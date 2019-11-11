11 ноября 2019



Как Росреестр рекомендует орловцам защититься от мошенников

Росреестр по Орловской области рекомендует орловцам обновить свои данные для защиты недвижимости от мошеннических действий.

Контактные данные собственников недвижимости, также как и информация о самих объектах недвижимости, содержащаяся в Едином госреестре недвижимости (ЕГРН), вносится в реестр на основе представленных заявлений. Некоторые из них были поданы много лет назад и содержащаяся в них контактная информация на сегодняшний день уже неактуальна. Меняются номера телефонов, почтовые адреса, адреса регистрации и электронной почты.

В случае изменения этих сведений крайне важно своевременно сообщить об этом в Росреестр. Наличие актуальных контактных данных поможет своевременно связаться с собственником и предотвратить неправомерные действия третьих лиц в отношении недвижимости, правообладателем которой он является.

В частности, это касается регистрации договора купли-продажи жилья, исправления технической или реестровой ошибки, продажи доли в общедолевой собственности, проведения межевания соседнего земельного участка.

Для внесения изменений в контактные данные орловцам следует обратиться с заявлением в ближайший офис МФЦ. Сведения актуализируют в течение трех рабочих дней, информирует пресс-служба Росреестра по Орловской области.

 

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Опубликовано 11 Ноя 2019 в 13:03. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 21

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