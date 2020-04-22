КАК ОРЛОВЩИНУ ПРЕВРАЩАЮТ ИЗ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РЕГИОНА В «СВИНОЙ»

«Россия: вор должен сидеть в тюрьме!»: совместный проект Агентства федеральных расследований FLB.RU и газеты «Орловская среда»

№14 (593) от 22 апреля 2020 г.

Только ленивый не потоптался на ставшем мемом высказывании орловского губернатора Андрея Клычкова о том, что Орловская область – регион «больше свиной». Конечно, произнося фразу о сельскохозяйственной специализации области, он не совсем продумал её негативный эффект. Вспомним другой, не менее обидный для людей, населяющих эту территорию, эпитет, также использованный им – «куриный регион». Но «куриный» он, по мнению Клычкова, все же меньше, чем «свиной». Хотелось бы ему напомнить, что пока это регион не куриный, не свиной, даже не клычковский, а все-таки наш, орловский, и живут здесь не только куры и свиньи, но еще и люди. И у жителей Орловщины, как и у других граждан нашей страны, есть право на собственное мнение и право на то, чтобы законы Российской Федерации неукоснительно соблюдались здесь, на Орловской земле. Даже если кому-то свиньи нравятся больше…

Фразу относительно «свиного региона» губернатор Орловской области обронил в январе прошлого года. Но выяснилось, что многим жителям Орловщины становиться «свиными» не по душе. И их не просто возмутила терминология. Более всего граждан взволновало то, что в нескольких районах неожиданно начались масштабные строительные работы, причем, когда они стали интересоваться у чиновников, легальной ли является стройка, их вопросы просто игнорировали.

И тогда жители Кромского и Дмитровского районов обратились к депутату Орловского областного совета народных депутатов Виталию Рыбакову. Довольно быстро выяснилось, что стройка – это гигантские свинокомплексы, которые могут быть небезопасны для экологии региона. Рыбаков предложил коллегам по областному совету вместе с ним выехать на место, но особого энтузиазма они не проявили. Тогда он лично отправился в поездку по Кромскому и Дмитровскому районам и выяснил, что свинокомплексы строятся для компании «Мираторг» некими офшорными строителями. И строятся они без разрешений на строительство и без экологической экспертизы. Депутат Рыбаков написал запросы лично губернатору Андрею Клычкову, в областную прокуратуру и другие местные структуры, чтобы прояснить ситуацию. Ответы шокировали даже видавших виды орловчан. Оказалось, что губернатор Андрей Клычков в принципе знает, что такое строительство возможно – к 2030 году – но никаких разрешений на строительство не выдавалось (и это при готовности гигантских свиноферм на 75 – 90%)! Более того, за ними никто и не обращался. Точно так же дела обстояли с экологической экспертизой. https://orelgrad.ru/blog/2020/04/13/klychkov-okazalsya-ne-v-kurse-chto-miratorg-stroit-na-orlovshhine-novye-svinokompleksy/

Что касается публичных слушаний, то они где-то формально были проведены (через полгода после начала стройки), где-то вообще не проводились. Многие жители ни о чем подобном вообще не слышали! Но их беспокойство от этого меньше не стало: тяжелые грузовики разбили местные дороги, а перспектива привыкать к волшебному аромату свиного навоза, который в случае открытия свинарников будет распространяться на километры вокруг деревень и поселков, мало кого радует. Сегодня и депутат Рыбаков, и жители Кромского и Дмитровского районов, и просто неравнодушные орловчане ждут результатов проверки прокуратуры и правоохранительных органов, а строительство свинарников пока не прекращается…

Журналисты, работающие над совместным проектом «Агентства федеральных расследований FLB.RU» и газеты «Орловская среда» «Россия: вор должен сидеть в тюрьме!» после изучения видеоматериалов https://www.youtube.com/watch?v=NhMmgiNcDl8HYPERLINK «https://www.youtube.com/watch?v=NhMmgiNcDl8&feature=youtu.be»&HYPERLINK о нелегальной стройке и ответов чиновников разного ранга решили разобраться в том, каким образом появилась на Орловщине компания «Мираторг» и почему она стала фаворитом у областных властей. Законно ли ее привечали при Козлове, Потомском и Клычкове? Справедливо ли распределялись государственные субсидии в сотни миллионов рублей? Не попадали ли они в компании, которые были зарегистрированы в других регионах и не платили в Орловской области налоги? На все эти вопросы ответ в новом расследовании FLB.RU и «Орловской среды»…

ОСТОРОЖНОСТЬ КОЗЛОВА, ХОТЕЛКИ ПОТОМСКОГО И ПИКЕ КЛЫЧКОВА

Первый пробный заход на Орловщину крупнейшего производителя свинины в России АПХ «Мираторг» относится к лету 2008 года.

Лоббировал новую для Орловщину компанию не Дмитрий Медведев, а первый вице-премьер правительства России, курировавший агропромышленный комплекс, Виктор Зубков. Но Егор Семенович Строев, тогдашний глава региона, как человек науки, да к тому же занимавшийся орловским сельским хозяйством всю жизнь, несколько раз отводил, казалось бы, выгодные предложения. И если семеноводство и строительство предприятий по переработке его продукции в исполнении «Мираторга» область устраивали, разведение крупного рогатого скота устраивало частично, то превращение региона в «свиной край» вызывало стойкое неприятие.

Для Орловской области было вполне достаточно СГЦ «Знаменский», а строительство свиноферм и расширение производства свинины в других районах, учитывая возможный серьезный экологический урон и землям, и людям, не вызывалось какой-либо необходимостью.

Сменивший Е.С. Строева в 2009 году Александр Петрович Козлов был профессиональным финансистом и даже заместителем министра сельского хозяйства. В отличие от Клычкова и Потомского, хватавшихся за любые, даже самые разрушительные «инвестиционные проекты», Козлов все-таки разбирался в аграрной сфере. И новых гигантских свинарников в период своего пребывания у власти не строил. А что касается «Мираторга», то он четыре года вел с этой компанией переговоры, в том числе и через посредников, а потом взял… да и решил в мае 2013 года подписать с «Мираторгом» соглашение, целью которого являлась «реализация в регионе инвестиционного проекта по созданию комплекса по производству высокопродуктивного мясного поголовья крупного рогатого скота и комплекса по его убою и первичной переработке».

«Спасибо, Александр Петрович!» — говорит Виктор Линник, глава «Мираторга», Александру Козлову. Май 2013 года

Планировалось строительство не менее двух животноводческих комплексов, откормочного комплекса крупного рогатого скота, производственной базы, а также организация производства сельскохозяйственных культур. https://orel-region.ru/index.php/rec/tools/index.php?

Но свинарников на Орловщине Александр Петрович Козлов, повторимся, не разводил. Спасибо ему за это…

Вадим Потомский очень хотел взять… да и «задружиться» с «Мираторгом», но его нулевая деловая репутация не позволила. Пришлось надувать щеки и рассказывать всем, вплоть до президента, как хорошо у него складываются дела с этой компанией. «К нам пришла крупнейшая компания «Мираторг», — рассказывал Вадим Потомский Владимиру Владимировичу Путину в июне 2015 года. — На сегодняшний день поголовье КРС у нас только по этой компании уже выросло на 23 тысячи голов». http://www.kremlin.ru/catalog/regions/ORL/events/49664 При этом Вадим Владимирович как-то забыл упомянуть то, что «крупнейшая компания» пришла в регион до него, соглашение заключала не с ним, да и расширять сотрудничество при его правлении не желала…

А вот Андрею Клычкову дали вцепиться в «Мираторг» мертвой хваткой, еще когда он был врио губернатора. И он возглавил нашествие свиней на Орловщину. Переговоры с «Мираторгом» начались в конце 2017 года, а 15 февраля 2018 года Клычков заключил соглашение с Виктором Линником, главой «Мираторга», о строительстве свинокомплексов мощностью до 203 000 тонн товарной свинины в год. Рассчитано соглашение было до 2030 года, но «свиную» часть его совершенно неожиданно решили закончить на 10 лет раньше. И как-то случилось, что орловский губернатор оказался не в курсе столь стремительного строительства свинокомплексов, на которое никаких разрешений не давали.

Андрей Клычков и Виктор Линник после достижения соглашения о «больше свином» регионе

Свиней в Орловской области, в соответствии с соглашением, должно стать точно больше, чем людей. «Вечерний Орёл, отмечал что «Мираторг» планирует довести поголовье свиней до одного миллиона голов, а КРС — до 100 тысяч голов». https://vechor.ru/economy/orlovskaya-oblast-podpisala-soglashenie-s-miratorgom

К этим цифрам мы ещё вернемся, а пока расскажем, как одна из структур «Мираторга» получала субсидии и преференции, о которых многие орловские сельхозпроизводители могут только мечтать.

ПРЕФЕРЕНЦИИ ДЛЯ БРЯНСКОЙ КОМПАНИИ

Давайте представим себе такую гипотетическую ситуацию. В Орле вдруг решили выдавать субсидии на приобретение жилья тем, кто проживал в аварийных домах. И годами выдавали их. Но более половины этих субсидий почему-то уходили жителям Брянской области. Кто-то из читателей покрутит пальцем у виска, кто-то воскликнет: «Не может быть!», кто-то станет писать письма в правоохранительные органы, а кто-то ещё назовет подобную информацию модным словом «фейк». А вот и не «фейк», уважаемые читатели!

В 2017-2018 годах, как раз в то время, когда планировалось «свиное» нашествие на Орловщину, субсидии в десятки, если не в сотни миллионов рублей, в том числе и из областного бюджета получала компания, зарегистрированная и платившая налоги в соседней Брянской области.

Речь идет об ООО «Брянская мясная компания», которая в 2017 году была включена в реестр инвестиционных проектов Орловской области как инициатор двух инвестиционных проектов — строительства животноводческого комплекса (фермы) по выращиванию крупного рогатого скота мясного направления и строительства откормочной площадки (фидлота) мощностью 70 тыс. скотомест с базой предубойного содержания скота.

Включение в данный реестр является необходимым условием для предоставления государственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности, о чем и сообщается на сайте под названием «Инвестиционный портал Орловской области».

Вот избранные места из опубликованного в свое время Реестра инвестиционных проектов Орловской области.

РЕЕСТР ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Для предоставления государственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности соответствующие инвестиционные проекты должны быть включены в реестр инвестиционных проектов Орловской области в порядке, установленном Законом . Ведение Реестра регулируется ст. 5 Закона Орловской области от 5 октября 2015 года № 1851-ОЗ «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Орловской области».

Требования к инвестиционным проектам

√ проект реализуется на территории Орловской области

√ организация, реализующая проект, является юридическим лицом, зарегистрированным на территории Орловской области

√ организация, реализующая проект, является юридическим лицом, стоящим на учете в налоговых органах на территории Орловской области

Тем не менее, в соответствии с приказом Департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области от 09.01.2017 №4 в реестр, как уже говорилось, была включена «Брянская мясная компания» — даже по названию вроде бы не орловская. http://invest-orel.ru/articles/reestr

Начинаем разбираться, что это за компания, где зарегистрирована, где платит налоги.

Итак, ООО «Брянская Мясная Компания» ИНН 3252005997, ОГРН 1083252000501, зарегистрировано 15.05.2008 по юридическому адресу 242221, Брянская область, Трубчевский район, поселок Прогресс, Белгородская улица, дом 2. Размер уставного капитала — 20 979 160 780,67 рублей.

Организация состоит на учете в налоговом органе Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по Брянской области с 15 мая 2008 г.

Таким образом, в реестр в числе 62 инициаторов инвестиционных проектов Орловской области была включена компания, которая не зарегистрирована в Орловской области и не платила здесь налоги. Но при чём тут «Мираторг»? Продолжаем изучать документы и в том же источнике находим следующую информацию:

Согласно данным ЕГРЮЛ, учредителями ООО «Брянская Мясная Компания» являются два российских юридических лица: ООО «Мираторг-Брянск» , доля: 20 977 062 865 руб., ИНН: 3252006327 и ООО «АПХ «Мираторг» , доля: 2 097 916 руб., ИНН: 7704669440 https://www.rusprofile.ru/id/1653935

То есть даже учредители являются не орловскими налоговыми резидентами, а зарегистрированы в налоговых органах Москвы и Брянска!

Кстати, в законе есть оговорка относительно того, что если в области зарегистрировано «дочернее» юридическое лицо той или иной фирмы, то ее можно включать в реестр. Но у ООО «БМК» на тот момент таких «дочек» не было!

Получается, требования Закона Орловской области от 5 октября 2015 г. N 1851-ОЗ «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Орловской области» (ст. 5 п. 1.2) были нарушены?

Итак, ООО «Брянская мясная компания» было включено в реестр инвестиционных проектов. А это в свою очередь предполагает получение субъектами инвестиционной деятельности целого ряда мер господдержки. В их числе — налоговые льготы по платежам, подлежащим зачислению в областной бюджет; субсидии на возмещение процентной ставки по кредитам, привлекаемым в кредитных организациях для реализации инвестиционных проектов; предоставление за счет средств областного бюджета субсидий в целях обеспечения производственных площадок на территории Орловской области производственной инфраструктурой. Отсюда вопрос: если «Брянская мясная компания» получала господдержку как субъект инвестиционной деятельности Орловской области, насколько законным было ее выделение? Полагаем, это может стать поводом для прокурорской проверки.

Кроме того, «Брянская мясная компания» получала субсидии и как организация-сельхозпроизводитель.

Заметим, что вообще-то подразделения «Мираторга» не раз «приватизировали» основной объем государственной поддержки сельхозпроизводителей в разных регионах. Цитируем журнал Forbes: «Мясной проект «Мираторга» вызывает вопросы не только у экспертов в Москве. Региональные аграрии видят в нем причину всех своих бед. Последнее заседание Облдумы Брянской области 24 июля 2014 года выдалось по-настоящему жарким. Глава местного департамента сельского хозяйства Борис Грибанов изо всех сил старался избежать ответа на главный вопрос, волновавший собравшихся. «Борис Иванович, скажите все-таки, сколько из 1,419 млрд рублей субсидий получил «Мираторг»? — не выдержал кто-то. «1,4 млрд рублей», — сдался Грибанов». https://www.forbes.ru/kompanii/potrebitelskii-rynok/270697-nastuplenie-svinei-kak-miratorg-zavoeval-rossiiskii-produktovyi

В Орловской области, конечно, субсидии немного меньше, но, как выяснилось в прошлом году во время проверки контролирующими и надзорными инстанциями, «Брянской мясной компании» в период 2017-2018 годов оказывались весьма существенные преференции.

Цитируем документ, имеющийся в распоряжении FLB.RU:

«Постановлением Правительства Орловской области от 09.02.2017 №34 «О субсидировании мероприятий, направленных на развитие агропромышленного комплекса» в качестве критерия отбора сельхозпредприятий в целях предоставления субсидий не установлен территориальный критерий государственной поддержки. Отсутствие территориального критерия государственной поддержки позволило ООО «Брянская мясная компания», являющимся сельхозпроизводителем, зарегистрированным в качестве юридического лица в Брянской области, получить господдержку в области животноводства за счет средств бюджета Орловской области, предусмотренных на реализацию Госпрограммы Орловской области (речь идет о госпрограмме «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области». – Прим. ред.)

В 2018 году ООО «Брянская мясная компания» за счет субсидий на реализацию мероприятия «Поддержка экономически значимых программ (мероприятий) по развитию скотоводства» госпрограммы Орловской области, источником финансирования которого являлись средства федерального бюджета и бюджета Орловской области, получила 54,4% от общего объема поддержки. Аналогично в 2017 году объем полученной господдержки составил 68,7 процента».

В постановлении №34, подписанном первым заместителем Потомского Александром Будариным и действовавшем при губернаторстве Клычкова, опущено требование регистрации юридического лица в Орловской области, а в качестве запретительных позиций упоминаются только иностранные юрлица и оффшор. А учитывая то, что ООО «БМК» выделялась существенная часть господдержки, у надзорных и контролирующих инстанций возникли определенные подозрения относительно законности преференций, полученных структурой «Мираторга».

В качестве примера приводится Соглашение № 65/3 от 30 мая 2018 года между департаментом сельского хозяйства Орловской области и ООО «Брянская мясная компания». В нем на 2018 год был установлен лишь один показатель результативности предоставления субсидии – численность товарного поголовья в 5560 голов.

Но к субсидированию было заявлено поголовье численностью 9871 голова. «Таким образом, — говорится в документе надзорного органа, — фактический показатель по численности товарного поголовья коров превысил установленное Соглашением значение в 1,9 раз.

С учетом изложенного следует, что департаментом сельского хозяйства Орловской области в Соглашении устанавливаются показатели результативности субсидии, заведомо выполнимые участником господдержки».

Губернатор Орловской области Андрей Клычков, зампред областного правительства по АПК Дмитрий Бутусов и глава Мираторга Виктор Линник снова договариваются. О чём?

Можно, конечно, всё сваливать на уволенного президентом Вадима Потомского, на Александра Бударина, подписавшего постановление о порядке выделения субсидий, на ушедшего «на повышение» в Минсельхоз зампреда по развитию АПК Дмитрия Бутусова, на Сергея Филатова, руководителя департамента экономического развития и инвестиционной деятельности, по чьему приказу ООО «БМК» включили в реестр инвестпроектов. Их в орбите региональной власти уже нет, хотя отвечать за принятие тех или иных решений они должны. Но ведь эти решения, позволяющие оказывать преференции конкретной компании, не имеющей орловской регистрации, не могли пройти мимо действующего губернатора Андрея Клычкова…

НАС ЖДУТ МИЛЛИОНЫ. МИЛЛИОНЫ СВИНЕЙ…

Каков же будет реальный масштаб «свиного вторжения» в Орловскую область? Самые приблизительные подсчеты заставляют сомневаться в том, что официально подтверждаемые цифры не будут увеличены. Но даже объявленные в 2018 году объемы сильно обеспокоили жителей области: «Стоит отметить, что деятельность «Мираторга» вызывает у орловцев неоднозначную реакцию. Холдинг работает в Шаблыкинском районе. Там деятельность инвестора привела к уничтожению дорог. Колонны техники движутся под запрещающие знаки. Попытка остановить большегрузы обернулась для главы Моховского сельского поселения «выволочкой» от главы района. Кроме того, людям, перекрывшим дорогу, пригрозили прокуратурой и автоинспекцией.

Опасения у орловцев также вызывают планы строительства «АПХ «Мираторг» свиноводческих комплексов мощностью до 203 тысяч тонн товарной свинины в год и нового комбикормового завода. Орловцы считают, что это может обернуться экологической катастрофой для региона». https://news.rambler.ru/other/39441047/?utm_content=news_mediaHYPERLINK

Две очень похожих фотографии. На той, что вверху – ускоренное строительство свинокомплекса в Орловской области. На той, что внизу – ускоренное строительство госпиталя для лечения больных коронавирусом в Московской области. Чувствуете разницу?

Но 203 000 тонн товарной свинины и 1 миллион голов – это цветочки! Читаем другое сообщение: «Мираторг» является производителем №1 свинины в стране. Компания реализует проект удвоения мощности свиноводческого дивизиона до 7 млн товарных голов в год. Активы вертикально-интегрированного производства: зерновые компании, комбикормовые заводы, свиноводческие площадки и мясохладобойня будут размещены в нескольких областях.

Агрохолдинг рассматривает Орловскую область как ключевой регион с точки зрения развития проекта. Инвестиционное соглашение, подписанное президентом компании «Мираторг» Линником Виктором Вячеславовичем и губернатором Орловской области Андреем Евгеньевичем Клычковым, предусматривает размещение в регионе зерновой компании, элеваторной группы, комбикормового завода, а также 17 свинокомплексов. https://meatinfo.ru/news/aph-miratorg-i-orlovskaya-oblast-zaklyuchili-investsoglashenie-383044

Важные слова и цифры: «Орловщина – ключевой регион», «удвоение мощности до 7 миллионов голов в год», «17 свинокомплексов».

Идем дальше. Информация со ссылкой на пресс-службу «Мираторга»: «Крупнейший в России производитель свинины и говядины «Мираторг» дополнительно вложит 6,5 млрд рублей в агропромышленные комплексы Орловской и Брянской областей после того, как Курская область отказалась от строительства семи свинокомплексов в связи с протестами местных жителей. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба агрохолдинга.

«Мираторг» планирует дополнительно инвестировать 6,5 млрд рублей в аграрный сектор экономики Брянской и Орловской областей в рамках межрегионального проекта удвоения мощностей свиноводческого дивизиона холдинга. Агрохолдинг скорректировал концепцию проекта в части географии размещения свиноводческих площадок: семь свинокомплексов, которые планировалось построить в Курской области, расположатся в соседних регионах — Брянском и Орловском», — говорится в сообщении.

Новые объекты станут частью межрегионального проекта удвоения мощности производства свинины (до 1 млн тонн в год). https://news.rambler.ru/other/43654036/?

Здесь есть также важные слова и цифры: «дополнительные 6,5 миллиардов», «семь свинокомплексов», удвоение мощности производства свинины до 1 млн. тонн в год».

А теперь у нас будет «занимательная арифметика». 17 свинокомплексов + 7 свинокомплексов (максимум) – итого 24 свинокомплекса (максимум) на Орловщине. Удвоение производства свинины за счет «ключевого региона» — 1 000 000 тонн в год. Делим на 2. Получается 500 000 тонн товарной свинины в год.

Следим за руками: 203 000 в год по соглашению, 500 000 в год – в уме! Если верить таким цифрам, то Орловская область будет производить больше свинины, чем сегодня дают все остальные регионы, в которых действует «Мираторг»!

Экологический ущерб Орловской области в таком случае может быть гигантским. Мы видим, что сегодня строительство свинокомплексов ведется без экологической экспертизы, без разрешения на строительство и с сомнительными «публичными слушаниями». И если эту практику не остановить, не привести в соответствие с действующим законодательством, не опубликовать реальные цифры и перспективы, не провести реальные гласные общественные слушания с участием прессы и депутатов разных уровней, то наш некогда относительно благополучный в экологическом смысле регион действительно может превратиться в «свиной». И жить в нем станет не лучше и не веселей…