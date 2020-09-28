Как орловчане используют материнский (семейный) капитал

Закон о материнском (семейном) капитале в России действует на протяжении 14 лет. За это время в Орловской области было выдано 46 968 государственных сертификатов на МСК.

Отделение ПФР по Орловской области информирует: на сегодняшний день более 34 тысяч владельцев сертификатов уже распорядились капиталом. Из них более 30 тысяч орловских семей направили средства материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, включая погашение ипотечных кредитов. По их заявлениям перечислено порядка 11 млрд рублей. Около двух тысяч семей направили денежные средства на оплату образования детей. А 21 женщина перевела средства капитала на накопительную пенсию. Одна владелица сертификата направила средства на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

Начиная с 2018 года, у владельцев сертификатов появилось новое направление расходования средств — ежемесячные выплаты из материнского капитала при условии, что второй ребенок появился в семье с 1 января 2018 года и размер среднедушевого дохода семьи не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты. На сегодняшний день за назначением данной выплаты в территориальные органы ПФР по Орловской области обратилось более двух тысяч семей.

Напомним, право на получение материнского (семейного) капитала (МСК) имеют семьи, в которых, начиная с 1 января 2007 года, родился или усыновлен второй, третий или последующий ребенок, а также семьи, в которых, начиная с 1 января 2020 года, родился или усыновлен первый ребенок.