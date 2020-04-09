Как разбиваются мечты

№12 (591) от 9 апреля 2020 г.

В конце декабря прошлого года, накануне новогодних праздников, в поселке Хотынец торжественно открыли спортплощадку для детей-инвалидов. Ленточку на новом спортивном объекте перерезал сам губернатор Клычков, которого в Хотынце до этого видели в основном по телевизору. Неудивительно, что местный житель Виктор Мельников решил воспользоваться случаем и лично задать первому лицу ряд накопившихся вопросов. А заодно и предупредить, что спортплощадка, которую народу преподнесли как губернаторский подарок детям, небезопасна. Ничего из задуманного Виктору Мельникову осуществить не удалось: перед самым приездом Клычкова люди в полицейской форме взяли его под руки и препроводили в участок. А 4 января на этой спортплощадке погиб 12-летний подросток.

«Это гильотина настоящая была»

Напомним, в том декабре в парадных отчетах пресс-службы губернатора и приближенных СМИ только ленивый не писал о том, что Клычков исполнил мечту юного жителя Хотынца Кирилла Макеенкова, который в ходе предновогодней акции «Елка желаний» попросил губернатора обустроить площадку, где дети с ограниченными возможностями могли бы заниматься спортом.

Как сообщалось в пресс-релизе, опубликованном на официальном портале Орловской области, «спортивная площадка в Хотынце включает в себя три гимнастических комплекса, качели, восемь уличных тренажеров. Игровые и тренажерные комплексы имеют большую площадь для обеспечения возможности подъехать на инвалидной коляске, чтобы ребенок мог свободно пользоваться различными элементами. Нестандартная форма и размеры качелей и тренажеров создают комфортные условия для тренировки различных групп мышц при нарушениях опорно-двигательного аппарата. Все конструкции предназначены для интенсивной эксплуатации». Там же приводились слова Клычкова о том, что «открытие новой спортивной площадки для детей с ограниченными возможностями здоровья позволяет создать современные и безопасные условия для занятий спортом и комфортных тренировок».

Заметим, оптимизм губернатора по поводу комфорта и безопасности разделяли далеко не все жители Хотынца: нашлись скептики, которые еще во время процесса строительства заподозрили неладное. А кое-кто даже поделился подозрениями с местным начальством. Тем более что печальный прецедент в Хотынце уже был: в 2011 году на поселковом стадионе во время урока физкультуры на 10-летнюю школьницу упали футбольные ворота. До больницы девочку не довезли…

Местный житель Владимир Рыцарев хорошо помнит тот случай: за несколько недель до происшествия он приходил к главе района Евгению Никишину и предупреждал, что может случиться беда. Предупреждения Рыцарева остались без внимания.

– Я хорошо помню, как тогда, к началу учебного года, на центральном стадионе установили новые футбольные ворота, – рассказал Владимир Рыцарев корреспонденту «ОС», – в конце августа я прогуливался с собакой поблизости и видел, как дети играли там в футбол. Как я понимаю, к тому времени районная комиссия уже приняла этот объект. Один из мальчиков стоял в воротах, второй пробегал мимо, зацепил их случайно – они упали буквально в нескольких сантиметрах от ребенка, его чудом не задело.

После этого Владимир Рыцарев пришел к главе администрации Никишину с районной газетой, где сообщалось об открытии нового спортивного объекта, рассказал о случившемся и предложил (на эмоциях, конечно) отдать членов комиссии, принявших спортплощадку, под суд.

– Я рассказал главе о том, какую картинку наблюдал на футбольном поле, и предупредил, что до беды недалеко. Он пообещал разобраться, и я на этом успокоился. А в начале учебного года, 22 сентября, учитель физкультуры (она сейчас работает в поселковой администрации) вывела детей на стадион в центре поселка. И ситуация повторилась: ворота упали на 10-летнюю девочку. Девочку отнесли на кладбище… Администрация гроб купила…

Трагедия повторилась в январе 2020-го: на только что открытой губернатором площадке погиб 12-летний мальчик, который упал с качелей. Шансов у ребенка не было: громоздкие металлические качели ударили его по голове.

Когда на спортивной площадке еще не были завершены строительные работы, туда наведался Владимир Рыцарев. В тот раз он хорошо рассмотрел злосчастные качели и сразу обратил внимание, что их сиденье находится на очень малом расстоянии от земли – примерно в 30-35 сантиметрах. Это значит, что при падении раскачивающееся сиденье непременно ударит упавшего.

– Я стал их раскачивать, они были очень тяжелые, килограмм 300-400, наверное, и я еще тогда сказал, что здесь может кого-нибудь убить, потому что, если с качелей упасть, то при таком расстоянии от земли шансов у упавшего нет, – вспоминает Владимир Рыцарев. – Это гильотина настоящая была. А старшой (очевидно, бригадир рабочих. – Прим. ред.) мне говорит: «Что я могу сделать? У нас проект». Это было недели за три до гибели этого ребенка. Я опять пришел к Никишину, рассказал об этом, а он мне в ответ: что ты панику разводишь, все согласно проекту. А затем я в районной газете увидел, как здесь Клычков обнимался с Никишиным, руки друг другу жали, а буквально через день или через два мальчик погиб. А еще через несколько дней здесь девочка ногу сломала… Считаю, что члены комиссии, которая принимала эту площадку, должны нести ответственность.

«Ты здесь не нужен»

Виктор Мельников, который также наблюдал за строительством спортплощадки и полностью разделял опасения своего земляка Владимира Рыцарева, в отличие от последнего решил обратиться напрямую к губернатору, поскольку на районные власти давно надеяться перестал.

– Я узнал, что приезжает наш губернатор Андрей Евгеньич открывать спортивную площадку, – рассказал Виктор Мельников «Орловской среде». – Думаю, вопросы накопились, пойду задам, тем более мы крестьяне, живем, что называется, на краю, нечасто встречаемся с начальством. Пошел заранее на площадку, походил, посмотрел, чтобы подготовиться, не быть голословным. Ее же делали осенью, все было расхлябанно, погода не благоприятствовала строительству, все плыло, текло. Приехали таджики, там прилепили, там прилепили, никто за ними не наблюдал. Я им говорил, как положено делать, они смеялись… И вот прихожу на площадку, и тут появляется наша замглавы администрации по социальным вопросам Целковская Алла Николаевна, кричит мне уже издалека: «Виктор Михайлович, а что вы здесь делаете?». Я говорю: «Вот губернатор приезжает, хочу сказать пару слов, что спортивный объект недостроенный, зачем сдавать, тем более что случай уже был, когда на девочку ворота упали…». Показал ей одно, второе, третье – там было много недоделок. А Целковская мне говорит: «Виктор Михайлович, лучше вам уйти, вы будете вопросы задавать и не дадите нам сдать, как положено, площадку». Я удивился: «Вы что, ее еще и сдавать будете?» Показал: там болтается, там недоделано, тут не забетонировано, вокруг грязь, с дороги не подъехать, остановиться негде. Спрашиваю: «Чем вы будете радовать народ? И чем удивлять?» Она говорит: «Нам надо к Новому году сделать подарок людям».

Она уехала, я остался. Вот приезжает наряд милиции. Прапорщик представился, спросил документы, я достал паспорт, он меня обнюхал – как положено, не пьяный ли я – и уехал. Я дальше хожу, жду, народ собираться стал. И вот минут за 15 до приезда губернатора сам начальник полиции Петров Николай Иванович подходит ко мне с двумя полицейскими, меня за руки хватают и ведут. Я им говорю: «Парни, остановитесь, что вы делаете? Что я нарушил?». – А они: «Тебе здесь нечего делать». Петров сам говорит: «Ты здесь не нужен». Посадили в машину и повезли в отделение. И покуда губернатор не уехал, меня не выпускали. Вот такие дела. Три часа просидел не знаю за что.

– Понимаете, я хотел вопросы задать: вот у нас тут дорожка недоделана, света нет, в школе нашей канализация неисправная… Нашему начальству 75 раз говорил – бесполезно. И со спортплощадкой этой – там три объекта: футбольное поле, хоккейный корт и «качалка» для инвалидов. Там ни освещения нет, ни туалета, ни гидрантов – чем хоккейную площадку заливать? Там решетки не закреплены (ограждения. – Прим. ред.). И вот этот случай произошел – мальчик погиб… И никто не виноват, ничего не добиться. А это спортивное сооружение – зачем его было прямо у трассы делать? У нас возле школы место есть, а здесь по дороге большегрузы «Мираторга», «Черкизово» ездят друг за другом, ребенок за мячиком побежит – на трассу выскочит… К тому же там рядом мемориал – ну неподходящее это место. Хоть бы один человек – спортивный специалист – эту площадку принимал. Но у нас в администрации специалистов не держат, – печально констатирует Виктор Мельников.

Памятник в пустыне

Действительно, ни один специалист в области физкультуры и спорта не поставил бы свою подпись под актом приемки этого спортивного объекта. По той простой причине, что построен он с явным нарушением технологии. Так, например, под покрытием футбольного поля вместо крошки уложили песок, который неминуемо будет лететь прямо в глаза играющим футболистам, поле построено под таким наклоном, что уже сейчас имеются провалы, отсутствует раздевалка. К тому же, как уже говорилось, площадка находится возле трассы, и подойти к ней – большая проблема: ни пешеходного перехода, ни тем более светофора здесь нет. Тренеров, которые занимались бы с детьми на этой площадке, – нет. Даже сторожа – нет.

Что же касается площадки для детей-инвалидов, то, как мы убедились лично, злосчастные качели отсюда сняли – остался лишь кронштейн. Что же касается тренажеров, то на снимках прекрасно видно, насколько «качественно» они установлены. Как прекрасно видно и то, что площадка расположена в непосредственной близости от трассы, а значит, действительно, ни о какой безопасности детей речи быть не может. Уверены, все это понимают и жители поселка Хотынец, но почему-то предпочитают не замечать чиновники районной администрации и глава района Евгений Никишин, который, кстати, в декабре прошлого года перерезал на площадке ленточку вместе с губернатором Клычковым и вице-спикером облсовета Вдовиным. Добавим, деньги на строительство площадки выделялись как из областного, так и из районного бюджета, а значит и принимать ее (и согласовывать проектную документацию тоже) должны были областные и районные чиновники. Очень хотелось бы знать, поименно, кто участвовал в этом процессе. Также хотелось бы знать, ответит ли кто-то из полицейских чинов за незаконное, на наш взгляд, задержание Виктора Мельникова, удивительно совпавшее со временем визита губернатора. Еще хотелось бы знать, по чьему именно распоряжению оно было проведено. И имеет ли к этому отношение глава Хотынецкого района Евгений Никишин? Или, может быть, кто-то из его подчиненных, которым Виктор Мельников, по выражению начальника Хотынецкого райотдела полиции, во время торжественного открытия объекта на площадке был не нужен? Кстати, Виктор Мельников пожаловался на действия сотрудников полиции в прокуратуру и Следственный комитет, оттуда его обращение переслали в УМВД по Орловской области, где нарушений, естественно, не обнаружили. Думаем, теперь хотынецкие полицейские могут поделиться опытом с коллегами из других районов: алгоритм отсечения излишне активных граждан от высокопоставленных чиновников, приезжающих в глубинку посветить своими благообразными лицами перед камерами и предпочитающих не замечать проблем, о которых говорят эти самые граждане, создан: в кутузку, чтобы не мешали радоваться. А то, что после парадных мероприятий на показательных объектах происходят трагедии, а сами объекты превращаются, по выражению Виктора Мельникова, в мертвые конструкции, мало кого волнует – разве что все тех же граждан, таких, как Владимир Рыцарев и Виктор Мельников. Но что они могут, граждане?

– Сделали спортивное сооружение, так привлеките туда народ, чтобы люди ходили. Поставили мертвую конструкцию, как памятник в пустыне, – и глядите на нее. Зачем это было делать тогда? Ну доведите эту площадку до ума, чтобы люди радовались. Она должна работать, чтобы наши детки чувствовали, что о них Родина заботится. Но этой заботы у нас не видно. Вот в чем проблема, – говорит Виктор Мельников и обращается к журналистам ОС: – Хоть вы покритикуйте, сделайте так, чтобы повернулось что-нибудь.

Мы, конечно, пообещали – постараемся сделать все, что в наших силах. Для начала редакция «Орловской среды» просит считать данную публикацию официальным обращением в прокуратуру Орловской области. Мы просим надзорное ведомство провести проверку на соответствие спортивного объекта, открытого 25.12.2019 г. в парке «Юность» в поселке Хотынец Хотынецкого района Орловской области, нормам безопасности (в том числе ввиду его расположения в непосредственной близости от автомобильной дороги). Кроме того, мы просим прокуратуру проверить законность действий начальника МО МВД России «Хотынецкое» Петрова Н.И. по задержанию и доставлению в МО МВД России «Хотынецкое» гражданина Мельникова В.М., произошедших 25.12.2019 г. и в случае выявления нарушений законодательства принять меры прокурорского реагирования.

Татьяна Филева