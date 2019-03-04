Время проведения

Праздничная концертная программа «Душа ты моя – Масленица!»(6+)

Площадь перед МАУК КДЦ «Металлург»

Театрализовано-конкурсная программа «Широкая Масленица» в Северном районе города Орла (6+)

Площадка перед МБУК «Орловский городской центр культуры»

Театрализовано-конкурсная программа «Гуляй, Масленица!» в Заводском районе (6+)

12.00 -15.00

Народные гуляния и театрализованные представления «Здравствуй Масленица!» в Городском парке культуры и отдыха (6+)