КАК ПРОКУРОР МАЛКИН ЗА ПОЛТОРА ГОДА ПОЧТИ ПЕРЕВЕРНУЛ ОРЁЛ

№6 (675) от 16 февраля 2022 г.

Алексей БОГОМОЛОВ

FLB.RU

Когда в начале июля 2020 года в Орёл прибыл новый прокурор области Владислав Малкин, местные журналисты, основываясь на довольно скудной официальной информации, стали делать различные предположения относительно его будущего. Например, место рождения и годы юности, проведённые в районном центре Мары Туркменской ССР, наталкивали их на мысль о том, что он мог быть знаком с экс-губернатором Орловской области Вадимом Потомским, также появившимся на свет в этом городке. Начали возводиться некие конструкции относительно того, что он якобы будет прикрывать находящихся под уголовным преследованием чиновников и подрядчиков, близких к Потомскому.

Прокурор Владислав Малкин, 11 февраля утверждённый Советом Федерации на должность прокурора Владимирской области

https://flb.ru/5/4625.html

Версия разрушилась довольно быстро. Во-первых, Вадим Потомский уехал из Мары, когда Владиславу Малкину не исполнилось ещё и десяти лет, а во-вторых, прокурор делом доказал, что защита ставленников экс-губернатора не входит в его планы. Равно как и безоглядная поддержка нарушающих закон приближённых нынешнего главы региона, Андрея Клычкова.

Поскольку Малкин был в Орле человеком новым, и журналисты, и даже некоторые политологи высказывали предположение, что он должен «лечь» под кого-то из влиятельных персон: под губернатора, федерального инспектора, председателя облсовета, мэра Орла или представителей крупного бизнеса. Но прокурор предпочёл до последнего времени оставаться равноудалённым, а попытки сблизиться с ним, например, на ниве общего интереса к охоте, оказывались неудачными.

Все понимали, что работа ему предстоит огромная и крайне тяжёлая. Здесь и проблемы обманутых дольщиков, и детей-сирот, и злоупотребления в сфере медицины. Но самых решительных шагов граждане ожидали от него в борьбе с коррупцией среди местных чиновников и хищениями бюджетных средств. И эти ожидания в значительной мере оправдались….

ДЕЛО МЭРА ОРЛА: «ДЕМБЕЛЬСКИЙ АККОРД», ИЛИ «ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ»

Случилось так, что к приходу Владислава Малкина на должность прокурора Орловской области на самом резонансном на сегодняшний день деле главы Орловского района Орловской области Юрия Николаевича Парахина был поставлен большой и жирный крест. Могу утверждать это с полной уверенностью, поскольку не просто пристально следил за тем, как развивалась ситуация с незаконно оплаченным главой района ремонтом дороги в деревне Кондырева, но и имел возможность познакомиться с результатами проверок, ответами правоохранительных органов и материалами областной прокуратуры.

История эта началась с того, что в Орловском районе в начале 2020 года депутатом Орловского областного Совета народных депутатов Виталием Рыбаковым, выехавшим на место по просьбе жителей, была обнаружена прекрасная асфальтированная и освещённая дорога, которая вела к уединённому особняку. В нём, как выяснилось, проживал глава района, а ныне мэр Орла Юрий Парахин. После журналистских публикаций и депутатских запросов, уже в феврале 2020 года, областной прокуратурой были организованы проверки, в ходе которых выяснилось, что данная дорога (так называемая ул. Никольская) была продолжением другой транспортной артерии, ремонт и асфальтирование которой не предусматривались муниципальным контрактом.

В контракте были обозначены ул. Свободы и ул. Бугристая, но вместо этих дорог подрядчик отремонтировал улицу Мира, которая, как выяснилось, вместе с Никольской соединяла два особняка семейства орловского градоначальника. В рамках совместного проекта «Агентства федеральных расследований FLB.RU» и газеты «Орловская среда» «Россия: вор должен сидеть в тюрьме!» мы неоднократно обращались к этой теме.

Проводившаяся по поручению прокуратуры Орловской области в феврале 2020 года проверка дала результат, и следователям уже в марте направили мотивированное постановление. Копия этого постановления имеется в распоряжении FLB.RU. Отправлялось оно для решения вопроса об уголовном преследовании по ч. 1 ст. 285 УК РФ, ч. 1 ст. 285.1 УК РФ. Это злоупотребление должностными полномочиями без отягчающих обстоятельств и нецелевое расходование бюджетных средств.

Письмо прокуратуры Орловской области, написанное почти два года назад, констатировало нарушения законодательства должностными лицами администрации Орловского района Парахиным и Селюниным. Прошло почти два года. Уголовное дело до сих пор не передано в суд

В июле 2020 года приехал в Орёл новый прокурор области Владислав Малкин, а в первых числах августа из Орла в Дагестан отбыл главный следователь Орловщины А.П. Щуров. Накануне его отъезда во время подготовки «прощального» интервью с ним я и узнал о том, что следственный орган отказал в возбуждении уголовного дела в отношении Парахина и Селюнина.

Тогда же, летом 2020 года, началась история с согласованием главы Орловского района, в отношении которого так и не возбудили уголовное дело, в качестве кандидата на пост мэра Орла. Насколько мне известно, его кандидатура не была полностью согласована в Москве, и губернатор Клычков рекомендовал её «под свою ответственность». Сомневались в целесообразности появления такого мэра и в Орле. Осенью 2020 года в интервью «Орловским новостям» я говорил: «Не уверен в том, что прокуратура Орловской области принимала какое-то участие в «согласовании» Парахина».

Первые же действия Юрия Парахина на мэрском посту органично вписались в его криминальную анкету. Сначала он попытался лоббировать изгнание торговцев с площади Жукова (там располагались самые популярные и доступные для граждан ярмарки выходного дня), при этом в список площадок, куда планировалось переселить предпринимателей, вошли пустующие площади принадлежащего семье мэра и его деловым партнёрам Южного рынка. Прокуратуре пришлось осадить градоначальника. По поручению Владислава Малкина была проведена проверка, и 11 декабря 2020 года за подписью заместителя прокурора области Валерия Сергиенко Парахину было вынесено официальное предостережение о недопустимости нарушений закона

Юрий Парахин в кабинете прокурора расписывается в получении прокурорского предостережения

Но прокурор Орловской области Владислав Малкин, проработавший в должности всего полгода, недооценил степень самоуверенности и убеждённости в собственной безнаказанности мэра Орла. После предостережения прокуратуры иной чиновник подумал бы о последствиях, но даже сама мысль о том, что его, сына уважаемого человека, именем которого назван орловский вуз, крёстного сына некогда вице-премьера и представителя президента в ЦФО, бывшего зампреда областного правительства и главу крупнейшего района области могут, как он выразился в узком кругу, «облаять щенки из прокуратуры», была недопустима. Он, похоже, считал невозможным уголовное преследование, тем более что его идея вроде бы основательно заглохла в недрах СУ СК России по Орловской области.

Год назад, в феврале 2021 года, комиссия по противодействию коррупции в составе Орловского горсовета по требованию областной прокуратуры рассмотрела вопрос о наличии в действиях мэра по организации ярмарочной торговли конфликта интересов. Комиссия признала, что вроде бы конфликт был, но сам мэр его уладил. Прокуратуру это не удовлетворило. И на заседание Орловского горсовета 25 февраля пришли прокурор Советского района и начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры области. Первый сообщил, что рекомендации прокуратуры комиссией не были выполнены, а второй – Алексей Трянзин – поинтересовался у мэра деталями продажи им своих долей в предприятиях, расположенных на Южном рынке. Мэр в ответ вальяжно заявил: «Скажите, а у нас что, сейчас опрос или допрос на сессии городского совета? Если у вас есть ко мне какие-то вопросы, вы в рамках действующего законодательства имеете возможность пригласить меня к себе, и я вам отвечу на все поставленные вопросы». Руководителя антикоррупционного подразделения надзорного ведомства это сбить с намеченной линии не смогло, и он озвучил тот факт, что Парахин продал свои доли в трёх компаниях бывшей жене Анастасии Парахиной, с которой зарегистрирован по одному адресу и которую прокуратура небезосновательно считает аффилированным лицом.

Именно после этого в зале прозвучала обращённая к коллегам фраза депутата Виталия Рыбакова, требовавшего внесения вопроса о мэре в основную повестку дня, чтобы депутаты могли принять своё решение: «Лисицу нельзя пускать охранять птицеферму. Эту аллегорию вы все прекрасно понимаете».

После этих событий, насколько нам известно, Юрий Парахин обратился за помощью к своим покровителям и губернатору Орловской области Клычкову, причём дважды буквально шантажировал последнего заявлениями об отставке, одно из которых было «составлено в излишне эмоциональной форме». Губернатор подписывать заявления не стал и уверил Парахина в том, что будет до конца поддерживать его, а на прокуратуру было оказано определённое давление.

Ответ на давление был дан адекватный. Уже в марте прошлого года, по поручению Генерального прокурора России Игоря Краснова был организован выезд в Орловскую область группы сотрудников управления Генпрокуратуры по ЦФО. Целью выезда был «анализ состояния законности в регионе при исполнении бюджетного законодательства, законодательства о противодействии коррупции в сфере жилищно-коммунального хозяйства».

По результатам вмешательства Генпрокуратуры 26 марта 2021 года СУ СК России по Орловской области по факту незаконного подписания Парахиным документов об оплате ремонта дороги, «ведущей к месту фактического проживания мэра города», было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 285 УК РФ, а 7 апреля 2021 года – в отношении Парахина Ю.Н. по части 1.1 статьи 293 УК РФ (халатность).

«Место фактического проживания» мэра Орла. Ул. Никольская, д. 1

Юрий Парахин дождался прокурорского ответа на «щенков». Но дело тут не в каких-то личных оскорблениях и обидах. Градус недовольства населения Орловской области и особенно – областного центра нарушениями действующего законодательства мэром Орла оказался настолько высоким, а действия Парахина настолько вызывающими, что у следственных органов не было иного пути.

После очередных «противодействий» Парахина, его рассказов о том, что «просто перепутали названия улиц», что была «допущена техническая ошибка» и дополнительных проверок последовал следующий шаг. 1 июля FLB.RU стало известно о том, что Юрию Парахину предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 285 УК РФ. А это уже злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия (до 10 лет лишения свободы).

Мэр Орла был привлечён в качестве обвиняемого и начал знакомиться с делом. А потом пошли некоторые странности. Насколько нам известно, передача обвинительного заключения в прокуратуру стало затягиваться. Среди причин задержки называлась активность адвокатов мэра, требовавших дополнительных экспертиз, политические факторы типа выборов облсовета и грядущего съезда «Единой России». Следственный орган в передаче обвинительного заключения прокуратуре раз за разом отказывал. 22 сентября следователи в очередной раз сообщили о предъявлении обвинения Парахину и о том, что ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Но обвинительное заключение так и не передали в прокуратуру.

Даже невооружённым глазом было видно, что это вывело из себя обычно выдержанного, хотя и достаточно эмоционального прокурора Орловской области Владислава Малкина, неоднократно высказывавшего удивление тем, что мэр Орла ещё исполняет свои обязанности. 16 декабря 2021 года в присутствии начальника СУ СК России по Орловской области он сообщил, что «при координирующей роли прокуратуры в окончательной редакции предъявлено обвинение Юрию Парахину, который обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. Предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному в отношении него, находится в завершающей стадии расследования и готовится к направлению в суд». Это было недвусмысленным сигналом и для следователей, и для Юрия Парахина. Прошло два месяца. Следственный орган по-прежнему не передаёт обвинительное заключение в прокуратуру, откуда оно в течение 10 дней должно уже утверждённым уйти в суд. А Юрий Парахин не только продолжил деятельность по мобилизации своих властных защитников, но и начал организовывать «народное возмущение» действиями прокуратуры. В соцсетях появились призывы «руки прочь от мэра Парахина!», а официозный Первый областной телеканал показал «сельский сход» в составе восьми граждан, которые заявили, что от дороги между семейными резиденциями получил выгоду не только Парахин.

Если обвинительное заключение по делу мэра Орла Парахина до фактического отъезда прокурора Малкина из Орла будет передано в суд, то это станет его личной победой и прекрасным «дембельским аккордом», но возможно, это событие произойдёт уже при следующем областном прокуроре и будет призвано показывать преемственность в борьбе с коррупцией в регионе.

ПОЧЕМУ КОММУНИСТЫ – ЗА УДАЛЕНИЕ МАЛКИНА ИЗ ОРЛА

Переход Владислава Малкина на работу в другой регион, конечно, обрадовал Юрия Парахина, мэра Орла, считающего прокурора личным врагом, а также коммунистического губернатора Андрея Клычкова, ближайшие ставленники которого сегодня находятся либо в статусе подсудимых, либо обвиняемых, либо подозреваемых и свидетелей.

Можно, конечно, говорить о случайностях, но оговорок по Фрейду никто не отменял. Василий Иконников, секретарь обкома, однопартиец губернатора и член совета Федерации «сообщил, что он будет голосовать «за» кадровое перемещение прокурора».

Этим людям больше всего интересен уход Малкина из Орла. Юрий Парахин, Василий Иконников, Андрей Клычков с одним из любимых подрядчиков Михаилом Маркиным (крайний справа)

Подсознательное желание коммунистов отправить из Орла куда подальше неудобного для них областного прокурора имеет под собой серьёзную основу. И Иконников, радостно сообщивший, что будет голосовать «за», подтвердил это. На самом деле главные «интересанты» удаления Малкина – это председатель КПРФ Геннадий Зюганов и губернатор Андрей Клычков. И вот почему. Поддержку партии со стороны глав регионов никто не отменял, а для её объёмности нужны средства. Сегодня, во многом благодаря действиям прокуратуры Орловской области, практически перекрыты потоки этих средств, как считают, шедших через осуждённого члена правительства Орловской области, руководителя департамента строительства, ТЭК и ЖКХ Дениса Блохина (приговор – два года условно), руководителя департамента здравоохранения Ивана Залогина (дело находится в суде), советника губернатора Сергея Лежнева и заместителя руководителя департамента здравоохранения Орловской области — главы финансово-экономического управления этого департамента Светланы Жировой (у них прошли обыски 24 января 2022 года). И это, естественно, вызывает беспокойство у коммунистов разных уровней, выразившееся в горячем желании секретаря обкома КПРФ проголосовать за удаление Малкина из Орла.

Нет, конечно же, Иконников будет оправдываться, говорить, что он поддерживает внесённые президентом кандидатуры, а не голосует именно за перемещение Малкина во Владимирскую область. Но, повторяем, слово не воробей и оговорки по Фрейду никто не отменял…

ПРИ КООРДИНИРУЮЩЕЙ РОЛИ ПРОКУРАТУРЫ…

С этих слов часто начинаются пресс-релизы надзорного ведомства, рассказывающие как о возбуждении уголовных дел, так и о расследованиях, оперативных мероприятиях и иных действиях правоохранительных органов. И формулировка эта взята не с потолка, ведь ещё два года назад Президент Российской Федерации В.В. Путин назвал прокуроров «сквозной верховной властью», следящей за исполнением законов.

Владиславу Малкину за полтора года удалось поднять и авторитет, и значимость прокуратуры в Орловской области. Были подняты из небытия многие дела и наработанные материалы по преступлениям коррупционной направленности, ряд процессов доведён до логического завершения, а в некоторых самых резонансных уголовных делах сделан такой задел, что придать им обратный ход уже практически невозможно.

Можно много говорить о личных заслугах Владислава Малкина в организации работы орловской прокуратуры и о результатах, которые были достигнуты за короткое время. Повторюсь, в начале осени 2020 года мало кто верил в то, что уголовное дело в отношении Юрия Парахина будет всё же возбуждено, что каким-то образом посмеют «тронуть» члена областного правительства и руководителя департамента здравоохранения Ивана Залогина, что доберутся до самого близкого советника губернатора Сергея Лежнева.

Мы писали о многих чиновниках и приближённых к ним подрядчиках времён экс-губернатора Вадима Потомского, причём в Орле мало кто верил, что их привлекут к уголовной ответственности, поскольку нити тянулся к некогда первому лицу исполнительной власти региона. 15 мая 2019 года в рамках совместного проекта «Агентства федеральных расследований FLB.RU» и газеты «Орловская среда» «Россия: вор должен сидеть в тюрьме!» был опубликован материал «Дело Масленникова или капремонт по-орловски». Дело было возбуждено через два месяца после того как Вадим Потомский был досрочно отправлен в отставку, а точнее, 5 декабря 2017 года. Но обвинительное заключение по делу было утверждено уже при Малкине – 12 октября 2020 года. 14 февраля Советский районный суд Орла приговорил Масленникова к 7 годам лишения свободы, а двух подрядчиков к 5 годам лишения свободы каждого.

Близкий товарищ и многолетний деловой партнёр Потомского Владимир Дорофеев, которого он пригласил на должность гендиректора «Орелгортеплоэнерго», был привлечён в качестве обвиняемого в 2018 году. Мы неоднократно писали о его противоправных деяниях. Дорофеев получил 4,5 года лишения свободы. А вынесен был приговор в то время, когда прокурором области работал Владислав Малкин.

Возможно, это и совпадение, но после четырёх лет следствия и опять же при Малкине, в 2021 году, было утверждено обвинительное заключение по делу генерального директора Орловской ипотечной жилищной корпорации Сергея Кочергина, которого обвиняют в хищении 136 млн рублей на строительстве многофункционального медицинского центра, который в народе называют «Титаником», и в незаконных манипуляциях с имуществом АИЖК и подконтрольных Кочергину фирм на почти 87 млн рублей, а также в хищении 54 млн рублей дольщиков дома №83 на ул. Панчука. И светит ему десятилетний срок…

Любопытная история произошла с «делом «Союзинформа», фирмы, которая ещё десять лет назад получила госконтракт на 3,4 миллиарда рублей. Компания должна была провести ремонтно-строительные работы на уже упоминавшемся «Титанике». Дело в отношении ряда лиц, от чиновников до руководства фирмы, возбудили в 2015 году. Но потом подозреваемые стали превращаться в свидетелей хищения в 229 миллионов рублей, и только с появлением прокурора Малкина в 2020 году дело было возобновлено. В марте 2021 года оно поступило в Заводской районный суд Орла, а в сентябре гендиректор обанкротившегося ООО «Союзинформ» Максим Селиванов был задержан и помещён под стражу.

В этом деле есть один немаловажный нюанс. В те времена, когда «Союзинформ» занимался освоением сотен миллионов рублей на «Титанике», этот вопрос очень плотно, между прочим, и официально тоже, курировал заместитель председателя правительства Орловской области – руководитель финансово-экономического блока Юрий Парахин. Он близко контактировал с обвиняемым по этому уголовному делу заместителем гендиректора Евгением Морозковым. Но эта линия правоохранительными органами реализована не была.

Обвиняемый Юрий Парахин и подсудимый Евгений Морозков (справа) на объекте «Титаник». Вот только проходят они пока не по одному делу

В 2019-2020 годах в рамках совместного проекта «Агентства федеральных расследований FLB.RU» и газеты «Орловская среда» «Россия: вор должен сидеть в тюрьме!» мы неоднократно обращались к личности близкого к Вадиму Потомскому и Денису Блохину подрядчика, уроженца Баку и жителя Орла Артура Саркисова-Шлейхера. Следствие считает, что в 2015-2016 годах он совместно с другими лицами совершил многомиллионное хищение средств, выделенных на реконструкцию орловского стадиона им. Ленина. После того как в отношении него были возбуждены уголовные дела, он попытался скрыться под «партийной крышей», став помощником соратника губернатора Андрея Клычкова по работе в КПРФ Валерия Рашкина, именуя себя с этого момента «государственным и политическим деятелем».

Свою «политическую» деятельность он продолжил (по протекции Клычкова и Рашкина) в аппарате хакасского коммунистического губернатора Коновалова. Но смена фамилии, места жительства и должности не помогла. Орловские следователи вызвали его на допрос в Орёл. Он уехал и в Хакасию больше не возвращался.

19 сентября 2019 года он провёл пресс-конференцию в орловской гостинице «Салют», где рассказывал о своей честности, невиновности и угрожал разобраться с FLB.RU. Через пять дней его задержали и поместили в изолятор временного содержания. Только после этого его угрозы прекратились. Затем его выпустили, но 27 сентября 2019 года СУ СК России по Орловской области предъявило ему обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупных размерах). Опять совпадение, но обвинительное заключение по делу Шлейхера, обвиняемого в хищении более чем 85 миллионов рублей, было передано в суд 30 сентября 2020 года, то есть уже в период работы прокурора Малкина.

Насколько нам известно, прокурор Малкин крайне внимательно изучал все возможные информационные источники, от заявлений граждан и материалов оперативников до публикаций в орловской и федеральной прессе и депутатских запросов. И не только изучал, но и действовал, с особым вниманием относясь к социальным проблемам: невыплате зарплаты, ситуациям с обманутыми дольщиками, детьми-сиротами, которых на Орловщине частенько «забывали» обеспечить пригодным для жизни жильём. Не выпали из его внимания и самые резонансные хищения времён губернатора Клычкова – на Красном мосту и мосту «Дружба», при реконструкции парков и площадей. А там общая сумма хищений – это не десять и не сто миллионов рублей…

В общем преемнику прокурора Малкина будет чем заняться, поскольку задел в борьбе с коррупционерами всех мастей и их пособниками сделан очень серьёзный. Но сегодня журналистов очень интересует, будут ли «при координирующей роли прокуратуры» расследоваться те многочисленные ситуации, связанные с сообщениями о преступлениях, в том числе и в отношении высокопоставленных должностных лиц, которые годами «волокитятся», по которым пишутся переписанные с прежних, а иногда и полуграмотные отказы полицейских в возбуждении уголовных дел, несмотря на видные невооружённым глазом нарушения действующего законодательства.

ОБ ОТКАЗАХ В ВОЗБУЖДЕНИИ, НЕВОЗМОЖНОСТИ ЭКСПЕРТИЗ И ПЛАГИАТЕ

Во время встречи с ведущими журналистами Орловщины 17 декабря прошлого года главный редактор газеты «Орловская среда» Татьяна Филёва задала прокурору Орловской области Владиславу Малкину единственный вопрос, на который он не смог сразу ответить, хотя и пообещал в нём разобраться. Вопрос касался так называемой улицы Никольской в деревне Кондырёва, которая ведёт от отремонтированной самым незаконным образом улицы Мира непосредственно к особняку, в котором зарегистрирован и постоянно проживает мэр Орла Юрий Парахин. Напомним, что в представлении о нарушениях федерального законодательства, которое 14 апреля 2021 года было направлено заместителем Генерального прокурора России Ю.А. Пономарёвым, говорилось не только о ремонте дороги на ул. Мира, но и дороги «на неразграниченном земельном участке, ведущей к дому фактического проживания мэра города». А к дому Юрия Парахина, как было указано в десятках публикаций в региональной и федеральной прессе, начиная с февраля 2020 года, в том числе и у нас, и ведёт улица Никольская. Дом мэра под №1 – единственный, зарегистрированный по этой улице и имеющий официальный адрес.

Два года назад, 20 февраля 2020 года, началась первая процессуальная проверка обращения депутата Орловского областного Совета народных депутатов Виталия Рыбакова «по факту возможных противоправных действий при строительстве дороги по ул. Никольская в д. Кондырева». Сотрудники ОЭБ и ПК ОМВД России по Орловскому району, проверявшие информацию, предоставленную депутатом и СМИ, учитывая должность Юрия Парахина, в марте передали сообщение о преступлении по подследственности в Орловский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Орловской области. Следственный орган, считая, что персона Парахина не имеет отношения к дороге, которую провели к его дому, в апреле отфутболил материалы обратно полицейским из Орловского района, чтобы они с проблемами главы Орловского района и разбирались.

«Разбираться» очень не хотелось, поэтому сотрудники ОМВД с апреля 2020 года с завидным постоянством высылают депутатам, журналистам и, конечно же, прокурорам постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Самое интересное, что если изучить лингвистический анализ отказных постановлений, то они практически повторяют друг друга, при том что авторы разные: оперуполномоченный Карпюк А.И., капитан полиции Кондрашин и другие. По-научному, это называется плагиатом.

Почему для прокурора Орловской области Владислава Малкина вопрос о нарушениях законодательства при строительстве дороги по ул. Никольская оказался новостью? Возможно, ему по каким-то причинам просто не докладывали об этом. А ведь областная прокуратура не один раз отменяла полицейские постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении лиц, причастных к строительству дороги по ул. Никольская. Вот, например, два документа, датированные маем 2020 года.

Постановление прокуратуры и требование об устранении нарушений федерального законодательства сотрудниками полиции

С весны 2020 года сотрудники полиции не менее десяти раз отказывали в возбуждении уголовного дела по фактам нарушений во время строительства дороги к дому мэра Орла по ул. Никольская. А заместители прокурора области отменяли их постановления и даже сообщали о наказании виновных в волоките. Вот письмо с сообщением о подобном наказании, подписанное первым заместителем прокурора области А.Н. Хамошиным в сентябре 2020 года.

Письмо первого заместителя прокурора области по делу «о Никольской улице»

Практически два года сотрудники ОЭБиПК ОМВД России по Орловскому району раз за разом переписывают одно и то же постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Прокуратура отменяет отказы, а полицейские всё так же обосновывают свои действия тем, что, опираясь на слова лиц, которые могут иметь отношение к совершению противоправных действий, подобных деяний офицеры полиции не находят. И что самое дикое – больше года они не могут сделать экспертизу реальной стоимости дороги по ул. Никольская, которая поставила бы всё на свои места. Сначала они аргументировали это тем, что специалист ЭКЦ УМВД, выезжавший на место, не смог ничего определить, потом тем, что, оказывается, ЭКЦ вообще таких экспертиз не делает, потом – что нет средств, далее тем, что они обращались к двум ООО, но им не ответили. В октябре оперуполномоченный ОЭБиПК ОМВД России по Орловскому району Н.С. Андреева, в очередной раз творчески переписав постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, сообщила, что по поводу экспертизы запросы отправили уже не в два ООО, а в одно АО и в три ООО, но ответов так и не получили!

Фрагмент очередного отказа в возбуждении уголовного дела. Октябрь 2021

Наиболее подробное изложение всех возможных нарушений действующего законодательства и противоправных деяний интересующиеся должностные лица могут найти в материале «Агентства федеральных расследований FLB.RU» от 11 января нынешнего года «Спросите у «банкрота» Кругленко». А детали – в переписке областной прокуратуры и прокуратуры Орловского района с ОЭБ и ПК УМВД России по Орловскому району за 2020-2022 годы…

Другое громкое дело прокурор Орловской области Владислав Малкин успел обозначить в качестве приоритетного совсем недавно – 27 января 2022 года на заседании коллегии прокуратуры области, на котором были обсуждены состояние законности и практика прокурорского надзора за исполнением земельного законодательства. По имеющейся у нас информации, одним из вопросов была история с незаконным изъятием 123 гектаров земель из сельскохозяйственного оборота и перевода их в земли сельских поселений. Именно на этих землях находятся участки родственников и деловых партнёров Юрия Парахина, стоит его особняк, и построена улица Никольская. Этот вопрос был поднят на заседании коллегии через неделю после того, как «Орловская среда» перепечатала материал газеты «Совершенно секретно» под названием «Коттеджный посёлок «Мечта»: как превратить три миллиона в полмиллиарда и не сесть». В статье рассказывается о том, как в годы пребывания Юрия Парахина в должности заместителя председателя правительства Орловской области – руководителя финансово-экономического блока 123 гектара земель сельхозназначения без постановления областного правительства были незаконно переведены в земли сельских поселений, предназначенные для ИЖС. Автор материала предполагает, что покупка родственниками и деловыми партнёрами Парахина участков на этой земле, которые, как зона отчуждения, окружают особняк мэра, на самом деле была скрытой формой взятки за общее покровительство при незаконном обогащении (стоимость земли в результате нехитрой комбинации увеличилась с 3 миллионов до почти полумиллиарда рублей).

В сентябре 2021 года на FLB.RU была опубликована статья «Почётный гражданин после выборов может стать обвиняемым», в которой рассказывалось о том, как глава Ливенского района Юрий Ревин фактически незаконно передал частной фирме 5613 гектаров земли, выведя их из федеральной собственности. Пикантная подробность: в сентябре Ливенский районный совет по представлению прокуратуры должен был удалить его с должности главы района за несоблюдение антикоррупционного законодательства, но «не успел». Ревин стал депутатом Орловского областного Совета народных депутатов и по рекомендации председателя орловского областного совета Леонида Музалевского избран председателем комитета облсовета по экономике и градостроительной деятельности. Сегодня показателем того, что у Ревина есть уголовная перспектива, является не только то, что вопрос дважды (в том числе и на заседании 27 января 2022 года) поднимался областным прокурором, но и то, что его «на всякий случай» вывели и из президиума регионального политсовета партии «Единая Россия».

Все вышеперечисленные дела в той или иной мере вызвали конструктивную реакцию прокуратуры Орловской области. Но, к сожалению, к настоящему времени выявилась одна не очень приятная тенденция. Как только в криминальных сводках, публикациях федеральной и региональной прессы всплывает фамилия председателя Орловского областного совета народных депутатов Леонида Семёновича Музалевского, активность органов, призванных исполнять действующее законодательство и следить за его исполнением, начинает стремиться к минимальным значениям.

Мы можем назвать целый ряд ситуаций, которые были буквально разжёваны журналистами, по которым было множество депутатских запросов и обращений общественных организаций. «Агентство федеральных расследований FLB.RU» и газета «Орловская среда» в рамках совместного проекта «Россия: вор должен сидеть в тюрьме!» не раз обращались к теме скандального превращения государственной «Автоколонны-1141» в семейное предприятие Музалевских ООО «САЛС-М», причём во время расследования обнаружилась пропажа архивных документов.

«Наша версия» выяснила, что это семейное ООО много лет безвозмездно пользовалось неоформленным участком земли из госсобственности в 1,5-1,7 гектара почти в центре Орла.

Другое семейное предприятие ООО «Исток» (одним из учредителей был тесть, а директором – сын Музалевского Дмитрий, лоббировалось спикером Орловского облсовета с целью облегчения налогового бремени. Дело рассматривала комиссия облсовета, полиция выдала отказ в возбуждении уголовного дела, а семейству Музалевских дали время избавиться от «Истока», вывести из фирмы сына и учредить два новых ООО вместо одного старого. При этом уклонение от налогов, покровительство, черный нал и прочие «грехи» ему простили…

Притчей во языцех стала ещё одна семейная фирма Музалевских, имеющая, правда, статус государственной. Супруга спикера трудится в ОАО «Автокомплекс» директором. И этому ОАО на правах аренды много лет принадлежит пруд в населённом пункте Красная Горка. Обнаружили этот пруд и асфальтированную дорогу к нему в мае 2017 года. Около пруда был построен дом, оформленный на тёщу спикера, прямо на берегу построена капитальная баня и другие постройки, а в центре пруда установлен мощный насос для перемешивания воды в течение круглого года, который тёща спикера пыталась выдать за фонтан «для этического вида».

Так выглядит «фонтан этического вида» для тёщи Музалевского (справа) в сравнении с настоящим фонтаном

Десятки публикаций федеральных и региональных СМИ были посвящены построенной от трассы к дому Музалевских асфальтовой дороге. Её строительство взяла на свою ответственность супруга бывшего первого заместителя председателя правительства Орловской области Николая Злобина. М. А. Злобина, простая русская женщина, выбрала для «частичного ремонта» сельской дороги стоимостью, как она утверждает, в 100 тысяч рублей, московскую фирму ООО «Строймагистраль», которая являлась поставщиком только в государственных контрактах на сумму (сравните!!!) в 28 миллиардов 782 миллиона 129 тысяч 284 руб. При этом дорога почему-то не идёт к даче Злобиных, а прямиком направляется к резиденции семьи Музалевского! А построить 1200 метров асфальтированной дороги за 100 тысяч рублей – это вообще из области фантастики! Но полиция и даже надзорное ведомство этому почему-то верят…

Незаконная приватизация «Автоколонны-1141», лоббирование семейного ООО «Исток», «фонтан для тёщи», похоже, использовавший ворованную электроэнергию, дорога за 100 тысяч рублей – все эти криминального толка позиции и обстоятельства подтверждаются документами, фото- и видеосъёмками, свидетельствами очевидцев. А вот ещё одно нереализованное сообщение о преступлении – когда председатель облсовета лично пытался убедить одного из кандидатов в депутаты горсовета снять свою кандидатуру с выборов, обещая ему поддержку, покровительство и денежные средства – имеет подтверждением аудиозапись и лингвистическую экспертизу. Я знаком и с записями, и с документами по этому делу. Могу высказать личное мнение: выводы проведённых проверок на момент моего с ними знакомства ничего общего с законом не имели. А мои многочисленные знакомые из правоохранительных органов в один голос говорят: «это же Музалевский – у него всё схвачено!»

Скажу честно, последнему я лично не верю. «Схвачено» вчера – это отнюдь не значит, что будет точно так же тормозиться и завтра. Пример Юрия Парахина – подтверждение тому. А накопленная оперативная информация (её в отношении Музалевского и его семьи – десятки томов), как и рукописи, не горит, а ждёт своего часа в зданиях на улице Салтыкова-Щедрина 29, улице Тургенева 15, на Комсомольской, 231 и Красноармейской, 17 А. Эти адреса хорошо знакомы орловцам и хотелось бы, чтобы они их называли больше с чувством благодарности и доверия, чем с иными эмоциями.