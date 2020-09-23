Как «побеждала» «Единая Россия»

№35 (614) от 23 сентября 2020 г.

На представленных ниже диаграммах наглядно продемонстрировано, как на выборах в Орловский городской совет партия «Единая Россия» получила 22 депутатских мандата. Диаграммы составлены на основании информации, полученной в ходе эксперимента, который провели в ходе многодневного голосования представители регионального отделения «Справедливой России» в Орловской области.

Итак, диаграмма №1, демонстрирует результаты голосования на тех избирательных участках, где присутствовали наблюдатели от СР в течение всего периода голосования, то есть с 2 по 13 сентября. Как видим, на таких участках «Единая Россия» (25,28%) уступила «Справедливой России» (31,36%) порядка 6% голосов избирателей, а остальные партии (вместе взятые) набрали более 40% голосов.

На диаграмме №2 отображен результат голосования на тех округах, где наблюдатели находились в течение только трех дней – с 11 по 13 сентября, и здесь результат единороссов значительно выше – 38,74%, тогда как у «Справедливой России» — 13,96%, а у остальных партий – опять же более 40%.

И, наконец, диаграмма №3 – самая впечатляющая: здесь представлены результаты голосования на участках, где наблюдателей от «Справедливой России» не было, и где партия власти показала прямо-таки рекордные результаты, набрав чуть более 50% голосов, в то время как СР получила лишь 10%.

Для наглядности публикуем также таблицу, где видно, как распределялись голоса за ЕР и СР при «живом голосовании» и при голосовании в конвертах, то есть досрочном. Контраст столь разителен, что, полагаем, комментарии здесь излишни.