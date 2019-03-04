Как пройдет Широкая Масленица в Орле (6+)
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Время проведения
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Наименование мероприятия
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Место проведения
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12.00 – 13.00
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Открытие массовых народных гуляний «Широкая Масленица», праздничный хоровод (6+).
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Площадь Ленина
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13.00-14.30
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Праздничная концертная программа «Душа ты моя – Масленица!»(6+)
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Площадь Ленина
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10.00 – 13.00
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Театрализовано-конкурсная программа «Широкая Масленица» в Северном районе города Орла (6+)
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Площадь перед МАУК КДЦ «Металлург»
(Ул. Металлургов д. 17)
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10.30-13.00
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Театрализовано-конкурсная программа «Гуляй, Масленица!» в Заводском районе (6+)
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Площадка перед МБУК «Орловский городской центр культуры»
(ул. Комсомольская,
д. 261-а)
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12.00 -15.00
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Народные гуляния и театрализованные представления «Здравствуй Масленица!» в Городском парке культуры и отдыха (6+)
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Летняя эстрада и тематические площадки на территории МАУК «Городской парк культуры и отдыха»
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12.00-15.00
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Народные гуляния и театрализованные представления «Широкая Масленица» в Детском парке (6+)
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Тематические площадки МБУК «Детский парк»
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12.30-13.00
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Театрализованный обряд сжигания чучела Масленицы в Северном районе(6+)
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Площадь рядом МАУК КДЦ «Металлург»
(Ул. Металлургов д. 17)
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13.00-13.30
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Театрализованный обряд сжигания чучела «Масленицы» в Заводском районе (6+)
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Площадка рядом с МБУК «Орловский городской центр культуры» (ул. Комсомольская, д. 261-а)
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14.00-14.30
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Награждение победителей конкурса масленичных чучел «Сударыня Масленица»(6+)
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Административное здание МБУК «Детский парк»
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15.00-15.30
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Театрализованный обряд сжигания чучела Масленицы — «Прощай, Масленица!» в Детском парке(6+)
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Видовая площадка МБУК «Детский парк»
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15.00-15.30
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Театрализованный обряд сжигания чучела Масленицы — «Наша масленица» в Городском парке культуры и отдыха(6+)
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Площадка перед входом в МАУК «Городской парк культуры и отдыха»