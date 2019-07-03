Как Музалевский с Залогиным «разобрался»

№23 (560) от 3 июля 2019 г.

На днях журналисты сайта «Орловские новости» сделали любопытное наблюдение, которым и поделились с читателями. Как известно, в начале июня общественное движение «Родной Орел» объявило о сборе подписей граждан за отставку председателя Орловского областного совета, секретаря регионального отделения «Единой России» Леонида Музалевского. А пару недель спустя спикер регионального парламента развил небывалую активность: как пишут «Орловские новости», «на сайте облсовета начали появляться пресс-релизы, в которых сообщается о том, какие насыщенные трудовые будни у его спикера». Действительно, за несколько дней, с 18 по 27 июня, Музалевский успел заметить, что десятки улиц в районе Выгонки в Орле требуют ремонта, провел личный прием граждан, выступил с законодательной инициативой о предоставлении многодетным семьям льготы по транспортному налогу (за повышение которого сам же и голосовал при экс-губернаторе Потомском), заявил, что необходимо срочно решать проблему мусора и посетил Должанскую ЦРБ. Последнее мероприятие из этого списка, на наш взгляд, заслуживает отдельного внимания, поскольку касается одной из главных проблем, которая беспокоит жителей Орловской области.

«Под личным контролем»

О проблемах в Должанской Центральной районной больнице широкой общественности стало известно в конце прошлого – начале нынешнего года, когда в прессу поступила информация о предстоящей оптимизации медицинского учреждения и включении его в состав Ливенской ЦРБ. И граждане, и районные власти тогда выступили категорически против оптимизации – и областные чиновники вынуждены были отказаться от своих планов. Однако проблемы в Должанской ЦРБ никуда не делись. О них и шла речь на встрече коллектива больницы с председателем Орловского облсовета Леонидом Музалевским.

Спикер приехал в Долгое спустя полгода после его последнего визита в ЦРБ, хотя, как уверяют местные жители, обещал наведываться едва ли не каждый месяц. Вот как об этой поездке сообщается на официальном сайте Орловского облсовета:

«Председатель регионального парламента Леонид Музалевский совместно с председателем комитета по здравоохранению, социальной политике и связям с общественными объединениями областного Совета Анатолием Крючковым с официальным визитом побывали в Должанской центральной районной больнице, чтобы иметь чёткое представление о том, как складывается ситуация в данном лечебном учреждении на сегодняшний день. Общались с главным врачом и коллективом.

Следует отметить, что аналогичная встреча в ЦРБ состоялась полгода назад, тогда положение дел в больнице было сложным. На тот момент в данном учреждении не было даже руководителя. Последние три месяца должность главного врача занимает Яна Карзова.

В 2019 году в лечебном учреждении был проведён ряд мероприятий.

В апреле в рентгенологическом кабинете стационара был сделан косметический ремонт проявочного отсека, в мае в здании круглосуточного стационара, в частности процедурного кабинета, была проведена замена оконной рамы, установлен накопительный электроводонагреватель, проведён косметический ремонт. В палатах больницы смонтировано, согласно СанПиН, дополнительное потолочное освещение. Кроме того, в текущем году частично отремонтирован фасад здания поликлиники.

К настоящему моменту проведён косметический ремонт помещения под гинекологический кабинет. (…)

Насущным вопросом в Должанской ЦРБ остаётся привлечение недостающих врачей узких специальностей. Главный врач планирует заключение договоров с врачом-дерматовенерологом и врачом-отоларингологом (на период июнь, сентябрь 2019 года). Заявка по программе «Земский доктор» на врача-отоларинголога подана. (…)

В ходе встречи с коллективом центральной районной больницы также поднимались вопросы о необходимости проведения ремонта в здании ЦРБ, замены мебели и приобретении медицинского оборудования, в том числе флюорографа и маммографа; недостаточном выделении лимитов на ГСМ; уровне заработных плат, в первую очередь у специалистов среднего звена.

Л. Музалевский пообещал держать ситуацию под личным контролем».

Несколько по-иному увидели эту встречу с коллективом немногочисленные представители общественности, приглашенные в кабинет главного врача ЦРБ, где Музалевский обсуждал с медиками проблемы Должанской больницы.

Кто на что жалуется

Надо сказать, что жители Долгого смотрят на ситуацию в ЦРБ не столь оптимистично, как главный врач больницы госпожа Карзова и чиновники от здравоохранения. Как рассказала «Орловской среде» местная активистка Нина Лисютина, основные проблемы в ЦРБ до сих пор не решены.

— Да, главврач отчиталась, что отремонтировали процедурный кабинет. Но этот кабинет был закрыт после проверки Роспотребнадзора, материалы ее были переданы в суд, и суд обязал провести ремонт. В рентгенологическом кабинете покрасили стены, четыре квадратных метра, а раковину текущую так и не заменили.

Помимо этого на встрече сотрудники больницы говорили о низких зарплатах, о пришедшей в негодность мебели, о недостаточном количестве койкомест (сегодня их в ЦРБ 24, хотя по проекту больница рассчитана на 60 коек).

Кроме того, Нина Лисютина озвучила и претензии к работе главного врача больницы. Дело в том, что Яна Карзова, назначенная на эту должность в марте нынешнего года, совмещает руководящую должность с работой стоматолога в Ливенской больнице, где она трудилась и до этого. По словам местных жителей, буквально до последнего времени, чтобы успевать вести прием пациентов в Ливнах, главврач Должанской ЦРБ уезжала со своей основной работы не позднее 15 часов, хотя должна была находиться на рабочем месте до 17-30. После жалоб пациентов в департамент здравоохранения рабочий день главврача продлился – график приема пациентов в Ливенской больнице передвинули на более позднее время. При этом в Должанской ЦРБ до сих пор нет стоматолога (жители района вынуждены ездить в Ливны), однако главный врач – повторим, стоматолог по специальности, лечить должанцам зубы отказывается, ссылаясь на то, что стоматологический кабинет якобы не укомплектован. Та же Нина Лисютина, впрочем, уверяет, что все необходимое оборудование в кабинете есть. Так или иначе, но речь на встрече Музалевского с медиками Должанской ЦРБ о стоматологической помощи, точнее, о ее отсутствии, не велась.

Зато, как рассказали участники встречи, госпожа Карзова пожаловалась господину Музалевскому на… жалобщиков, которые без конца строчат обращения в департамент и не дают коллективу работать, а Музалевский, в свою очередь, прошелся по собственным оппонентам, которые собирают подписи за его отставку. Кроме того, и об этом не сказано в официальном пресс-релизе облсовета, спикер пообещал серьезно поговорить о проблемах Должанской больницы с губернатором Клычковым (хотя заметил, что с ним трудно разговаривать) и заодно разобраться с руководителем профильного департамента Иваном Залогиным и чуть ли не отправить его обратно в Белгород!

Как Музалевский «решал» проблемы Должанской ЦРБ и куда «отправлял» Залогина, показала сессия областного совета, состоявшаяся на следующий день после визита спикера в Долгое.

«Что делать будем?»

В повестку дня июньского заседания облсовета в рамках так называемого правительственного часа был внесен вопрос о реализации в 2018 году государственной программы Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области» и планах на 2019 год. После довольно продолжительного доклада господина Залогина, изобилующего цифрами и канцеляризмами, депутаты перешли к вопросам. И первый вопрос задал председатель облсовета Музалевский. Далее – специально для жителей Должанского района – цитируем диалог Музалевского и Залогина (диктофонная запись имеется в редакции)

Музалевский:

— А что ж мы с Должанской-то больницей будем делать? Какая ситуация по ремонту, по оснащению оборудованием и так далее? Какие у вас планы?

Залогин:

— Наконец-то центральная районная больница оформила соответствующую документацию, направила в департамент, и в настоящее время решается вопрос о выделении 2,5 миллиона рублей на ремонт и оснащение нескольких фельдшерско-акушерских пунктов. Также в ближайшие два месяца будет приобретен цифровой флюорограф за счет средств ФОМС. То есть это то, что фактически уже реализовано. Ну и помимо этого максимально поддерживается Должанская центральная районная больница и всячески… все мероприятия, которые запланированы были еще в конце года, при обсуждении как с коллективом, так и с жителями, все они будут реализованы в текущем периоде и запланированы на следующий год.

Музалевский:

— И все-таки я убедительно попрошу вместе с правительством Орловской области рассмотреть вопрос по оснащению новым оборудованием… Там кровати уже в негодном… тумбочки и так далее… провести косметический ремонт… Внимательно посмотрите, пожалуйста.

На этом обсуждение проблем Должанской ЦРБ на сессии облсовета закончилось.

Низы не могут, верхи не хотят

Неожиданное продолжение тема получила уже в понедельник, на заседании правительства Орловской области, где руководитель департамента здравоохранения Иван Залогин, как мы поняли, продублировал тот же самый доклад, с которым выступал перед депутатами в пятницу.

На заседании присутствовал глава Должанского района Владимир Марахин – и, как мы опять же поняли, выступление Залогина ему не понравилось. В отличие от спикера Музалевского, Марахин миндальничать не стал, а выложил всю правду. Как сообщил портал «ОрелТаймс», по окончании доклада Залогина Марахин заявил буквально следующее:

– Хочу доложить, что к больнице и поликлинике Должанского района даже приближаться страшно. Поликлиника не ремонтировалась ещё со времён райкома партии – с 1991 года. Мы, как кони, проводили [там] совещание стоя, даже стульев нет. Вот докладывают, что 11 млрд рублей [потратили] на здравоохранение. Нету у нас здравоохранения! Вымираем мы потихоньку! – сказал Владимир Марахин.

«Он также добавил, что больницу обслуживает лишь один автомобиль скорой помощи марки УАЗ, который доставляет людей в Орёл, потому что в ЦРБ нет необходимого оборудования, — пишет «ОрелТаймс». — По словам Марахина, в местной больнице существует и огромная проблема с кадрами.

– Как кого-то можно привлечь в адские условия, где грязь и антисанитария, за 15 тыс. рублей? Врачи набирают по две-три ставки, чтобы 30 тыс. рублей получить. Вот это – реальная ситуация, и мы должны её видеть. Всё полностью развалено! Извините! – завершил свою эмоциональную речь глава Должанского района».

В целом ситуацию в Должанской ЦРБ глава района охарактеризовал как революционную: ««Ситуация такая, как Ленин писал: «Низы не могут, верхи не хотят», цитируют слова Владимира Марахина «Орловские новости».

Судя по реакции «верхов», Марахин оказался недалек от истины: эти самые «верхи» действительно не хотят видеть очевидного.

Как сообщил «ОрелТаймс», руководитель департамента здравоохранения Иван Залогин в ответ на выступление Владимира Марахина привычно отрапортовал, что все под контролем, «ситуация в Должанской ЦРБ отслеживается практически ежедневно. Те проблемы, которые есть, возникли не вчера и не сегодня», и департамент их решает. Как «решает», Залогин уже объяснял Музалевскому на сессии облсовета.

Губернатору Клычкову позиция главы района Марахина не понравилась, и он высказал свое недовольство:

– Конечно, хорошо приезжать раз в полгода на заседание правительства и говорить о сложной ситуации. Другие главы приходят и из кабинета не вылезают, говорят о своих проблемах, которые есть в районе – начиная от лекарственного обеспечения и заканчивая конкретной помощью, конкретному человеку. Легко приехать и сказать: «У нас всё падает», – цитирует Клычкова «ОрелТаймс».

Что же касается спикера Музалевского, то и он, как пишут «Орловские новости», ничего «революционного» в ситуации вокруг Должанской ЦРБ не нашел: «Да, мы выезжали, смотрели. Проблемы есть, но ситуация не такая критическая. А вы нам говорите, что чуть ли не революция намечается».

Конечно, революция в Должанской ЦРБ вряд ли случится. Хотя в последнее время орловские медики бунтуют все чаще. Совсем недавно в орловских СМИ сообщалось о создании независимого профсоюза работников службы «скорой помощи» и об их готовности объявить итальянскую забастовку, а буквально на днях стало известно о том, что уволенная по распоряжению губернатора Клычкова экс-главврач поликлиники №2 города Орла Наталья Петина выиграла суд у областных чиновников и отсудила компенсацию в сумме более 250 тысяч рублей, которые ей заплатят из бюджета лечебного учреждения.

А специально для спикера Музалевского, который считает ситуацию в Должанской ЦРБ «не такой критической», сообщим: в Долгом общественники уже готовят подписные листы. Для сбора подписей. За отставку председателя облсовета. Который много обещает и мало делает.

Анастасия Ларионова