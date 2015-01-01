Как коммунист Клычков укрепляет экономику США

Ради сомнительных инвестиций в Орловской области забыли об экологической безопасности региона

«Совершенно секретно», No.5/406, май 2018

Сергей ИВАНОВ

Коммунист Андрей Клычков (справа) помогает мультимиллиардеру Джеффри Лорбербауму (слева) в расширении Mohawk Industries, Inc. на восток». Фотоколлаж

Сегодня у большинства россиян исчезли любые иллюзии относительно того, что нынешние коммунисты чем-то отличаются от своих либеральных оппонентов. Самой яркой иллюстрацией этому могут служить события в Орловской области, которые происходят в последние четыре года. Регион стал площадкой для более чем жестокого эксперимента, руководить которым были призваны молодые лидеры КПРФ.

Коммунист Вадим Потомский, небезуспешно пытавшийся превратить Орловскую область в семейное предприятие, был вовремя отправлен в отставку Президентом России. Но на его место «по разнарядке» пришёл другой член ЦК КПРФ, 38-летний Андрей Клычков, который не только не сумел за семь месяцев избавиться от тяжкого криминального и болезненного финансово-экономического наследия команды Потомского, но и сам, как полагают эксперты, пока полностью управляем этой командой. В прошлом номере газеты «Совершенно секретно» (№4/405, апрель 2018) в статье «Ловушка для и. о. губернатора» мы уже писали об этом, лишь вскользь коснувшись самого обсуждаемого сегодня в регионе «инвестиционного проекта» – строительства завода по производству напольных покрытий из поливинилхлорида.

НЕЖДАННЫЙ ГОСТЬ

А заводик этот, имеющий все признаки «свечного», похоже, начинает портить предвыборную репутацию временно исполняющего обязанности губернатора Андрея Клычкова. Послушать его, так вроде бы всё замечательно: «солидная бельгийская компания» решила вдруг вложить от 2 до 4 миллиардов рублей в Орловскую область.

Сергей Филатов, заместитель Клычкова, отчитываясь перед депутатами Орловского областного Совета народных депутатов, как заклинание, повторял слова: «завод ПВХ – напольных покрытий». Не потому ли, что это, как оказалось, единственный относительно крупный проект, связанный с именем отставного губернатора Потомского?

Проект изначально спорный и потенциально опасный. Расположить завод, связанный с переработкой ПВХ, в черте города, на наш взгляд, безумство, которое может поставить под угрозу жизнь и здоровье десятков тысяч людей. Посмотрите, как сегодня относятся к продукции, содержащей ПВХ, в европейских странах! Наклейки «Без ПВХ», «PVC FREE», «NO PVC» – сегодня это своего рода знаки экологического качества.

А новый врио губернатора всё твердит об абсолютной экологической безопасности завода по переработке ПВХ, причём приводит очень странный аргумент: «Рядом находится «Санофи-Авентис» (предприятие фармпрепаратов. – прим. ред.), которое точно молчать не будет и напишет во все инстанции, плюс у нас есть экологическая экспертиза, которая будет проверять… Те материалы, которые я видел, говорят о том, что это предприятие с максимальным уровнем безопасности экологической. И самое главное, что если какие-то события могут произойти, какой-то выброс теоретический, то это предприятие берёт на себя обязательство по недопущению, ну а мы со своей стороны можем закрыть его в любой момент».

Получается, что гарантом экологической чистоты является не областная власть, а соседнее предприятие, которое «напишет во все инстанции». И эта загадочная фраза «закрыть в любой момент»… Не проще ли изначально не создавать в областном центре потенциальную экологическую угрозу?

Для начала о «свечных» признаках. «Уши» товарища Потомского в этом проекте торчат весьма конкретно. Ни один из жителей Орловщины, как нам представляется, не поверит в случайность того, что в Орёл пришла и стала активным участником этого проекта компания «Айвиси – Восток», которая дислоцируется на малой родине Вадима Потомского, в городе Всеволожске Ленинградской области. И именно оттуда прибыл в Орёл господин Михаил Чернов, ставший директором ещё одной «прокладки» – ООО «Айвиси Рус» с уставным капиталом 10 тысяч рублей. А то, как яростно поддерживают «ПВХ-проект» остатки команды губернатора Потомского – Леонид Музалевский, Сергей Филатов, Александр Бударин и примкнувший к ним Геннадий Парахин, – лучше всего демонстрирует их особую заинтересованность в том, чтобы в регионе появилось это предприятие.

Теперь о политической составляющей проекта. Думается, «птенцы гнезда Потомского» в очередной раз подставили молодого коммуниста Клычкова. Вслед за ними он пространно рассуждал о «бельгийских инвесторах» из IVC Group. Позиция, что ни говори, выгодная. В нынешней внешнеполитической обстановке Бельгия – это меньшее из всех зол, условно нейтральная страна, которая хоть и присоединилась к антироссийским санкциям, но особенно этим не бравирует, свои ВВС в Сирию не посылает и не пытается самым наглым образом задушить нашу экономику. Получается, Андрей Клычков с коллегами поддерживают не бельгийскую компанию IVC, а американского промышленного монстра Mohawk Industries, Inc., компанию, которая в январе 2015 года с потрохами купила бельгийцев. Комментируя приобретение, американский мультимиллиардер и главный исполнительный директор Mohawk Industries, Inc. Джеффри Лорбербаум, заявил, что «IVC является лидером на рынке виниловых напольных покрытий в США и Европе, реализация продукции сосредоточена на рынок жилой недвижимости. Это приобретение представляет хорошую возможность для расширения нашего бизнеса в этой категории, где мы в настоящее время имеем ограниченное присутствие.

В Европе наш бизнес в области LVT будет дополняться новейшими технологиями производства IVC и даст нам абсолютное лидерство на этом рынке. В США приобретение IVC будет дополнять нашу общую стратегию в производстве покрытий для пола за счёт внедрения новых технологий в производстве виниловой продукции».

Будет, всё будет, и абсолютное лидерство – тоже. Особенно если господину Лорбербауму по мере сил поможет товарищ Клычков. Сегодня у нас в стране нечасто говорят о необходимости поддерживать американских производителей и их продукцию. Премьер-министр Дмитрий Медведев, например, отвечая на вопрос о том, какие меры может принять Россия в ответ на санкции США, сказал: «На нашем рынке довольно много продуктов из США. И это не только упомянутые ценные бумаги, с которыми надо разбираться отдельно, но и целый ряд других товаров, которые поставляются на наш рынок и производятся американским бизнесом». Что ещё хуже, в орловском случае пытаются завуалировать заокеанских собственников и доказать, что завод, которым владеет компания, расположенная в США, – это вовсе не американская компания. Прямо буржуазный интернационализм какой-то!

Евгений Косогов, депутат Орловского горсовета, возглавивший борьбу против строительства опасного завода в черте города Орла. 25 апреля он был исключён из фракции партии «Единая Россия» Орловского горсовета

ПРОСРОЧЕННЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СЕРТИФИКАТЫ

Орловские депутаты разных уровней, общественные активисты, просто неравнодушные граждане неоднократно пытались протестовать против прихода американского гиганта половых покрытий в регион, но их выступления не помешали команде Потомского и почему-то солидарного с ней Андрею Клычкову «продавливать» вопрос. Со второго раза на горсовете Орла приняли решение о переводе муниципальных земель в более опасный третий экологический класс и об изменении генплана, несмотря на мнение жителей. Причём всё это делалось постфактум, строительные работы на заводе были начаты гораздо раньше и без всяких разрешений вообще!

Впрочем, нашлись депутаты, противостоящие опасному строительству. Член фракции «Единая Россия» Орловского областного Совета народных депутатов Евгений Косогов неоднократно выступал, причём весьма резко, против строительства завода ПВХ – напольных покрытий в черте города Орла. Депутат заявил, что направил прокурору области депутатский запрос по факту строительства завода, а также намерен отправить письма мэру, главе администрации и врио губернатора области с подписями более 1000 жителей, добавив, что копии документов отправятся и в федеральный центр.

У общественников также вызывает недоумение позиция правительства региона, а также «спешка» с утверждением проекта, что, по их мнению, «даёт основания предполагать наличие сговора между инвестором и сегментами региональных и муниципальных властей и присутствие личной заинтересованности в действиях последних». Как стало известно журналистам нашего издания, депутат Евгений Косогов обратился в ОП №1 по Железнодорожному району УМВД областного центра с заявлением о привлечении к уголовной ответственности члена правительства региона – руководителя Департамента промышленности и торговли Геннадия Парахина по ч. 3 ст. 128.1 УК РФ (клевета). Парламентарий на своей странице в соцсети отметил, что основанием для его обращения послужило публичное заявление Геннадия Парахина, прозвучавшее на пресс-конференции общественного движения «Граждане Орла». Это было очередное мероприятие, на котором жители открыто выражали свой протест против строительства завода.

Некоторые утверждения депутата Косогова и представителей общественности пытался неуклюже парировать врио губернатора Андрей Клычков: «И когда я слышу, что данное предприятие будет наносить ущерб, вы покажите хоть один документ. И когда я увидел, что есть запрос на проверку и даже появилась информация, что другие регионы не согласовали якобы размещение этого завода, – это чистой воды ложь».

Давайте напомним члену ЦК КПРФ Клычкову, что столь яростно лоббируемая им IVC Group ещё в 2008 году пыталась построить завод по производству ПВХ – напольных покрытий в Ярославле. Чуть начавшись, этот проект рухнул «по инициативе инвестора». Но если врио губернатора было бы интересно, то он мог бы изучить ту полемику в местных СМИ, которая развернулась в конце 2007-го – начале 2008 года, несмотря на то что завод планировалось строить не в городе, а в индустриальном парке «Новосёлки» на границе с Ярославским районом. Кроме того, ярославский завод должны были возводить с нуля, как предприятия IVC в Бельгии и Люксембурге, причём с самого начала во главу угла ставились экологические требования. По мнению ряда экспертов, обеспечить экологическую безопасность европейского уровня на заводе в Орле, расположенном в приспособленном помещении, практически невозможно. Давайте вспомним и формальные причины того, что IVC отказалась от строительства завода в Ярославле: «Президент компании IVC Group Филипп Балкан сообщил губернатору области Сергею Вахрукову, что данное решение связано с существенным изменением экономической и политической ситуации в мире, которая сегодня стала более сложной и неопределённой. А сейчас у нас политическая ситуация менее сложная и более определённая?

Ярославская история рассыпалась в то время, когда IVC Group ещё была бельгийской компанией. После приобретения её американцами была поставлена стратегическая задача – вторгнуться на российский рынок производителей ПВХ – напольных покрытий, а затем монополизировать его, выдавив российских производителей.

Клычков говорит, что не имеет информации о том, что представители Mohawk Industries, Inc. – IVC пытались согласовать строительство завода в других регионах. Не пытались согласовать? Да они об этом мечтали! Вот что говорил по этому поводу два года назад генеральный директор «Айвиси – Восток» Стефан Дебюсшере: «Наша давняя мечта – иметь собственное производство в России. Но тем не менее мы весьма впечатлены и рады перспективе претворить эту давнюю мечту в жизнь! Как лидеры в производстве виниловых рулонных напольных покрытий и виниловых полов (LVT) с непревзойдёнными возможностями в области дизайна и в управлении производством мы уверены, что сможем вывести эти продукты на новый уровень на рынке России. В настоящий момент IVC окончательно определяется с местоположением будущего завода. Следующие новости по этому поводу последуют в мае 2017-го. Ожидается, что новый завод по производству виниловых рулонных напольных покрытий в России начнёт свое производство в третьем квартале 2018 года».

Кстати, если врио губернатора, определяя «экологическую безопасность», пользовался официальными материалами IVC Group, опубликованными на официальном сайте компании, то мы можем только выразить ему свои соболезнования. Читаем очень внимательно раздел «Аккредитации» (оставляем корявость перевода на совести владельцев сайта): «На IVC мы гордимся тем, что поддерживает самые лучшие аккредитаций промышленности. Вы можете иметь кусок виду, что устройство, которое вы указываете, не только выглядит хорошо, но слишком хорошо для окружающей среды… На IVC действует программа тестирования качества воздуха в помещениях в соответствии с требованиями системы управления качеством ISO 9001… IVC добилась мирового стандарта менеджмента качества ISO 9001, а также ISO 14001, который определяет экологические требования к эффективному управлению».

Чтобы читатели понимали, о чём идёт речь, то напомним, что сертификат ISO 14001 представляет собой описание основных правил и норм, которых придерживается организация с целью достижения высокого уровня в области экологического менеджмента, а соответствие требованиям ISO 9001 свидетельствует о минимальном уровне надёжности поставщика и добротности его компании.

Те самые просроченные сертификаты компании IVC

А действительно ли менеджмент качества и международные требования к экологическому управлению у IVC сегодня актуальны? Смотрим опубликованные на сайте сертификаты. И что же? Срок действия сертификата ISO 9001 истёк 28 июля 2017 года, ISO 14001 – 3 декабря 2015 года! А чтобы апологеты завода ПВХ – напольных покрытий не обольщались опубликованными данными фирмы об экологической чистоте и качестве предприятий Mohawk – IVC, приведём полностью оговорку, которая расположена на официальном сайте IVC в разделе «Юридическая информация»:

«Мы не можем принять на себя ответственность за содержание данных документов. Используйте понятия, примеры и другое содержание на свой страх и риск. Поскольку это новое издание данного документа, оно может содержать ошибки и неточности, которые могут причинить вред вашей системе. Действуйте с осторожностью, и хотя вышеуказанный вред маловероятен, однако автор не берёт на себя никакой ответственности за него».

Запомните ключевые фразы из этого документа: «не можем принять ответственность», «на свой страх и риск», «могут причинить вред вашей системе», «ошибки и неточности». В отличие от коммуниста Клычкова и команды экс-губернатора Потомского, IVC хоть честно признаётся в том, что не отвечает за реальные последствия от сотрудничества с этой фирмой и её американскими хозяевами…

P.S. Орловской области инвестиции нужны как воздух, ведь, по подсчётам местных депутатов, при губернаторе-коммунисте Вадиме Потомском из бюджета в неизвестном направлении исчезло 3,5 миллиарда рублей. А что и когда даст Орловской области американский завод с экологически вредным производством? Налоговые поступления? Региональные власти планируют установить для Mohawk Industries, Inc.– IVC нулевую ставку по налогу на имущество сроком на 5 лет. Откладываем дивиденды на 2023 год? Нет, реальные деньги обещают ещё позднее – 1,6 миллиарда рублей к 2026 году! Отметим для себя эти цифры, иллюстрирующие деятельность представителей КПРФ на Орловщине: 3,5 миллиарда за 3,5 года и 1,6 миллиарда (возможно) через 8 лет!

И ещё одна важная вещь. До 2016 года орловские руководители думали о том, что у них есть другой стабильный и солидный американский налогоплательщик – компания Соса-Cola. Тот самый налогоплательщик, бывшее производственное здание которого, предназначенное для изготовления пищевой продукции, сейчас пытаются приспособить для переработки поливинилхлорида. Но Соса-Cola ушла из региона. Кто будет гарантом того, что Mohawk Indusries, Inc. не покинет Орловщину тогда, когда её бизнес-интересы окончательно разойдутся с интересами нашей страны?

Фото из архива автора