Как Росреестр рекомендует орловцам защититься от мошенников

Росреестр по Орловской области рекомендует орловцам обновить свои данные для защиты недвижимости от мошеннических действий.

Контактные данные собственников недвижимости, также как и информация о самих объектах недвижимости, содержащаяся в Едином госреестре недвижимости (ЕГРН), вносится в реестр на основе представленных заявлений. Некоторые из них были поданы много лет назад и содержащаяся в них контактная информация на сегодняшний день уже неактуальна. Меняются номера телефонов, почтовые адреса, адреса регистрации и электронной почты.

В случае изменения этих сведений крайне важно своевременно сообщить об этом в Росреестр. Наличие актуальных контактных данных поможет своевременно связаться с собственником и предотвратить неправомерные действия третьих лиц в отношении недвижимости, правообладателем которой он является.

В частности, это касается регистрации договора купли-продажи жилья, исправления технической или реестровой ошибки, продажи доли в общедолевой собственности, проведения межевания соседнего земельного участка.

Для внесения изменений в контактные данные орловцам следует обратиться с заявлением в ближайший офис МФЦ. Сведения актуализируют в течение трех рабочих дней, информирует пресс-служба Росреестра по Орловской области.