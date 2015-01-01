Как пригодится футбол

Правительство области намерено направить на развитие спорта около 1,5 миллиарда рублей.
Как сообщил «Орелград», в программу развития физкультуры и спорта внесены изменения. Её финансирование увеличено с 1,006 до 1,49 миллиарда рублей. Федеральная доля возрастет с 29,64 до 254,89 миллиона рублей. Областной бюджет вложит 1,23 миллиарда вместо запланированных 976,3 миллиона.
Орловские чиновники рассчитывают реализовать программу в течение четырех лет. Запланировано увеличить долю населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, до 24,7 процента. Также планируется рост количества спортсменов в индивидуальных видах спорта до 29 человек к 2020 году, количества занимающихся в образовательных спортучреждениях до 6,7 тысячи человек и увеличение единовременной пропускной способности спортивных объектов.
Но самое удивительное, как отмечает «Орелград», «правительство ставит задачу «обеспечить участие команды Орловской области в играх второго дивизиона профессиональной футбольной лиги». На фоне недавних событий это звучит почти как издевательство. ФК «Орел» не только снялся с турнира второй лиги из-за резкого сокращения бюджетного финансирования, но и не допущен к участию в любительской лиге».
Мы бы добавили, эта программа не удивительная, а фантастическая: начиная от сумм и заканчивая целевыми индикаторами. «Орелград» предположил: «возможно, редактируя текст, чиновники настолько увлеклись вписыванием дополнительных сотен миллионов рублей, что забыли вычеркнуть из программы футбол». Сомневаемся, что этот документ составляли любители. Скорее, это делали «профессионалы» своего дела, а любители гнуть ломы об голову им активно помогали.

 

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Опубликовано 05 Апр 2017 в 12:32. В рубриках: Экономика. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 76

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Капитан Вадим Потомский пытается ответить на неудобные вопросы


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КАК ЭТО ЧАСТО НЕ СОВПАДАЕТ.


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ПРИГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.


ОШИБКА РЕЗИДЕНТА.


Жил отважный капитан.


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Потомский подполковник


Парня в горы тяни рискни


Поздравление для
Вадима Потомского
с Новым годом!


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