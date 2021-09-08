Как получить городскую землю за копейки







№31 (655) от 8 сентября 2021 г.

Как известно, в российском законодательстве установлены довольно жесткие требования к строительным организациям, что обусловлено необходимостью обеспечить безопасность граждан после ввода в эксплуатацию построенных зданий, и прежде всего – жилых домов. Если раньше строительные фирмы должны были получать кучу лицензий и допусков, необходимых для строительства жилых домов, то теперь, вот уже более 10 лет, действует институт СРО – специализированных саморегулируемых организаций.

Получение членства в СРО означает, что компания соответствует нормативам и стандартам, принятым в данной сфере деятельности, что в фирме есть квалифицированный персонал, что она имеет возможность и право выполнять определенные работы. По сути это видоизмененное лицензирование, когда вместо непосредственно лицензий строителям выдается другой документ, дающий право возводить здания.

Данный механизм удобен для одних застройщиков и неугоден для других. О последних далее и пойдет речь.

Итак, на строительном рынке города Орла есть ряд организаций – ООО «Титан», ООО «Спецстрой-«М», ООО «Спецстрой»., основным видом деятельности которых является строительство. Что их объединяет еще? То, что они при этом не являются членами СРО и что все они связаны с депутатом Орловского городского Совета народных депутатов, членом комитета по строительству, перспективному развитию города (очень удобное членство для директора строительных организаций, не так ли?), членом партии «Единая Россия» — Александром Алексеевичем Головиным.

Как известно, чтобы что-то строить, нужна земля. А как получить городскую землю и еще по минимуму за нее платить, а то и вообще не платить? Расскажем на конкретном примере.

28 марта 2017 года администрация города Орла издает постановление № 1174 о проведении аукциона на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 57:25:0020149:1, расположенного по адресу г. Орел, ул. Васильевская, 156, площадью 1316 кв. м, вид разрешенного использования – административное, офисное здание. Срок аренды – 32 месяца. Начальный размер ежегодной арендной платы – 480 тысяч 435 рублей (запомним это число).

Этим же постановлением утверждено извещение о проведении аукциона. И в нем указано, что часть земельного участка находится в охранной зоне электросетей, а также указаны условия подключения возможного объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: так, например, указан срок подключения к газоснабжению – 2017 год, срок действия техусловий – до 08.01.2020 г. По водоснабжению и водоотведению указано, что возможность подключения к сетям МПП ВКХ «Орелводоканал» отсутствует. Срок действия техусловий – до 11.01.2020 г. По теплоснабжению срок действия техусловий – до 09.01.2020 г. Запомним и эти данные, позже мы о них еще скажем.

Итак, 02.05.2017 г. состоялся аукцион. В нем приняло участие два заявителя, одним из которых было ООО «Спецстрой» в лице директора Плясова Д.В.

Немного информации о том, как ООО «Спецстрой» связано с депутатом Головиным.

Согласно открытым данным Единого государственного реестра юридических лиц, Плясов Д. В. является учредителем ООО «Спецстрой-«М»

(ОГРН 1085752002071), в данном обществе Головин А. А. также является директором и одним из учредителей. Кроме того, ООО «Спецстрой» активно привлекает на многие свои подрядные работы ООО «Титан». В ООО «Титан» (ОГРН 1155749009569) Головин А. А. является директором и учредителем.

Что нужно для победы на аукционе? Предложить цену бОльшую, чем предложил твой конкурент. А еще проще задирать такую цену значительно выше рыночной за участок, по которому проходит охранная зона электросетей и установлены сложные условия для подключения к сетям. Почему это делается? Потому что победитель знает, что платить эту цену он не будет!

Таким образом, по результатам аукциона победителем признается ООО «Спецстрой», предложившее ежегодную арендную плату 2 миллиона 901 тысяча 315 рублей (при начальной в 480 тысяч 435 рублей).

15.05.2017 г. УМИЗ администрации города Орла заключает с ООО «Спецстрой» договор аренды № 1508 на земельный участок с кадастровым номером 57:25:0020149:1, расположенный по адресу г. Орел,

ул. Васильевская, 156, площадью 1316 кв. м. Срок аренды – с 15.05.2017 по 14.01.2020 г.

По условиям данного договора арендная плата за участок вносится ежемесячно равными частями. Также договором предусмотрено право арендодателя досрочно расторгнуть договор в случаях, предусмотренных законодательством. Например, согласно ст. 619 Гражданского кодекса РФ по требованию арендодателя договор аренды может быть досрочно расторгнут судом в случаях, когда арендатор более двух раз подряд по истечении установленного договором срока платежа не вносит арендную плату.

Итак, ООО «Спецстрой» — арендатор, который начинает строительство на данном участке офисного здания. Что там в итоге было построено, уже описывали в региональных СМИ (статья «Глаза — в сторону, и дело с концом!», «Орловская искра», № 22 от 14.06.2019г.): по факту под видом офисного здания возвели каркас из металлических конструкций с окнами, без кирпичных стен (вместо них все обшито железом – см. фото).

Подключения этого «офисного здания» к коммуникациям тоже не видно. Тем не менее, в январе 2019 года Управление градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области выдает разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (правомерность этого вызывает большие вопросы)!

Зачем же это все делалось? Раскрываем схему.

ООО «Спецстрой», получив разрешение на ввод в эксплуатацию этого «здания» в январе 2019 г., регистрирует в органах Росреестра право собственности на «объект недвижимости». Происходит это 11.02.2019 г.

А уже 15.02.2019 г. УМИЗ администрации города Орла заключает с ООО «Спецстрой» как с собственником объекта недвижимости без торгов новый договор аренды № 1599 с годовой арендной платой в размере 119 тысяч 489,78 рублей! Сроком на 49 лет!

Таким образом, ООО «Спецстрой», соблюдая как бы публичность и «честно», с торгов, взяв в аренду участок с годовой платой в 2,9 млн рублей, в итоге получает его за плату в 119 тысяч рублей в год (по 9,9 тыс. руб. в месяц, то есть по цене аренды однокомнатной квартиры) да еще и на срок в 49 лет! А что же получает дефицитный бюджет города Орла? По факту почти ничего. Напомним, начальная цена аукциона была 480 435 рублей, а теперь город Орел даже этого не получит. Нетрудно посчитать, что только с этого участка бюджет потерял не один миллион рублей.

Но, может быть, «Спецстрой» был настолько добросовестным арендатором, что городская власть таким образом «отблагодарила» его за это?

Оказывается, нет. Уже с июня 2018 года «Спецстрой» перестает платить в бюджет арендную плату, которую сам же и заявил на аукционе. При этом только год спустя, в июле 2019 года, УМИЗ администрации города Орла обращается в Арбитражный суд Орловской области с иском о взыскании с арендатора 2 миллионов 229 тысяч 327,77 рублей. И что в итоге? А в итоге истец – УМИЗ – выходит в суде с ходатайством о заключении мирового соглашения с ООО «Спецстрой» (с чего бы такая благосклонность?), которое и утверждает суд. По мировому соглашению ООО «Спецстрой» обязуется погасить долг перед бюджетом равными частями до 17.04.2021 г. Хорошие условия для бизнеса, но не для бюджета!

Самое интересное, что на сайте Арбитражного суда Орловской области 21.06.2021 г. появляется информация о заявлении УМИЗ о выдаче исполнительного листа о принудительном исполнении мирового соглашения. 28.06.2021 г. исполнительный лист выдан. ООО «Спецстрой» как не платило до мирового соглашения, так продолжило не платить и после. Может у данного общества не было средств? Нет, были – и даже значительно большие, чем требовалось, ведь только от администрации Болховского района в октябре 2020 года «Спецстрой» получил более 7,8 млн рублей за квартиры для детей-сирот.

А тем временем чудом возведенное и введенное в эксплуатацию в январе 2019 года «офисное здание» так и стоит неиспользуемое, и никаких офисов там не видно, и более того, к нему, по имеющейся информации, без всяких на то разрешений начали пристраивать еще какую-то конструкцию из каркасов (видно на фото).

А теперь зададимся вопросом, не является ли все это вышеописанное чистейшей коррупционной схемой по уводу городской земли за копейки? И что за благосклонность такая к фирме «Спецстрой», которая не платит в бюджет арендную плату за участок – причем систематически (долг на 01.06.2021 г. – более 824 тыс. руб)? При этом городские власти не только требуют за это расторжения договора аренды, но заключет новый – на 49 лет, за сущие копейки, хотя очевидно, что конструкция, возведенная там под видом здания, нужна только для того, чтобы легализовать эту почти бесплатную аренду дорогой городской земли? И почему весь этот процесс не интересует соответствующие органы? Или все дело в том, что за ООО «Спецстрой» стоит депутат Орловского городского Совета народных депутатов, член комитета по строительству и перспективному развитию города, член партии «Единая Россия» — А. А. Головин?

В следующем материале мы расскажем про другой муниципальный земельный участок, полученный ООО «Спецстрой» по такой же подозрительной схеме.

Продолжение следует