Как превратить «сталинку» в решето…

…знает Фонд капремонта

№36 (660) от 13 октября 2021 г.

Наши коллеги из ТРК «Истоки» сняли сюжет о непростой судьбе дома №36 по улице Салтыкова-Щедрина. Эта «сталинка» почти 70 лет не знала проблем и представляла собой образец качества послевоенной архитектуры. Строили дом для сотрудников МВД еще пленные немцы.

Проблемы в доме начались после капитального ремонта, и их за считанные годы оказалось больше, чем за все предыдущие семь десятилетий. Как рассказала одна из жительниц Ирина Лагутина, «протечки (крыши) начались сразу в 2015 году, когда и начался капремонт. Из-за халатности рабочих мою квартиру заливало более восьми раз только за один сезон. Залитие было таким обширным, что вода протекала до третьего этажа. После капремонта залития продолжились и дальше. В 2017-ом заливало 7 раз. Причем лило так, что вода в комнате была по щиколотку. Подрядчик исчез сразу после окончания капремонта. Жителям повезло, что УК своими силами ликвидировала основные протечки, но состояние кровли страшит жителей. Кровельное железо все в дырах. Выглядит крыша, как решето. Не работают водостоки – вода продолжает заливать квартиру и протекает на соседей снизу. Мы живем в постоянном страхе с осени и до весны, что нас опять будет заливать».

Не лучше ситуация и в подъезде №2 – вода протекает через кровлю, и подъезд постоянно в грязи. В 2019 году жильцы подали иск в суд на фонд капремонта и даже выиграли дело! Чиновников обязали за счет фонда переделать некачественную работу. Но решение суда не исполнено до сих пор. Как пояснили жители, судебные приставы выяснили, что якобы в фонде капремонта нет денег. Субсидиарную ответственность несет субъект – Орловская область. А областные чиновники несколько лет не могли найти денег на решение этой проблемы. Есть письма, что господин Шайкин (руководитель профильного департамента ЖКХ) решает вопрос, а фонд пишет ответы, что область не выделяет деньги на решение проблемы.

Депутат облсовета Игорь Рыбаков отметил, что этот случай в очередной раз показал, что областная власть в лице губернатора Клычкова и его заместителей просто игнорируют людей и их проблемы. «Можно было решить эту проблему. Есть масса источников, в том числе и резервный фонд губернатора. Пишут ответы красиво и даже в срок, но эти отписки ни о чем. Проблема не решается. Легче написать отписку и не заниматься решением проблем. К сожалению, это процветает в нашей области. Начинается с губернатора – и дальше по замам и до начальников отделов», — отметил депутат облсовета.

Жители несколько раз обращались и в прокуратуру, но даже надзорное ведомство не смогло заставить чиновников работать.

Депутат Орловского горсовета Виктор Панухник на встрече с жильцами отметил: «Несмотря на представление прокуратуры чиновники из фонда капремонта бездействуют и этим бездействием наносят вред как дому, так и жителям, которые здесь живут. Постоянное проживание в сырости и плесени отражается на здоровье людей. А дом с дырявой кровлей постепенно разрушается».

Люди пытались достучаться и до губернатора Андрея Клычкова, но раз за разом получали отказ. Жители рассказали, что уже несколько раз пробовали записаться на прием к главе региона, но пока безуспешно. Наступающую зиму обитатели дома №36 ждут со страхом. Стоит УК пропустить одну уборку снега с крыши – зальет весь четвертый, а то и третий этаж. В сырую погоду сыплется штукатурка с внешних стен, а по стенам подъезда текут ручьи. Жители просят прокуратуру все же найти рычаги воздействия на областных чиновников, чтобы те все же выполнили решение суда.

Комментирует депутат Орловского облсовета Игорь Рыбаков:

— После обращения жителей данного дома я и депутат городского совета Виктор Панухник выехали на место, осмотрели крышу и встретились с избирателями. К сожалению, ничего нового мы не увидели: текущие крыши, — это системная проблема в городе Орле. Причем зачастую они начинают течь именно после капитального ремонта. Хочу заметить, в целом проблема с фондом капитального ремонта стоит очень остро. В ходе избирательной кампании я лично обошёл более шести тысяч квартир и везде – по всему городу Орлу — текут крыши и не работают изношенные лифты.

Комсомольская, 144 – в начале лета раскрыли крышу, и сейчас, в октябре, кровля в таком же состоянии.

Приборостроительная – несколько домов: 50, 52, 54; крыши до сих пор не отремонтированы.

Улица 6-й Орловской дивизии — на первый взгляд, крыша отремонтирована, однако остатки рубероида валяются вокруг дома до сих пор.

Улица Ленина: несколько домов подверглись напасти такого капитального ремонта, что люди до сих пор ходят по судам.

Хочу ещё раз заметить: это не единичные претензии к организации работ фондом капитального ремонта. Претензий к этой организации нет только у высокопоставленных орловских чиновников, тех, кто ответственен за благополучие и комфорт наших граждан, перечисляющих немалые средства на проведение этих ремонтных работ. Ни Клычков, ни его подчиненные из пресловутой «вертикали» в упор не видят нарушений законных прав жителей города Орла. Помните ту мартышку с известной карикатуры: «Не вижу, не слышу, не говорю»?

Профильный заместитель Клычкова, бывший житель Липецка, гражданин Тиньков тоже не курсе орловских событий и того, как здесь работает фонд капитального ремонта? Сомневаюсь! А, может, всё дело в том, что кандидатура г-на Басалаева, которого пригласили «порулить» фондом, устраивает Тинькова?

Член правительства области Субботин разве не в курсе, что осенью идут дожди, зимой – снег, а крыши в многоквартирных домах в Орле всё ещё раскрыты?

Для меня как для депутата выстроилась совершенно четкая логическая цепочка, ведь каждая проблема жителей нашего города имеет фамилию, имя и отчество. У каждого члена организованной группы они есть, в этом можно не сомневаться.

Правоохранительным органам стоит провести простое расследование, и будет ясно, кто принимал такие работы.

Какие материалы применялись? Как они согласовывались и с кем должны были согласовываться? Куда смотрели госэкспертиза и директор фонда Басалаев? Чем все это время занимался начальник департамента, член правительства Клычкова гражданин Субботин со своими помощниками и заместителями? Какую роль играет в этой мутной истории, и не только в ней, профильный зам губернатора Игорь Тиньков? И, конечно, Андрей Клычков, не замечающий варварски разоренных строителями домов? За какие заслуги эта группа лиц получает очень высокие по меркам нашей области зарплаты? Официально задекларированные доходы Клычкова, Тинькова и Субботина за 2020 год — 3,5 млн рублей, 2,5 млн рублей и 1,9 млн рублей соответственно. Может, было бы правильно возместить ущерб от некачественного ремонта за счет доходов этих граждан?

Глядя на этот хаос, происходящий в фонде капремонта под «присмотром» вышеназванных персонажей, я как депутат усматриваю признаки коррупционной составляющей или халатность с бездействием, либо всё вместе взятое.

По всем вышеперечисленным фактам я буду вынужден обратиться в надзорное ведомство. Хватит этим чиновникам издеваться над нашими людьми, создавать в обществе нервозность и нагнетать недоверие к госвласти. Наш президент сказал, что граждане России должны жить в комфортных условиях. И именно чиновники на местах должны позаботиться об этом.