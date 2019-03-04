4 марта 2019



Как пройдет Широкая Масленица в Орле (6+)

Время проведения

Наименование мероприятия

Место проведения

12.00 – 13.00

Открытие массовых народных гуляний «Широкая Масленица», праздничный хоровод (6+).

Площадь Ленина

13.00-14.30

Праздничная концертная программа «Душа ты моя – Масленица!»(6+)

Площадь Ленина

10.00 – 13.00

Театрализовано-конкурсная программа «Широкая Масленица» в Северном районе города Орла (6+)

Площадь перед МАУК КДЦ «Металлург»

(Ул. Металлургов д. 17)

10.30-13.00

Театрализовано-конкурсная программа «Гуляй, Масленица!» в Заводском районе (6+)

Площадка перед МБУК «Орловский городской центр культуры»

(ул. Комсомольская,

д. 261-а)

12.00 -15.00

Народные гуляния и театрализованные представления «Здравствуй Масленица!» в Городском парке культуры и отдыха (6+)

Летняя эстрада и тематические площадки на территории МАУК «Городской парк культуры и отдыха»

12.00-15.00

Народные гуляния и театрализованные представления «Широкая Масленица» в Детском парке (6+)

Тематические площадки МБУК «Детский парк»

12.30-13.00

Театрализованный обряд сжигания чучела Масленицы в Северном районе(6+)

Площадь рядом МАУК КДЦ «Металлург»

(Ул. Металлургов д. 17)

13.00-13.30

Театрализованный обряд сжигания чучела «Масленицы» в Заводском районе (6+)

Площадка рядом с МБУК «Орловский городской центр культуры» (ул. Комсомольская, д. 261-а)

14.00-14.30

Награждение победителей конкурса масленичных чучел «Сударыня Масленица»(6+)

Административное здание МБУК «Детский парк»

15.00-15.30

Театрализованный обряд сжигания чучела Масленицы — «Прощай, Масленица!» в Детском парке(6+)

Видовая площадка МБУК «Детский парк»

15.00-15.30

Театрализованный обряд сжигания чучела Масленицы — «Наша масленица» в Городском парке культуры и отдыха(6+)

Площадка перед входом в МАУК «Городской парк культуры и отдыха»

 

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Опубликовано 04 Мар 2019 в 15:30. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 49

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