне ответили, что по решению районной «думы» была выделена земля для временного складирования. Районная прокуратура тогда вообще сообщила, что свалки нет, и я обратился в Роспотребнадзор. Из Роспотребнадзора приехали, были при этом и прокурор района, и начальник полиции. Специалисты сразу нашли нарушения: лампы люминесцентные требуют специальной утилизации, телевизоры и прочее. Роспотребнадзор обратился с иском в суд, и суд принял гуманное решение — нужно благоустроить эту свалку. На это дали год. Год прошел. «Зеленая роща» вступала в свои права как регоператор. Я приехал, посмотрел — свалка опять на месте в том же виде. Обратился к районному прокурору: судебное решение вступило в законную силу, но до сего дня не исполнено. Попросил привлечь виновных в неисполнении решения суда к ответственности. В течение недели было возбуждено исполнительное производство, а затем прекращено в связи с отзывом исполнительного листа, так как свалка якобы была вывезена. Я приехал, увидел, что свалку просто столкнули вниз, к водоёму. Тонны мусора попали в воду. Здесь бьют ключи, и мусор разлагается – вся таблица Менделеева, ручей из этого пруда течет в речку Вытебеть, потом в Оку, Ока впадает в Волгу. Это что, преобладание жажды наживы над разумом? Ведь нужно думать, что мы оставим после себя. На мой взгляд, ковид в сравнении с тем, что мы можем получить от деятельности таких, как Никишин, это цветочки. И вот мусорная реформа, как нам говорят, состоялась, а здесь, на этом же месте, опять свежий мусор, как видите. Свалка в прежнем состоянии. Кто сюда возит мусор — неизвестно. А ведь это территория поселка Хотынец, свалка находится в районе улицы Школьной. Очевидно, что это место явно не предназначено для складирования твердых или каких-либо других отходов. Тем не менее весь мусор, который ранее вывозился на полигон Карачева, на протяжении десяти лет складируется здесь. В суде тогда прозвучало, что сорок миллионов нужно на приведение этой территории в порядок, и таких денег в бюджете нет. А сколько десятков миллионов собрано с населения за вывоз мусора, и куда они делись, если отходы сваливали сюда? Полиция и районная прокуратура на это закрывают глаза. Кроме того, контролирующие органы отвечают, что с выездом на место никакой свалки не обнаружено.

В том, что кроме Рыцарева никто из ответственных лиц в упор не видит хотынецкую свалку, мы убедились, прочитав текст ответа Хотынецкого межрайонного прокурора А.Ю. Краснова на обращение В.И. Рыцарева:

«Довод относительно свалки, которая, по вашему мнению, расположена между домами 13 и 15 по ул. Школьной, не нашел своего подтверждения в ходе проверки, проведенной Хотынецкой межрайонной прокуратурой. 26.06.21 г. было проведено обследование указанного в вашем обращении участка местности, в ходе которого свалки не обнаружено, по результатам обследования был составлен акт». «Таким образом, по результатам проведенной проверки нарушений федерального законодательства не выявлено, оснований для принятия мер прокурорского реагирования не усматривается», — заключил межрайонный прокурор.

Напомним, мы побывали на «несуществующей» свалке всего несколькими днями позже. И обнаружили там разлагающиеся горы бытовых отходов.

Почва, воздух и вода

К счастью, возле знаменитого Хохловского пруда в посёлке Хотынец и мусора было поменьше, и борщевика; в зеркале водоёма отражались облачка, и, казалось, что лучший отдых в жару – в этом прекрасном месте. Однако Рыцарев поспешил нас разочаровать. Как оказалось, внешний вид водоема, в котором когда-то даже ловили раков, не вполне соответствует внутреннему содержанию. По мнению Рыцарева, купаться и ловить рыбу здесь небезопасно, так как из-за периодически повреждающихся сетей канализации в водоём могли попадать фекальные стоки.

— Самое страшное, что пруд в случае чрезвычайной ситуации может оказаться единственным водоёмом с пресной водой. Там родники бьют. Только на днях сюда перестали сбрасывать, была повреждена труба водоотведения, перевели на очистные сооружения, но там демонтировано техздание, очистные не работают как положено, — рассказал Владимир Рыцарев. — У нас до того даже доходило, что возле школы, возле Президентского сада, фекальные отходы вытекали на рельеф местности. Вот так в Хотынце работает канализация…

Очистные сооружения, тоже обильно поросшие незабвенным борщевиком, находятся на расстоянии менее полукилометра от жилого массива и школы. Техздания здесь нет, сотрудников тоже, так называемый отстойник порос мхом и иной растительностью – а, как мы помним, в Хотынецком районе растительности изобилие — поэтому сомнений в том, что поселковая канализация продолжит работать в прежнем режиме, нет. «Планомерное развитие Хотынецкого района» усилиями его главы «успешно» продолжится.

— Сейчас идет прямой сброс с канализационной насосной станции в приемник-накопитель неочищенных вод, — пояснил Рыцарев. — Удаления примесей не происходит, и вся эта зараза сбрасывается на поле.

Как видим, санитарное благополучие почв и водоёмов не входит в число приоритетов местных чиновников. Чистый, без примесей, воздух — не исключение. В нескольких сотнях метров от жилых домов расположилось предприятие «Промцеолит», занимающиеся производством гранул и порошков из природного камня. Из огромной заводской трубы наружу вырывается неизвестный продукт переработки, который делает воздух, мягко говоря, непрозрачным и оседает на ближайших земельных участках. По словам местных жителей, всё это здесь — давно в порядке вещей.

— Так всегда было, как только завод построили, — прокомментировал Рыцарев.

— И жители на это не жалуются? — спрашиваем.

— А кому жаловаться? Губернатор далеко, а Господь высоко. И потом, разве «Промцеолит» с битумным терминалом сравнится? Его же строят всего в нескольких километрах от национального парка. Клычков в районной газете «писал», что битумный завод очень выгоден для нашего района, мол, дороги у вас будут замечательные. Дороги — это хорошо, но разве строительство рядом с райцентром и национальным парком завода, который будет перерабатывать остатки нефти, того стоит? Если бы от этого завода была польза для окружающей территории, разве размещали бы его в орловской глубинке, поближе к лесу? Построили бы в том регионе, откуда они приехали…

Битумный терминал возле национального парка

Напомним, о строительстве в Хотынецком районе Орловской области битумного терминала стало известно еще до подписания официального соглашения с инвестором — в апреле текущего года. По разным оценкам, в реализацию проекта планируют вложить от 1,5 до 2 млрд рублей.

Как сообщал Абирег.ру со ссылкой на правительство Орловской области, договоренности о строительстве терминала в Хотынце были достигнуты в ходе рабочей встречи властей с учредителем ООО «Ойл Энерджи групп» Кахи Жордания и генеральным директором ООО «Битполимер» Антоном Трудневым.

Областные чиновники пообещали орловчанам аж 56 рабочих мест, а также сокращение времени доставки битума до производителей асфальта, снижение себестоимости проводимых в регионе дорожных работ, а также улучшение их качества.

«В правительстве области рассказали, что «Ойл Энерджи групп» реализует на территории страны долгосрочную стратегию развития, направленную на реализацию инфраструктурных проектов. При этом строительством и управлением битумным терминалом будет заниматься непосредственно компания «Битполимер». По словам сотрудников компании, данный инвестиционный проект является масштабным и значимым для их организации.

ООО «Битполимер» зарегистрировано в Коломне (Московская область) в мае 2019 года. Уставный капитал – 10 тыс. рублей. Организация специализируется на аренде и управлении недвижимостью», сообщал Абирег.ру.

— Когда строили «цеолит», тоже говорили, что все будет замечательно, — рассказал Рыцарев. — Результат вы видели. Сложно представить, как это на экологии отразится, на безопасности тех, кто здесь живет. Думаю, и почве достанется, и атмосфере. Здесь раньше луг был, скот пасли, женщины и дети грибы и ягоды собирали. А теперь… Беда не приходит одна… По большому счету для хотынчан я бы хотел, чтобы не вот это небезопасное производство появлялось, я бы хотел, как в Калуге, чтобы построили автозаводик, чтобы жители работали; здесь у нас глина прекрасная, есть даже та, из которой можно фарфор изготавливать, тоже мог быть небольшой завод. Была бы и занятость, семьи бы не рушились, мужчины не уезжали в другие города за заработком, детей бы вместе воспитывали…

Строительство битумного терминала планируют закончить уже к концу этого года, либо в начале следующего. Поэтому, по нашему мнению, сейчас самое время задать представителям власти — Клычкову, который одобрил это соглашение, и Никишину, ответственному за конкретную территорию, некоторые вопросы.

Проводились ли в Хотынце общественные слушания по поводу строительства на территории райцентра битумного терминала? Если проводились, то с чьим участием, сотрудников райадминистрации? За чей счет будут ремонтироваться местные дороги, которые будут разбивать тяжелые машины, приезжающие на битумный завод? Являются ли земли, на которых ведется строительство, промзоной? Имеются ли у инвестора необходимые экологические заключения, исключающие безалаберное отношение к химическому производству и логистике?

Есть у нас и вопросы, лежащие в моральной плоскости: господа эффективные менеджеры, вы действительно считаете, что жители Хотынца должны стать счастливыми, получив 56 новых рабочих мест и токсичные испарения в придачу? Вы готовы спать спокойно, зная, что рядом с уникальным природным парком работает битумный терминал? К сожалению, мы заранее знаем ответы на эти вопросы. Они утвердительные.

Наталья Зарубина