Как пройдет Масленица в Орле

26 февраля в районах города развернутся народные гуляния, посвященные празднику Масленицы.

В 10 часов праздник начнется на площади перед КДЦ «Металлург», в 12 часов здесь состоится обряд сжигания чучела Масленицы. В 14 часов в концертном зале центра начнется городской праздник народной музыки «Играй гармонь, красавица, баян и балалайка!».

На площадке перед зданием Орловского городского центра культуры в 11 часов начнется театрализованное представление «Ребята из Орла и Китайский змей – нешуточный злодей …». В программе не только красочный концерт, но и шоу-конкурс «Съешь блин – да не один!» и призовая лотерея «Вот это Масленица!». Здесь чучело Масленицы будет сожжено в 13 часов.

Главным местом празднования станет Городской парк культуры и отдыха. Гуляния начнутся в 10.30 с театрализованного представления. С 11 часов в городском парке развернутся тематические площадки, где каждый сможет найти себе развлечение по душе: спортивные состязания и кулачные бои для всех желающих, народная забава «Ледяной столб», караоке, творческий мастер-класс по изготовлению куколок-«масленок». На летней эстраде праздничную программу откроет муниципальный ансамбль «Славица», затем с театрализованным представлением «Широкая Масленица» выступят артисты театра «Русский стиль», завершится программа концертом творческих коллективов. На площадке у фонтана будет работать ярмарка декоративно-прикладного искусства. Всех гостей ждет вкусное угощение. Кульминацией праздника — в 15.00 -станет сжигание чучела, символизирующего зиму.

В 12 часов праздник начнется в Детском парке. Здесь состоится театрализованное представление «Здравствуй, Масленица!», пройдут мастер-классы, юных гостей ждет фотозона, спортивные и игровые программы, представление кукольного театра. Чучело Масленицы будет сожжено в 15.30.

Пресс-служба администрации Орла