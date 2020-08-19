Как команда губернатора в год 75-летия Победы детей войны обидела

№30 (609) от 19 августа 2020 г.

В конце февраля 2020 года Андрей Клычков внёс в облсовет законопроект, который предусматривал единовременную выплату 5000 рублей детям войны Орловской области в честь юбилея Победы. Прекрасный повод для пиара. Да и дело было бы хорошее, но детали всё испортили.

Депутаты оказались хорошо информированы о ситуации с детьми войны, и бездумного «одобрямс» не получилось.

Ещё в 2016 году был принят региональный закон о детях войны. Он предусматривал выплату пятисот рублей один раз в год к Дню Победы гражданам, родившимся в период с 3 сентября 1927 года по 2 сентября 1945 года. Оно и так-то не густо, но самым обидным для большинства детей войны было то, что на выплату имели право только те из них, кто не получал никаких иных мер социальной поддержки. Соответственно ни ветераны труда, ни инвалиды, ни труженики тыла, ни жители блокадного Ленинграда, ни несовершеннолетние узники фашизма права на пятьсот рублей к Дню Победы не приобрели. В итоге менее 4% детей войны Орловской области могли получить выплату.

Фракция «Справедливая Россия» Орловского облсовета решила, что такое положение дел несправедливо. Депутаты-справедливороссы разработали законопроект, предусматривающий исключение позорного ограничительного пункта из регионального закона и распространение права на ежегодную выплату на всех детей войны Орловской области. В пояснительной записке к законопроекту разработчики обосновали своё намерение: «В 2019 году ежегодную денежную выплату к Дню Победы в размере 500 рублей получили 2082 заявителя. Таким образом, меры социальной поддержки в виде денежной выплаты 500 рублей к Дню Победы были оказаны всего 3,6% детей войны Орловской области. В связи с тем, что выплата один раз в год небольшой денежной суммы не является фактором, существенно влияющим на уровень жизни детей войны Орловской области, то её значение носит характер признания тягот и невзгод, которые выпали на долю этой категории граждан во время Великой Отечественной войны. Это знак уважения и понимания, что война оставила неизгладимый след в судьбах этих людей».

Законопроект, предусматривающий дополнительные бюджетные расходы, дважды поступал к губернатору для получения заключения. Губернатор нарушил сроки рассмотрения, и, только подключив прокуратуру, справедливороссы получили документ. Заключение было отрицательным. Денег нет.

Однако вскоре после получения законопроекта справедливороссов губернатор вносит свой законопроект. Целых 5000 детям войны! Но… опять не всем. Дело пошло, как по маслу. Очень быстро приняли закон, который увеличил ежегодную выплату ограниченному кругу детей войны до 1000 рублей, но сразу же приняли и ещё один закон, который эту выплату в 2020 году отменял совсем, потому что планировалась выплата целых 5000 рублей в честь юбилея по «губернаторскому» законопроекту. Но что-то пошло не так.

На сессии облсовета 28 февраля депутаты начали выступать с предложениями распространить выплату на всех детей войны без обидных ограничений.

– Мы — представители жителей области. Такой закон нельзя принимать, – заявил депутат Виталий Рыбаков. – Выплаты должны получать все представители категории «Дети войны»! Они все прошли через страшные испытания Великой Отечественной войны. Если нашли 16 миллионов рублей, то можно выделить денежные средства и на выплаты всем детям войны, которых в Орловской области насчитывается свыше 50 тысяч человек.

Руслан Перелыгин считает, что в этом вопросе важно придерживаться принципов справедливости:

— Увеличение суммы — это хорошо, это правильно. Замечательно, что правительство Орловской области нашло финансы для поддержки инициативы губернатора. Но тот факт, что эту увеличенную выплату получат менее 4% детей войны, нельзя считать справедливым. Эти деньги к Дню Победы не смогут кардинально улучшить материальное положение этих людей. Их назначение иное — признание тягот и лишений, которые выпали на долю людей, которые с детства не только голодали и переносили ужасы войны, но и своим ещё детским трудом вносили свой вклад и в Победу, и в послевоенное восстановление народного хозяйства. Именно поэтому большинство детей войны у нас либо ветераны труда, либо инвалиды. Когда им говорят, что они не имеют права на эту выплату, потому что много работали в своей жизни или потеряли здоровье, им горько и обидно. Надо платить эту сумму всем детям войны Орловской области без ограничений.

Председатель Орловской областной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, почётный гражданин Орловской области Николай Кутузов высказался за то, чтобы выплаты предназначались всем:

– Дети войны пережили ужасы оккупации, лихолетье, голод и разруху, восстановили страну в послевоенное время, – сказал он. – Если у бюджета нет возможности выплатить всем детям войны по пять тысяч рублей, давайте выплатим им хотя бы по одной тысяче рублей.

В итоге на февральской сессии законопроект был принят в первом чтении, предполагалось, что работа над ним продолжится, и в марте вопрос будет решён. Депутаты начали вносить поправки. Предлагали уменьшить сумму и предоставить выплату всем детям войны без ограничений. Очевидно, губернатора такое вмешательство в ЕГО законопроект не устроило, и он отозвал свою законодательную инициативу.

Вопрос остался открытым. Ситуация осложнилась борьбой с пандемией.

30 апреля был подписан Указ губернатора о выплате всё-таки 5000 рублей – и только тем детям войны, кто не имеет других льгот. Об этом Андрей Клычков оповестил читателей своих аккаунтов в соцсетях. Пиар-акция, приуроченная к Дню Победы, продолжилась. В тот же день постановлением правительства Орловской области был утверждён порядок предоставления выплаты. КУ ОО «ОЦСЗН» в срок до 30 сентября 2020 года представляет в департамент соцзащиты документы на выплату единовременной денежной выплаты. Только после этого пойдёт заявка в департамент финансов. Кстати, придётся ещё изменения в бюджет Орловской области вносить. Пока этого не произошло. Дети войны, не имеющие других льгот, возможно, получат деньги, но не раньше октября, а то и позже.

Как говорится, дорого яичко к Святому дню. 75-летие Победы не было сюрпризом для чиновников. Почему же дети войны Орловской области остались к празднику без обещанной выплаты? И ежегодную отменили, и единовременную не дали. Дети войны – люди терпеливые, им не впервой сносить обиды от власти. Деньги, может, и получат около 3000 из 57000 человек, но горечь останется…