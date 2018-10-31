Как «обезгранитили» Орел

№38 (531) от 31 октября 2018 г.

Орёл снова отличился на литературном фронте. На этот раз он обогатил великий и могучий новым словом «обезгранитить», что значит – лишить город гранита.

Гранит всегда считался символом державности. Вспомним пушкинское «Невы державное теченье, береговой его гранит». Благородный природный камень – украшение любого города. В этой связи встает вопрос: куда делись огромные многотонные гранитные глыбы с берегов Оки у Стрелки? Где красные гранитные ступени, украшавшие вход в областной выставочный центр? Где черный мрамор с цоколя театра Тургенева?

Продали, проворонили, «обезгранитили»…

А ведь когда-то Орел был лидером ЦФО по граниту. В 1965 году Брежнев прислал в Орел своего друга Т.И. Соколова. Тот сразу стал просить гранит к 400-летию Орла. «Зачем тебе столько? – спросил Брежнев. – Даже Курску к 900-летию дали меньше». В те времена был закон: Москва имела право облицовывать дома гранитом, но не выше двух этажей, города-миллионники – не выше одного, рядовые областные центры – только цоколи и бордюры. В районных центрах до сих пор не сыщешь ни одного гранитного камня. В Болхове, например, даже танк установлен на пьедестал из кирпичей. Кстати, в том же Болхове этим летом сломали уникальный арочный 12-метровый каменный мост XIX века, последний в области.

«Курица не птица, а Орел звучит гордо!» – говорят, ответил Соколов.

И потекли на орловские хляби гранитные реки из Николаева, Житомира, со знаменитых днепровских порогов.

Первым делом «огранитили» площадь Ленина и соседние улицы –Горького, Салтыкова-Щедрина, Октябрьскую (бывшие Первая, Вторая и Третья Дворянские). При царе они были вымощены гранитной шашкой, которую привозили зимой наши деды с черноморских портов, доставляя туда хлеб и оттуда загружаясь аккерманским (инкерманским) белым камнем. На нем и поныне стоит весь старый Орёл, из него сделаны опоры Красного и Александровского мостов. Голубым камнем были вымощены Пушкарные улицы. Позже их закатали в асфальт, но кое-где, в том числе на улице Ленина, мостовая до сих пор сохранилась.

Немного от гранитного изобилия получила и главная транспортная магистраль города – Московско-Комсомольская, в основном в районе скверов Комсомольцев и Танкистов.

В Орле есть даже уникальный жилой дом (бульвар Победы, 5) с лестницами из красного гранита. Орел – единственный город в России, имеющий четыре моста, где гранитные блоки стоят рядом с тротуарными, защищая мосты от агрессивных противообледенителей, которыми зимой поливают улицы, – гранит стоек к любой химии. А такие же тротуарные блоки без защиты (путепровод на Михалицына) сгнили. И только на Красном, Герценском и Тургеневском стоят до сих пор. Если бы «гробницы» на Ленинской были сделаны из гранита, они бы не покрылись черной плесенью, как нынешние.

Таким образом город в 60-80-е годы оказался счастливым обладателем богатства объемом несколько десятков тысяч кубометров гранита общей стоимостью миллиард рублей.

И вот теперь совсем как в лесковском рассказе идет грабеж, только еще более наглый.

Началось все в 2012 году с «обезгранитивания» улицы Родина. Вывезли пару КамАзов для отвода глаз на свалку, а когда увидели, что всё сошло с рук, принялись с размахом крушить остальные улицы, постепенно приближаясь к центру. До центра добрались в 2015 году, ободрав гранит прямо под носом у администрации области, а потом и у зданий ФСБ, прокуратуры и облсуда.

Куда же перекочевал гранит? Думаю, туда, где царит вечность. Размер повышенного бордюра – метр на полметра – как раз соответствует надгробной плите.

Чем же заменяют гранит? На дорогах – обыкновенными цементо-песчаными блоками, которые, как пирожки, печет завод с нерусским названием «Армштайн». За шесть лет эксплуатации таких блоков выявились явные недостатки – они крошатся при ударе ножом снегоуборщика и при случайном соприкосновении с диском колеса.

А на лестницах (бульвар Победы, 1, Салтыкова-Щедрина, 33) гранит заменили плиткой, которая боится русских морозов, и уже через год трещит, теряя рисунок.

УКХ объясняет свои действия трудоемкостью работы с гранитом. Значит, работа сотен каменотёсов, с помощью дорогостоящих алмазных дисков выпиливающих камни из скал, не считается трудоемкой, а вот УКХ сдвинуть их на полметра трудно? Тогда почему частные собственники аптек и магазинчиков, самовольно устраивающие заездные карманы возле своих заведений, не устанавливают бетонные блоки, предпочитая им гранитные?

Единственный недостаток гранита – хрупкость. Сейчас демонтируют гранитные блоки с моста Дружба, а разгружают на свалке самосвалом. Результат очевиден.

Что же делать? Необходимо взять на учет весь гранит в городе, составить топокарту городских улиц с учетом обеспечения водоотвода и создать программу ремонта улиц, не меняющую вертикальную планировку города.

В.П. Павликов, кандидат технических наук