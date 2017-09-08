Как «расшить» проблемы АПК

№38 (486) от 8 ноября 2017 г.

В очередном актуальном интервью Первому областному телеканалу

от 26 октября зампред правительства Орловской области по агропромышленному комплексу Дмитрий Бутусов вынужден был признать: зерно рекордного урожая 2017 года орловские сельхозпроизводители будут реализовывать «себе в убыток». Бутусов посетовал на «крайне неблагоприятную ценовую ситуацию», на ожидаемые «очень напряженные экономические показатели», на «неблагоприятную конъюнктуру на зерновом рынке, связанную с перепроизводством зерна». Речь шла о проблемах с логистикой и экспортом, которые должен решить Минсельхоз, и Бутусов всячески этому способствует, открыто о проблемах заявляя и призывая федеральный центр их «расшивать».

Выступления, заявления и многочисленные интервью, где лукаво забалтываются истинные причины нынешних проблем орловских сельхозпроизводителей, – все это, конечно, «работает», иначе не продолжалось бы три с половиной года. И все же хочется напомнить господину Бутусову о трех общеизвестных постулатах устойчивого развития растениеводства: это развитое животноводство, современная переработка и экспорт. Хотя бы одну из этих «проблем», а на сегодняшний день эти направления иначе как проблемами не назовешь, удалось «расшить» Бутусову на уровне региона? И почему, к примеру, белгородские сельхозпроизводители не обеспокоены низкими ценами на растениеводческую продукцию так, как орловские? Разве они произвели меньше зерна, сои, подсолнечника или сахарной свеклы? Вовсе нет, напротив, объемы производимой растениеводческой продукции там несравнимо больше, но еще и в разы больше объемы продукции животноводства.

Как в Орловской области животноводство «проработали»

Наверное, прежде чем рапортовать о «рекордах» и современных технологиях, которые вывели АПК Орловского региона на небывалую высоту, Дмитрию Бутусову стоило бы проанализировать опыт своих предшественников и опыт руководителей АПК соседних областей.

Даже в тяжелые 90-е годы на душу населения в Орловской области производилось 839 кг молока, и это был самый высокий показатель среди регионов ЦФО. В 2016 году на каждого жителя Орловской области произведено всего 235 кг (минус 15 кг к 2014 году).

В той же Белгородской области, к примеру, в 1990 году на каждого жителя было произведено 734 кг молока. Сокращение численности поголовья КРС молочного направления в постперестроечный период белгородцев также затронуло, однако сегодня регион полностью обеспечивает потребности населения в молоке: в 2016 году произведено по 350 кг на каждого жителя. Напомним, в августе 2014 года Потомский торжественно обещал президенту: «Прорабатываю сегодня предложение увеличить поголовье скота именно по молочному производству до 100 тысяч голов…».

Эту тему Потомский со своим помощником Бутусовым «проработал» так, что к октябрю 2017 года, моменту отставки, в области осталось 34,2 тыс. молочных коров.

Но неунывающий зампред по АПК нашел новую нишу: теперь он хвастается успехами в мясном скотоводстве. Что ж, проанализируем ситуацию в этой подотрасли.

В 1990 году на каждого жителя Орловской области приходилось по 131 кг скота и птицы на убой, в Белгородской – по 148 кг. В 2016 году в Орловской области произведено по 112 кг скота и птицы на убой, в Белгородской – по 823 кг.

Ну, и о пресловутых яйцах: на каждого жителя региона в 1990 году их приходилось по 405 штук, а в 2016 году всего 167 (минус 36 штук к 2014 году). Для сравнения: в Белгородской области в 1990 году на каждого жителя производилось по 384 яйца, в 2016 году –

по 1022 штук (!). За январь – сентябрь 2017 года в Орловской области произведено 105672,6 тыс. штук яиц (98 % к аналогичному периоду

2016 года).

В начале своего славного губернаторского пути, в марте 2014 года, Потомский рассказывал журналистам, как завлекал

инвесторов для развития птицеводства: «Сегодня у меня были разговоры с двумя директорами птицефабрик, которые имеют большой успех на территории РФ, что я их приглашаю приехать сюда, в Орловскую область, и гарантирую, что найдем территорию, чтобы они поставили эти фабрики, чтобы у нас появилось свое это производство. Поймал их буквально на ходу на платформе – они ехали в Воронеж, попросил приехать сюда к нам».

Думаем, «поймать» двух директоров птицефабрик Потомскому все же не удалось, заявленные Потомским инвесторы так и не пришли. Зато при Потомском из Орловской области «ушел» крупный птицеводческий бизнес Сергея Будагова: он перерегистрировал его в Тульской области.

Закрыты и обанкрочены

Не лучшим образом обстоят дела и с переработкой. Даже ученику начальной школы под силу понять, что если в регионе производится по четыре тонны зерна на человека, а для удовлетворения внутренних потребностей требуется тонна, то оставшиеся три тонны надо куда-то девать. Понимает ли это чиновник Бутусов, отвечающий за агропромышленный комплекс региона?

Он рассуждает о проблемах с экспортом и «рассчитывает на поддержку Минсельхоза». Однако в Орловской области не создано ни одного экспортного кооператива, нет и соответствующей инфраструктуры. Поэтому орловские крестьяне, которые привыкли хранить зерно в собственных закромах и по привычке ждать перекупщиков, забирающих урожай с поля, в этом году остались у разбитого корыта.

Эксперты признают: в стране перепроизводство зерна, движения продукции на рынке и роста цен на нее, хотя бы в пределах, позволяющих перешагнуть порог безубыточности, нет. Призывы властей выращивать и предлагать рынку зерно высших продовольственных кондиций обращены, скорее, к южным регионам. У нас же, чтобы получить зерно

третьего класса, мало просто вложиться, нужна еще и благоприятная погода. В противном случае, что чаще всего и случается, Орловская область «получает» фуражное зерно. Животноводство в упадке, и, соответственно,

такое зерно останется невостребованным.

В неблагоприятных условиях этого года многие хозяйства, получившие большой урожай не лучшего качества, могли бы реализовать его на спиртзаводы. Только вот незадача – их в Орловском регионе больше нет. Ливенский ОАО «Этанол», ЗАО «Орловский кристалл», ООО «Мценский спиртоводочный комбинат «Орловская крепость», ОАО «Орловский винзавод» приказали долго жить при иногородних «эффективных менеджерах». Каждое из этих закрытых, обанкроченных производств – бывшие градообразующие предприятия в городах, поселках и деревнях, где найти работу практически невозможно. Это были объекты социально-экономического назначения, приносящие немалые доходы в бюджеты разных уровней.

По данным статистики, этиловый спирт последний раз производился

в Орловской области в 2013 году в объеме 85,98 тыс. декалитров. При этом в Орловской области в избытке различные виды зерна, есть картофель, сахарная свекла, сахар-сырец и другие виды пищевого сырья, необходимого для производства этилового спирта. Для сравнения: соседняя Тульская область, производящая в разы меньше зерна, сохранила спиртовой бизнес и в 2016 году произвела 262,24 тысячи декалитров, положительная динамика отмечается и в Тамбовской области.

По данным Росстата, крупнейшими производителями водки в ЦФО являются Московская и Белгородская области, в 2016 году они произвели 286,68 и 104,3 тыс. декалитров водки соответственно. Орловская область

с 2014 года в списках производителей алкогольной продукции не значится.

«Мыльные пузыри» инвестиций

Экс-губернатор Вадим Потомский с подачи Дмитрия Бутусова неоднократно заявлял о новых масштабных инвестиционных проектах в сфере переработки сельскохозяйственной продукции.

В конце 2014 года в очередном инвестпослании орловских властей было заявлено о планах по строительству в области завода по глубокой переработке зерна. В качестве очередного резидента индустриального парка «Зеленая роща» называлась компания ООО «Грейника», планирующая реализацию проекта по строительству современного биотехнологического комбината по глубокой переработке фуражного и продовольственного зерна с получением высококачественных конкурентоспособных белковых кормовых продуктов и продуктов «зеленой химии».

Планировался выпуск импортозамещающей продукции с хорошим экспортным потенциалом. Мощность предприятия могла составить 90 тыс. тонн зерна в год. Построить первую очередь в компании рассчитывали к 2017 году. Общий предполагаемый объем инвестиций, по данным областного правительства, должен был составить 2 млрд руб., львиная доля которых – 1,6 млрд рублей – кредитные средства. На заводе предполагалось создать 85 рабочих мест, срок его окупаемости оценивался в пять лет. Подходит к концу 2017 год, реализация проекта так и не началась.

В начале марта 2016 года было подписано соглашение с компанией ООО «Национал Глобал» по созданию высокотехнологичного производства по глубокой переработке сои. Предполагаемый объем инвестиций – 4,2 млрд рублей за 2016–2019 годы. О проекте впервые стало известно в ноябре 2015 года. В качестве площадки для размещения производства назывался местный индустриальный парк «Зеленая роща». Главной задачей этого проекта являлось создание на территории России производства продукции с высоким содержанием белка (соевый протеиновый изолят) для мясоперерабатывающей, молочной и кондитерской промышленности, выпуска детского и оздоровительного питания. Предполагаемая проектная мощность – 30 тыс. т перерабатываемой сои. Однако в сентябре 2017 года стало известно, что ООО «Национал Глобал» закрыло проект строительства в Орловской области, так и не приступив к его реализации.

Генератор креативных идей, оказывающихся мыльными пузырями, Бутусов предложил своему боссу Потомскому еще один прожект – строительство завода по глубокой переработке зерна. Объем предполагаемых инвестиций – 8,5–10 млрд рублей. ООО ТД «Благодар Инвест» планировалось осуществить масштабный проект строительства в Орловской области в период с 2016 по 2017 год мощностей по глубокой переработке зерна. Также, как и в случае с проектом ООО «Грейника», все намерения остались на бумаге.

В отношении еще одного предприятия, занимающегося ранее переработкой масличных культур в Малоархангельском районе,

ООО «Саноил» введено конкурсное производство.

Для сведения Дмитрия Бутусова: это лишь некоторые примеры, объясняющие, почему орловские крестьяне в текущем году терпят большее, чем их соседи, бедствие от последствий небывалого урожая. Полагаем, он не признает свои управленческие ошибки и традиционно ответственность за неустойчивое состояние большинства сельхозорганизаций и, как следствие, сельских территорий перенесет на Минсельхоз или на невидимую руку стихийного рынка.

Нам кажется, что самому мастеру делового администрирования необходимо понять: без развитого животноводства, переработки и экспорта сельское хозяйство региона с его жителями обречено на разорение. Этому также «способствуют» отсутствие анализа, инертность чиновников и бесконечное забалтывание проблем. Вместо того чтобы поучать других, тратя бюджетные деньги на многочисленные поездки в Госдуму, Совет Федерации, Бутусову самому не мешало бы поучиться у коллег из успешных регионов как надо работать, чтобы крестьяне не бедствовали. К примеру, у зампреда по АПК «мясной столицы России» – Белгородской области – Станислава Алейника.

Наталья Зарубина

Врезка

«Газета «Голос мудрости» писала в передовой статье:

«Мы давно призывали общество к более тесному единению и борьбе со страшным бичом русского крестьянина – урожаем! Что мы видим: в нормальное, спокойное время, когда ряд недородов усыпляет общественное внимание, все забывают, что коварный враг не спит и в это же самое время, может быть, продирает ростками землю, чтобы выбиться наружу зловещими длинными колосьями, словно рядом бичей, угрожающих нашему сельскому хозяйству. А потом ахают и охают, беспомощно мечась перед призраком бедствия:

– Ах, урожай! Ох, урожай!..

И нищает сельское хозяйство, и забиваются железные дороги пробками, тормозя нормальное развитие отечественной промышленности. Сельские хозяева! Помните: враг не дремлет!»

Аркадий Аверченко «Бедствие»