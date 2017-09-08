Как «нагрели» «Гортепло»

№2 (495) от 24 января 2018 г.

Выдачу сомнительных займов на сумму в 254,5 млн рублей обнаружили аудиторы областной Контрольно-счетной палаты при проверке деятельности АО «Орелгортеплоэнерго». Что характерно, это лишь одна строчка из объемного документа КСП. Всего же только в 2016-2107 годах аудиторы выявили необоснованное и неэффективное расходование средств в этой организации на 282,8 млн рублей. На прошлой же неделе стало известно и о том, что СК задержал бывшего генерального директора АО «Орелгортеплоэнерго» Владимира Дорофеева, которого заключили под стражу по решению суда.

Щедрая рука дающего

Чтобы читателю было легче понять, о чем дальше пойдет речь, процитируем немного данных из отчета областной КСП. Проверка коснулась лишь отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности АО «Орелгортеплоэнерго» и только за 2016-2017 годы. Основным видом деятельности в этом периоде для «Орелгортеплоэнерго» была сдача внаем движимого и недвижимого имущества. Проще говоря, в аренду отдали 95 действующих котельных, 86 ЦТП и более 197 км теплосетей. Доходы общества составили в 2016 году – 141,5 млн рублей, за 11 месяцев 2017 г. – 128,9 млн. Важная деталь – за два года в обществе сменилось два генеральных директора, а председателей совета директоров было вообще трое: Александр Ремига в 2016 году, Анатолий Мишанов с 29.11.2016 и ныне действующий Денис Блохин с 18.09.2017.

Общий объём проверенных средств составил 300 млн рублей. Из них установлено нарушений федерального и регионального законодательства на сумму 282,8 млн рублей. Что характерно, львиная доля нарушений (254,5 млн рублей) – это отвлечение средств АО на выдачу займов сторонним организациям. По мнению аудиторов КСП, кредитование посторонних фирм носило в проверяемом периоде систематический характер, но при этом выдача займов не является основным или хотя бы зарегистрированным в надлежащем порядке видом экономической деятельности этого АО. Также 17,7 млн рублей было неправомерно израсходовано при проведении строительства, реконструкции, и капитального ремонта теплоэнергетических объектов. Плюс 2,7 млн рублей – объём неэффективных расходов на проведение проектно-изыскательских работ (дело в том, что результатов этой работы в обществе так и не увидели). Еще 600 тысяч было потрачено на аренду жилья для гендиректоров. Также 3,2 млн рублей составили необоснованные расходы при оплате командировок. И еще 2,4 млн рублей, по мнению аудиторов КСП, составили необоснованные расходы при оплате труда работников этого акционерного общества и, наконец, 1,7 млн рублей «Орелгортеплоэнерго» отдало за юридические услуги сторонней организации при наличии собственных юристов.

Что касается выдачи кредитов, то в отчете КСП дано подробное пояснение, что именно было нарушено. Например, при заключении договоров займа и выдаче займа были установлены факты принятия руководителем АО «Орелгортеплоэнерго» неэффективных и, в отдельных случаях, неправомерных решений. В частности, при рассмотрении заявления на выдачу займов не отслеживалась кредитная история и платежеспособность заемщика, что создавало финансовые риски для общества ещё на этапе принятия решения. Выдача займов производилась зачастую при отсутствии возврата предыдущих займов. По некоторым выданным займам при наступлении сроков погашения заключались договоры уступки прав требования третьему лицу. То есть в результате договор по самой своей сути терял первоначальное назначение (получение прибыли в виде процентов). Факты необоснованного отвлечения денежных средств этого АО свидетельствуют о сознательном допущении рисков ненадлежащего исполнения обязательств в рамках проведения ремонтных и строительных работ, говорится в заключении КСП.

Кроме того, при заключении договоров подряда в обществе отсутствовал надлежащий контроль за целевым расходованием денежных средств и ходом выполнения работ. Нарушался ряд законов и положений о бухгалтерском учете. В частности, документально не подтверждалась необходимость проведения ремонтных и строительных работ, а именно локальный расчет сметных назначений к договорам составлялся без утвержденных дефектных ведомостей. Обществом как заказчиком не обеспечивался контроль за ходом выполнения и приемкой строительных и ремонтных работ. При выполнении скрытых работ (контроль за выполнением которых не мог быть проведен после выполнения других работ) отсутствовали акты освидетельствования скрытых работ. Также допускались случаи выполнения работ подрядчиком позже установленных сроков. Обществом нарушался порядок расчетов между контрагентами, производилась оплата в пользу третьих лиц. Кроме всего прочего, оборудование (б/у теплообменники) в котельных после демонтажа на склад не приходовалось, не утилизировалось и продолжает числиться в составе основных средств по этим котельным. По результатам проверки правоохранительными органами КСП уже ведутся оперативные мероприятия.

Из начальников в подозреваемые

В четверг, 19 января, стало известно, что следственными органами СК РФ по Орловской области задержан бывший генеральный директор АО «Орелгортеплоэнерго» Владимир Дорофеев. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Как уточнили в пресс-службе СУ СК, уголовное дело в отношении Дорофеева было возбуждено еще в декабре 2017 года.

По данным следствия, подозреваемый, занимая должность генерального директора «Орелгортеплоэнерго» (акционерного общества, в котором 100% акций принадлежит Департаменту государственного имущества и земельных отношений Орловской области), с декабря 2015 года по июнь 2017 года, злоупотребляя своими полномочиями в целях извлечения выгоды для себя и других лиц, под видом осуществления законной хозяйственной деятельности, заключил договоры процентного займа, в том числе с фирмами-однодневками. После этого с расчетных счетов АО «Орелгортеплоэнерго» на расчетные счета сомнительных организаций были перечислены денежные средства на общую сумму более 139 миллионов рублей. До настоящего времени займы акционерному обществу не возвращены, чем причинен имущественный ущерб «Орелгортеплоэнерго» и администрации Орловской области.

Расследование уголовного дела продолжается. Следствием также отрабатывается деятельность Дорофеева, направленная на совершение других преступлений, уточнили в силовом ведомстве.

Мнения и сомнения

Выступая перед депутатами облсовета на заседании профильного комитета, где обсуждался вопрос о деятельности «Орелгортеплоэнерго», действующий председатель совета директоров АО Денис Блохин сразу отметил, что работает на этой должности только с сентября 2017 года, поэтому целесообразность сделок по предоставлению кредитов в 2015, 2016 и первой половине 2017-го он прокомментировать не может. Что же касается судьбы выданных кредитов, то Блохин отметил, что при нем сомнительные кредиты не выдавались, а напротив – предпринимались меры по возврату уже выданных средств, в связи с чем задолженность по займам снизилась на 25 миллионов и дошла до отметки 110 миллионов.

Что касается сегодняшней ситуации, то, по информации Блохина, с 2023 года предприятие обязано будет выплачивать кредиторам задолженность в сумме 658 миллионов рублей. Поэтому все доходы «Орелгортеплоэнерго» будут аккумулироваться на специальном депозитном счете, чтобы потом эти средства направить на погашение долгов. Это решение вызвало серьезное недоумение у депутатов, так как аккумулировать такие суммы да еще и несколько лет на банковском счете при действующих ставках просто невыгодно, отметили народные избранники. Также странным показалось депутатам и число сотрудников АО (14 человек по факту из 33-х по штату), учитывая, что основная деятельность сводится к сдаче имущества в аренду.

– Я думал, что «Орелгортепоэнерго» – это какая-то махина, в которой под тысячу сотрудников. А это предприятие имеет собственности на два миллиарда и просто сдает ее в аренду. Там, в моем понимании как бизнесмена, должен быть директор, главбух и уборщица. А более умные люди сказали бы, что хватит одного директора по совместительству от департамента по имуществу, который раз в месяц будет приходить и смотреть, сколько пришло денег от аренды сданного имущества, – отметил председатель комитета.

Директор «Орелгортеплоэнерго» Денис Леонов смог пояснить, что хотя имущество и сдается в аренду, собственник обязан следить за сохранностью котельных, ЦТП и сетей, а также проводить необходимый комплекс работ по их модернизации плюс капитальный ремонт. Поэтому директор не видит сейчас «лишних» людей, которых можно было бы еще сократить.

В завершение Денис Блохин попытался убедить депутатов, что скоро им будет представлена производственная программа на 2018 год. Отвечая на вопрос, почему с сентября до середины января эту программу еще не разработали, Денис Блохин пояснил: «Но ведь десять дней января были праздничные!» Дружный смех депутатов прервал объяснение… Кроме того, до конца первого квартала Денис Блохин пообещал представить депутатам еще один документ –– стратегию развития этого акционерного общества.

В итоге депутат Виталий Рыбаков попросил на следующем заседании комитета заслушать первого заместителя губернатора Александра Бударина или первого заместителя председателя облправительства Анатолия Мишанова – в зависимости от того, кто из них курировал это направление в период выдачи многочисленных сомнительных кредитов.

Сергей Миляхин

Когда верстался номер

В понедельник 22 января стало известно, что в отношении заключенного под стражу бывшего генерального директора АО «Орелгортеплоэнерго» Владимира Дорофеева выявлен и возбужден дополнительный эпизод преступной деятельности. Как пояснили в пресс-службе СК РФ по Орловской области, дополнительный эпизод его преступной деятельности квалифицируется следствием по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). По данным следствия, Дорофеев с февраля 2016 года по август 2017 года, регулярно посещал по личным вопросам Санкт-Петербург и Москву. При этом подозреваемый использовал свое служебное положение и данные поездки оформлял как служебные командировки. На личную банковскую карту Дорофеева перечислялись командировочные расходы, которыми он распоряжался по своему усмотрению. В результате этих незаконных действий АО «Орелгортеплоэнерго» причинен имущественный вред на общую сумму более 2 миллионов 230 тысяч рублей. Расследование уголовного дела продолжается.

Комментирует депутат Орловского облсовета Виталий Рыбаков:

– Вопрос о неправомерном расходовании средств руководством «Орелгортеплоэнерго» я поднимал неоднократно, как в бытность губернатором Потомского, так и уже после его отставки. Я считаю, что все, что происходило на данном предприятии, лишь часть той схемы по уводу бюджетных средств, которая была создана в Орловской области во время нахождения у руля исполнительной власти команды управленцев под руководством Потомского.

Сейчас, когда бывший директор «Орелгортеплоэнерго» Дорофеев взят под стражу по подозрению в совершении уголовного преступления, самое время вспомнить, что он был взят на работу по протекции Потомского. Более того, он был приближенным к Потомскому человеком – неслучайно среди фирм, которым Дорофеев выдавал невозвратные займы из средств предприятия, значилось ООО «321 ВСУ», директор которой Артур Саркисов, в свою очередь, выдавал займы фирме из Всеволожска, учрежденной родственницей Потомского. Таким образом, в данной схеме уже можно усмотреть признаки действий некой организованной группы.

Не стоит также забывать и о роли высокопоставленных чиновников из областной администрации. Когда того же Дорофеева принимали на работу в качестве руководителя стратегического предприятия, активы которого принадлежат Орловской области, его кандидатуру должны были досконально проверить. За это отвечал руководитель кадрового департамента Аржанов. Поэтому именно к нему возникает ряд вопросов: как проводились эти проверки? Почему на руководящей должности оказался такой человек? Кстати, эти же вопросы можно поставить и применительно к другим фигурантам громких уголовных дел, которые при Потомском занимали руководящие посты в различных структурах: как на своих должностях оказались Екатерина Стрелец, Сергей Кочергин, ранее судимый? Или как судимый Илья Дисман смог стать советником губернатора? И главный вопрос: почему после целой череды громких арестов господин Аржанов по-прежнему продолжает руководить кадровой политикой в областном правительстве?

Есть вопросы и к первому заместителю губернатора господину Бударину. Напомню, когда в «Орелгортеплоэнерго» были выявлены многомиллионные хищения, я как депутат обратился к председателю облсовета Музалевскому с предложением заслушать на заседании профильного комитета пояснения председателя совета директоров по этому поводу. Тогда господин Блохин, который и возглавляет сейчас совет директоров, заявил, что в тот период, когда эти хищения совершались, он не имел отношения к предприятию. Депутаты предложили заслушать пояснения первого зампреда правительства области Мишанова, который курирует сферу ЖКХ, а я, в свою очередь, уточнил, что в случае его отсутствия пояснения должен дать Бударин. Поскольку именно он в течение трех лет находился «на хозяйстве» и, по моему мнению, не мог не знать, не видеть, не слышать о том, что происходило в «Орелгортеплоэнерго».

Тем не менее на сегодняшний день складывается такая ситуация, что фигурантами уголовных дел становятся, по сути, исполнители, назначенные стрелочниками: Кочергин, Стрелец, Дисман, Дорофеев. И, я считаю, будет неправильно, если отвечать за все содеянное придется только им. Ведь незаконное расходование бюджетных средств и средств государственных предприятий происходило при попустительстве, а может быть, и при молчаливом согласии высокопоставленных чиновников. Разве кто-то из жителей области поверит, что «стрелочники» действовали без высоких покровителей?

Тем не менее Бударин, Мишанов, Аржанов продолжают работать в областном правительстве. И я хотел бы заострить на этом внимание врио губернатора Андрея Клычкова: на мой взгляд, ему стоит присмотреться к этой группе, которая сегодня его окружает.

Что же касается ситуации в «Орелгортеплоэнерго», то я считаю, что сейчас важно не только наказать виновных, но главное – сделать все возможное, чтобы вернуть в бюджет средства, уведенные с предприятия незаконным путем. Я уже говорил и повторю снова: украденные деньги не уходят в никуда, всегда можно найти конечного адресата. И, на мой взгляд, задача правоохранительных органов именно в этом.

По моим подсчетам, за последние три года из Орловской области было выведено около трех миллиардов бюджетных средств. Сегодня и областной, и городской бюджеты испытывают острую нехватку финансов. На эти деньги можно было бы построить детские сады, школы, отремонтировать спортивные объекты, без проблем обеспечить школьников горячим питанием, льготников – бесплатными лекарствами. Поэтому, повторю, надо сделать все возможное, чтобы вернуть украденные деньги в бюджет.