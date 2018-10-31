31 октября 2018



Как «обезгранитили» Орел

№38 (531) от 31 октября 2018 г.

Орёл  снова  отличился  на   литературном  фронте.  На этот раз  он  обогатил  великий  и  могучий  новым  словом  «обезгранитить»,  что   значит – лишить  город гранита.

Гранит  всегда  считался  символом  державности. Вспомним  пушкинское  «Невы  державное  теченье,  береговой  его  гранит». Благородный природный камень – украшение любого города.  В  этой  связи   встает  вопрос: куда делись  огромные    многотонные  гранитные  глыбы  с  берегов  Оки у  Стрелки?  Где  красные  гранитные  ступени, украшавшие вход  в  областной   выставочный  центр? Где  черный  мрамор с  цоколя  театра  Тургенева?

Продали,  проворонили, «обезгранитили»…

А  ведь  когда-то Орел был  лидером  ЦФО  по  граниту.  В  1965 году Брежнев   прислал  в  Орел  своего  друга  Т.И. Соколова.  Тот  сразу  стал просить  гранит к  400-летию  Орла.   «Зачем  тебе столько?  – спросил  Брежнев. – Даже  Курску  к  900-летию  дали  меньше». В те времена  был  закон: Москва  имела право  облицовывать  дома  гранитом,   но  не   выше  двух  этажей,  города-миллионники – не  выше  одного,  рядовые областные  центры – только  цоколи  и  бордюры. В районных центрах  до  сих  пор не  сыщешь   ни  одного  гранитного  камня.  В  Болхове,  например,  даже  танк  установлен на  пьедестал  из  кирпичей. Кстати,  в  том  же  Болхове  этим  летом  сломали  уникальный арочный  12-метровый   каменный  мост XIX века,   последний  в  области.

«Курица  не  птица,  а  Орел  звучит  гордо!» – говорят,  ответил Соколов.

И  потекли  на орловские  хляби  гранитные  реки из  Николаева, Житомира, со  знаменитых  днепровских  порогов.

Первым  делом  «огранитили»  площадь  Ленина   и   соседние   улицы –Горького,  Салтыкова-Щедрина,  Октябрьскую  (бывшие  Первая,  Вторая  и  Третья  Дворянские).  При  царе они были вымощены  гранитной  шашкой,  которую  привозили зимой   наши  деды  с  черноморских  портов,   доставляя  туда  хлеб и   оттуда  загружаясь     аккерманским  (инкерманским)  белым   камнем.  На  нем  и  поныне   стоит  весь старый   Орёл,  из  него  сделаны  опоры   Красного  и  Александровского    мостов.    Голубым  камнем  были вымощены  Пушкарные  улицы.   Позже   их закатали  в  асфальт,  но  кое-где, в  том  числе  на улице Ленина, мостовая  до  сих  пор  сохранилась.

Немного от  гранитного  изобилия  получила  и  главная  транспортная  магистраль  города – Московско-Комсомольская, в основном  в  районе  скверов  Комсомольцев  и Танкистов.

В  Орле есть даже уникальный жилой  дом (бульвар Победы, 5) с лестницами   из  красного  гранита. Орел – единственный  город в  России,  имеющий  четыре  моста,  где    гранитные  блоки  стоят  рядом  с  тротуарными,  защищая  мосты  от  агрессивных  противообледенителей,  которыми  зимой  поливают  улицы, –   гранит   стоек  к  любой  химии. А  такие  же  тротуарные  блоки   без  защиты  (путепровод  на  Михалицына) сгнили.  И  только   на  Красном,  Герценском  и  Тургеневском  стоят до сих пор. Если бы  «гробницы» на Ленинской  были  сделаны  из  гранита,   они  бы не  покрылись черной  плесенью,  как  нынешние.

Таким  образом  город  в  60-80-е  годы оказался  счастливым   обладателем богатства объемом  несколько  десятков  тысяч  кубометров гранита общей  стоимостью миллиард рублей.

И  вот теперь совсем как в лесковском рассказе идет грабеж, только   еще  более  наглый.

Началось  все  в  2012  году с  «обезгранитивания»  улицы  Родина.   Вывезли пару  КамАзов  для  отвода  глаз на свалку,  а когда увидели,  что всё    сошло  с рук,    принялись  с  размахом  крушить  остальные улицы,  постепенно приближаясь к  центру.  До центра добрались в 2015 году, ободрав гранит   прямо  под  носом  у  администрации области,  а потом  и у зданий ФСБ,  прокуратуры и облсуда.

Куда  же перекочевал гранит? Думаю, туда, где царит   вечность. Размер  повышенного  бордюра – метр на полметра – как раз соответствует надгробной  плите.

Чем  же заменяют гранит?  На  дорогах – обыкновенными  цементо-песчаными   блоками,  которые,  как  пирожки,  печет завод  с  нерусским  названием  «Армштайн». За  шесть  лет эксплуатации таких блоков выявились  явные недостатки – они  крошатся  при ударе  ножом снегоуборщика  и при  случайном  соприкосновении  с  диском  колеса.

А  на  лестницах  (бульвар Победы, 1,   Салтыкова-Щедрина,  33)  гранит заменили плиткой,  которая  боится  русских  морозов,  и  уже через  год  трещит, теряя  рисунок.

УКХ  объясняет  свои  действия трудоемкостью работы с  гранитом.  Значит, работа  сотен каменотёсов, с  помощью дорогостоящих  алмазных  дисков   выпиливающих  камни  из  скал,  не  считается  трудоемкой,  а  вот УКХ  сдвинуть их на  полметра  трудно?    Тогда  почему  частные   собственники   аптек и  магазинчиков,  самовольно  устраивающие  заездные  карманы  возле  своих  заведений,  не устанавливают  бетонные  блоки,   предпочитая  им   гранитные?

Единственный недостаток   гранита – хрупкость.  Сейчас  демонтируют  гранитные  блоки  с моста  Дружба,  а разгружают  на  свалке  самосвалом.  Результат  очевиден.

Что же  делать?  Необходимо  взять  на учет  весь  гранит в городе, составить  топокарту городских  улиц с   учетом обеспечения  водоотвода  и  создать  программу  ремонта  улиц, не  меняющую  вертикальную  планировку  города.

В.П. Павликов,  кандидат технических наук

 

 

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Опубликовано 31 Окт 2018 в 14:55. В рубриках: Культура. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 28

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