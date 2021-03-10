КАК СТАТЬ «МЕМОМ» В СОЦСЕТЯХ? СПРОСИТЕ У МЭРА ОРЛА

№8 (632) от 10 марта 2021 г.

FLB: Три сценария возможной отставки орловского градоначальника Юрия Парахина

https://flb.ru/6/4325.html

Конец февраля ознаменовался для новоизбранного (а скорее «новоназначенного») с начала ноября мэра Орла Юрия Николаевича Парахина серьёзными потрясениями.

В результате:

— проверок его деятельности прокуратурой и оперативными службами,

— публикаций региональной и федеральной прессы о старом уголовном деле и возможных новых,

— выявления журналистами скрываемой в течение многих лет собственности,

— учреждения специально для рассмотрения его дела комиссии Орловского городского Совета народных депутатов по противодействию коррупции и её решения,

— предостережения прокуратуры о недопущении нарушения закона,

— провала проекта закрытия самых популярных ярмарок выходного дня

ему пришлось поступиться некоторыми принципами и изменить свою жизнь.

Юрий Парахин слушает выступление прокурора на заседании горсовета Орла 25 февраля

Журналисты утверждали, что Юрию Николаевичу пришлось переехать из огромного загородного дворца-особняка, который он, по его утверждениям, арендовал у бывшей тёщи за 10 тысяч рублей в месяц в скромную квартиру площадью в 111 квадратных метров в доме, построенном более 20 лет назад и в то время считавшегося элитным. Сам он этот факт опровергает, говоря, что «продолжает жить с бывшей женой под одной крышей». Но при этом развод фиктивным не считает.

Ему пришлось также сменить престижный белый кроссовер Volvo с московскими номерами на более бюджетный служебный автомобиль. А главное, если раньше его работа в качестве главы Орловского района, в отличие от его личных амбиций и действий, не имела широкого общественного резонанса, то теперь любое его действие на новом посту находится в центре внимания как правоохранительных органов, так и прессы, не говоря уж о гражданах Орла, которые в политическом смысле значительно более активны, чем его прежние подопечные – селяне. И чуть более чем через сто дней после его вступления в должность он стал самым обсуждаемым персонажем в областной столице. Говорят, что в народе за ним закрепились прозвища — «барин» и «коррупциомэр».

«НАРКОТИК ВЛАСТИ»

10 февраля на заседании Орловского городского Совета народных депутатов Юрий Парахин наглядно продемонстрировал, что органы прокуратуры ему не указ.

На вопрос начальника отдела надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Орловской области Алексея Трянзина о том, кому именно Юрий Парахин продал доли в своих коммерческих предприятиях, мэр ответил: «Я считаю, что сегодня в таком составе обсуждать вопрос – кому я продал доли, нецелесообразно и незаконно, потому что у нас есть законодательство, которое регулирует эти вопросы».

А затем он предложил прокурору действовать «в рамках действующего законодательства» и пригласить его (мэра) в прокуратуру, а также стал упрекать высокое должностное лицо в том, что начальник отдела и так знает, кому Парахин продал свои доли и сам он считает, что он вообще ещё в 2019 году урегулировал конфликт интересов.

Прокурор Алексей Трянзин

Состязаться в знании законов с прокуратурой («сквозной верховной властью, следящей за исполнением законов») — это более чем смело. Правда, прокурор быстро поставил точки над i, рассказав депутатам и прессе о том, что мэр вовсе не исчерпал конфликт интересов, передав доли своей бывшей жене, с которой он зарегистрирован по одному адресу, то есть аффилированному лицу. А еще прокурор сообщил, что «имеются основания для привлечения мэра к установленной законом ответственности».

Смелость и «вальяжность» Юрия Парахина кто-то склонен объяснять неким «столичным покровительством», а также открытой поддержкой со стороны губернатора Орловской области Андрея Клычкова. Но, насколько нам известно, в своё время имевшее место «покровительство» в настоящее время утеряло свою былую актуальность, а через несколько месяцев, похоже, вообще сойдёт на нет.

Мы же объясняем случившееся только тем, что доставшаяся Юрию Николаевичу власть – один из самых сильных, если не самый сильный наркотик. И «ломка» людей, подверженных такому наркотическому удару сильнее, чем у обычных наркозависимых лиц. Поступки «наркоманов от власти» иногда не укладываются ни в какие логические схемы и часто являются просто необъяснимыми.

Объяснения лучше искать у психологов, психиатров и психоаналитиков. Ещё лет двадцать назад президент русской психоаналитической ассоциации профессор Арон Белкин понятными словами объяснял ситуацию с «наркоманией от власти»:

«От ощущения собственного могущества человек утрачивает возможность трезво оценивать себя. Одновременно появляется недоверчивость к близкому окружению: я такой великий, мне рукоплещут толпы, а они не славят меня поминутно, значит, они мои заклятые враги. Затем политик начинает превратно воспринимать действительность. Вытеснять на задворки сознания все, что не приносит удовольствия, свойственно всем людям, но в данном случае человек доходит до полного самоослепления. Еще через некоторое время возникает эффект привыкания. Доза, которой хватало вчера, перестает действовать. И ежедневно нужно делать нечто такое, чтобы она возрастала. Психика при этом, естественно, регрессирует. Исчезает ощущение единства с миром, исчезает способность к сопереживанию, угасают живые чувства. Эндорфинозависимым с трудом удается сотрудничать с другими людьми, все решения они хотят принимать самостоятельно. А тот, кто пытается покуситься на источник радости — их власть, вызывает у них вспышки просто-таки животной злобы».

Именно в сфере психоаналитики нужно искать причины того, что мэр Орла одновременно вступил в конфронтацию с главной надзорной инстанцией, настроил против себя сотни мелких и средних предпринимателей, которых городская администрация попыталась вытеснить с насиженных мест, стал отрицательной направленности «мемом» в соцсетях и, пожалуй, самым негативно оцениваемым по совокупности характеристик его деятельности градоначальником Орловской области за всю её новейшую историю…

КАК УСИЛИТЬ ПОЗИЦИИ «ЕДИНОЙ РОССИИ» В РЕГИОНЕ

Околокриминальная ситуация с Юрием Парахиным становится ещё более обсуждаемой в связи с тем, что он с некоторых пор является членом президиума регионального политсовета партии «Единая Россия». Без сомнения, он был чисто номинально был нужен единороссам как глава местного отделения «Единой России» в Орловском районе, а неплохие отношения его с секретарём регионального отделения и председателем Орловского областного Совета народных депутатов Леонидом Музалевским способствовали попаданию в президиум политсовета. Как считают эксперты, ни в президиуме, ни в политсовете, ни даже в региональном отделении Юрий Парахин не оставил никаких значимых следов, его ценность как отдельной политической единицы в связи с постоянными обвинениями в коррупции стремится к нулю. И это не может не беспокоить московское руководство «Единой России».

Но самое главное – то, что все события, связанные с негативным восприятием главы города и его действий жителями, силовиками и местными элитами происходят накануне важного выборного цикла. До 19 сентября, когда пройдут выборы в Госдуму и областной Совет народных депутатов остаётся каких-то полгода, но, как полагают эксперты, каждый день с Юрием Парахиным в качестве мэра наносит ощутимый ущерб интересам партии, сокращает её электоральные возможности, увеличивает риски выхода из – под контроля пока ещё неоформившихся протестных настроений.

С каждой неделей удерживать ситуацию будет всё труднее, поэтому для единороссов отставка Парахина, оформленная в том или ином виде при участии партии, а не в связи с возбуждением уголовного дела или приговором суда, могла бы быть тем самым выходом, который мог бы «выпустить пар» и не ослабить, а усилить позиции «Единой России» в регионе, тем более что даже среди единороссов не проблема найти опытного и ориентирующегося в городском хозяйстве человека, который не имеет такого негативного бэкграунда и пользуется доверием горожан…

Замена такого мэра даже на не скомпрометировавшего себя однопартийца (в местном законодательстве, в котором есть положение о том, что мэра выбирает горсовет, где имеется конституционное большинство единороссов) сможет в значительной мере снизить риск неудачных для партии сентябрьских выборов.

ДО КАКОГО МОМЕНТА ГУБЕРНАТОР БУДЕТ ПОДДЕРЖИВАТЬ МЭРА?

Андрей Евгеньевич Клычков, губернатор Орловской области, уже после нашумевших разборок на заседании Орловского горсовета и демаршей прокуратуры в очередной раз заявил о своей позиции в отношении досрочной отставки мэра. Вот цитата: «Есть определенная процедура. Если будет достаточно оснований по закону, тогда мы запустим эту процедуру. На сегодняшний день у меня оснований для запуска процедуры нет».

Поддержка Клычкова — это обязательная для него на определённом этапе позиция. Причина одна: он выдвинул кандидатуру Парахина на пост мэра. Но не факт, что такая позиция будет вечной.

Андрей Клычков и Юрий Парахин

Большинство журналистов оценили процитированное высказывание как абсолютное нежелание губернатора инициировать удаление Юрия Парахина в отставку. На самом деле, Клычков как любой юрист оставляет для себя люфт – не говорит о том, что такая отставка невозможна. В трёх предложениях – две принципиальных оговорки. «Если будет достаточно оснований» и «на сегодняшний день у меня оснований… нет».

Любой человек, знакомый с системой принятия решений в нашей стране, особенно в отношении региональных чиновников, прекрасно представляет себе, что в настоящее время губернатор просто ждёт. Если будет «отмашка» по Парахину со стороны Старой площади, то действия Клычкова будут соответствовать указаниям. Почему? Потому что скандал с мэром Орла и конфликтом с надзорным ведомством уже вышел за пределы региона, и решение скорее всего придёт из центра.

Для губернатора будет скорее всего открыто несколько возможностей.

Первая: он лично запускает процедуру удаления в отставку. Если «на сегодняшний день» оснований у него нет, то «на завтрашний» они могут появиться.

Второй путь: губернатор, который контролирует городской совет, предлагает его председателю Новикову «решить вопрос». Для этого нужно лишь указание самой большой фракции в горсовете — фракции «Единой России» присоединиться к инициативе второй по величине структуры – «Справедливой команды», а после внесения вопроса в повестку дня – правильно проголосовать.

Третий путь – самый простой. У нас есть информация, что Юрий Парахин уже просил губернатора разрешить ему уйти в отставку. Губернатор, если судить по его действиям, на тот момент отказался. Но если, как он выразился «будет достаточно оснований», он может просто пригласить Юрия Парахина к себе и предложить ему добровольно уйти. При этом скорее всего, он будет обещать ему поддержку в улаживании отношений с прокуратурой, особенно если такую поддержку ему пообещают из центра. Парахин, понятное дело, потребует гарантий, но губернатор гарантировать ему лояльность со стороны прокурора не сможет. И тут, конечно, есть варианты. Парахин запросто может и отказаться уходить в отставку без соответствующих гарантий безопасности…

Мэр города – это не советник губернатора Волошин, у которого оказалось фальшивое российское гражданство, это не начальница отдела Рожкова, гражданский супруг которой был осуждён за создание экстремистского сообщества и даже не член правительства Орловской области Блохин – бывший руководитель «Орёлгосзаказчика», получивший пока срок в два года условно и уволенный с госслужбы. Глава областной столицы – фигура знаковая. И защищать его до последнего как вышеперечисленных граждан губернатору крайне опасно.

Иначе у центра появятся вопросы уже к самому Клычкову, так сказать «по совокупности»…

ЭТАПЫ ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ

Поскольку у нас всё же складывается представление о том, что «наркотик власти» настолько овладел гражданином Парахиным, что он забыл о том, что является этим самым гражданином, а считает себя «неуязвимой элитой», то в отставку он отправится скорее всего силовым образом. Его противостояние с блюстителями закона настолько очевидно, что скорее всего именно прокуратура Орловской области будет той инстанцией по представлению которой в отношении мэра возбудят уголовное дело, вполне возможно и не одно.

Впрочем, остаётся ещё один вариант – отставка вследствие грубого нарушения Юрием Парахиным закона о противодействии коррупции. С этого мы, пожалуй, и начнём.

Факт №1. Комиссия Орловского городского Совета народных депутатов по противодействию коррупции, как нам представляется, приняла в отношении мэра Орла решение, не соответствующее действующему законодательству. Вот по каким признакам должна была принимать решение комиссия горсовета, учитывая комментарии к ст. 11 Федерального Закона о противодействии коррупции:

а) в рассматриваемом случае не содержится признаков личной заинтересованности гражданского служащего, которая приводит или может привести к конфликту интересов;

б) имеется факт наличия личной заинтересованности гражданского служащего, которая приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае представителю нанимателя предлагаются рекомендации, направленные на предотвращение или урегулирование этого конфликта.

Комиссия же принимает третье решение, не предусмотренное законом: констатирует наличие личной заинтересованности, но не предлагает рекомендаций представителю нанимателя. Кстати, если внимательно изучить положение о комиссии Орловского горсовета по противодействию коррупции (пп. 9.1 и 9.2), то там также говорится о двух возможных решениях, правда, рекомендации почему-то предлагают дать не нанимателю, а самому муниципальному служащему, то есть мэру.

Так что в данном случае комиссия нарушила законодательство и превысила свои полномочия. Кстати, именно поэтому прокурор Алексей Трянзин столь подробно расспрашивал на сессии горсовета 25 февраля и мэра, и председателя комиссии, и председателя горсовета.

Факт №2. Юрий Парахин, как считает прокуратура, и как, собственно говорится в законе о противодействии коррупции, не уведомил о конфликте интересов или о возможности его возникновения, хотя был обязан это сделать. (ч. 2 ст. 11)

Факт №3. Представитель нанимателя (в данном случае, председатель горсовета Новиков) был обязан принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов. (ч. 3 ст. 11). Этого он не сделал.

Факт №4. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов в случае с Парахиным по закону может состоять в изменении его должностного или служебного положения, вплоть до его отстранения от исполнения должностных (служебных) обязанностей в установленном порядке и (или) в отказе его от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов. (ч.4 ст. 11). Ни увольнения, ни отказа от личной заинтересованности не последовало.

Факт №5. Часть 6 ст. 11 федерального закона о противодействии коррупции гласит, что непринятие Парахиным «мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов является правонарушением, влекущим увольнение указанного лица в соответствии с законодательством Российской Федерации».

Юрий Николаевич Парахин, мэр города Орла, публично отказался принимать какие-либо меры для предотвращения или урегулирования конфликта интересов, на наличие которого ему указала прокуратура, причём наличие у него личной заинтересованности было подтверждено Комиссией Орловского городского Совета народных депутатов по противодействию коррупции.

Прокуратура уже может рассматривать, как это было сообщено на заседании горсовета, вопрос о привлечении Юрия Парахина к предусмотренной законом ответственности. Нарушение закона им уже совершено, и давать сейчас ему повторный шанс надзорному ведомству совсем невыгодно…

В материалах, опубликованных на FLB.ru, достаточно подробно анализировались ситуации, возникшие в связи с некоторыми аспектами деятельности Юрия Парахина в качестве главы Орловского района, а также в более ранний период времени. Любая из них при надлежащем расследовании может привести к возбуждению уголовного дела либо в отношении самого Парахина, либо в отношении Парахина и иных лиц, либо по факту нарушения законодательства.

«ДЕЛО О ЗЕМЛЕ»

12 мая 2020 года, заместитель прокурора Орловской области В.Г. Сергиенко вынес мотивированное постановление о направлении в адрес руководителя СУ СК России по Орловской области А.П. Щурова материалов проверки, проведённой прокуратурой области по факту противоправных действий лиц администрации Неполодского сельского поселения Орловского района Орловской области.

Противоправные действия (дело было в то время, когда Ю.Н. Парахин занимал должность заместителя председателя правительства Орловской области, руководителя блока финансово — экономического развития) состояли в том, что А.И. Щукин и другие должностные лица по просьбе коммерческой фирмы, близкой к Юрию Парахину и Светлане Литвак перевели огромный участок земли из земель сельхозназначения в земли населённых пунктов с использованием под ИЖС. Перевели незаконно, без постановления областного правительства. Прокуратура посчитала, что налицо было грубейшее нарушение закона.

Насколько нам известно, СУ СК России по Орловской области вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Щукина и других должностных лиц, принимавших участие в незаконном оформлении земли, на которой сейчас стоит «семейный» дом Юрия Парахина.

«ДЕЛО О ВЫРУБКЕ ЛЕСА»

Если посмотреть на фотографию особняка, в котором зарегистрирован вместе с семейством Юрий Николаевич Парахин, то обнаружим, что дом со всех сторон окружают взрослые деревья. Логично предположить, что и на том месте, где построен особняк, а также сделана асфальтовая площадка (это полгектара), также был взрослый лес. Куда он делся? Участковый уполномоченный Тимохин П.В., отвечая на письмо прокуратуры, вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, взяв за основу телефонный разговор с тёщей Юрия Парахина гражданкой Стасенко Т.Л., которая сообщила ему, что «на месте строительства дома произрастали небольшие деревца (самосев), которые, по её мнению, мешали строительству дома и были устранены».

Журналистам (и прокуратуре) пытаются внушить, что вокруг дома остался полноценный лес, а в середине этого леса, где стоит дом, якобы были только небольшие деревца (самосев).

«Семейный дом» Юрия Парахина в окружении леса

«ДЕЛО О ДОРОГЕ ПО УЛ. НИКОЛЬСКАЯ»

Непосредственно к «семейному» дому Парахиных — Стасенко, расположенному на месте вырубленного полгектара леса, идёт дорога, о которой много писали орловские и федеральные СМИ и по строительству которой были и депутатские запросы, и проверки, и постановления. Мы не будем останавливаться на сути запросов, постановлений и ответов на них, поскольку уже освещали их довольно подробно.

Почему сотрудники полиции были удовлетворены предъявленными им документами, по которым ООО «Регион Агро Трейд» заплатило за неё в ноябре 2018 года 3 миллиона 564 тысячи 20 рублей? Стоимость этой дороги, учитывая, что дорога по улице Никольской по качеству выше пятой категории, оценивают примерно в 30 миллионов рублей. И разница в 15- 25 миллионов рублей полицейских не смущает?

«ДЕЛО О ДОРОГЕ ПО УЛИЦЕ МИРА»

Дорожное полотно на ул. Никольская, д. Кондырева, Орловского района Орловской области, в отличие от многих других сельских дорог, строилась «с нуля». Но вот подъезд к ней по улице Мира никак нельзя было назвать «находящемся в надлежащем состоянии». За полгода до того, как ООО «СтройАвтострада» приступило к строительству дороги по ул. Никольская к единственному дому №1, Юрий Николаевич Парахин по результатам электронного аукциона заключил с этой компанией в лице генерального директора Кругленко Р.А. муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Орловского района, в том числе в Неполодском сельском поселении на территории которого находится «семейный дом», Юрия Парахина.

Условия контракта не предусматривали никакого ремонта на ведущей прямо к «парахинской» улице с гордым названием Никольская, улице Мира. В справке так и указано: «дороги по ул. Свободы и ул. Бугристая». Срок 31 августа 2018 г., цена контракта 42 524 926 руб. 61 коп. Читаем дальше. «При этом проверкой было установлено, что по муниципальному контракту ООО «СтройАвтострада» фактически были выполнены работы по ремонту ул. Мира в д. Кондырева Неполодского сельского поселении, которые приняты и в последующим оплачены заказчиком».

Но в этих документах не было отмечено, что по какой-то причине вместо указанных в контракте участков дорожного покрытия была отремонтирована улица Мира, которая впоследствии переходит в улицу Никольскую. А на этой улице расположен единственный огромный особняк….

Юрий Парахин за государственный счёт (лично подписав 28 августа 2018 года акт о приёмке и справку о стоимости) организовал ремонт дороги, которая ведёт к его дому вместо тех участков, которые были предусмотрены контрактом.

15 мая 2020 года на основании п. 2 ч. 2 ст. 37, ст.ст. 150, 151 УПК РФ заместителем прокурора Орловской области мотивированное постановление с материалами проверки в отношении главы Орловского района Парахина Ю.Н. и бывшего начальника управления строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства администрации Орловского района Селюнина В.А. было направлено руководителю СУ СК России по Орловской области Щурову А.П. для решения вопроса об уголовном преследовании по ч. 1 ст. 285 УК РФ, ч. 1 ст. 285.1 УК РФ. И в постановлении весьма подробно были описаны все нарушения законодательства, допущенные Парахиным и Селюниным.

Уже значительно позже мы узнали о том, что следственный орган втихую отказал в возбуждении уголовного дела.

«ДЕЛО О БИЗНЕС–ЦЕНТРЕ»

Частный торгово –офисный комплекс на месте муниципального здания на городской земле

В материале «Криминальный дебют будущего мэра Орла Юрия Парахина» мы подробно описывали события 2005 года, в результате которых на месте муниципального здания, в котором располагалась бухгалтерия горздравотдела, вырос торгово-офисный центр, принадлежащий ООО «Партнёр», директором которого был Ю.Н. Парахин (на настоящий момент основным учредителем, по данным прокуратуры, является его бывшая супруга). Письмо с просьбой о выделении именно этого участка в центре города было подписано Юрием Парахиным ещё до того, как фирму зарегистрировали. И бывший мэр города Уваров дал ход письму от несуществующего ООО, а впоследствии «решил вопрос».

Бухгалтерия переехала в одно из помещений Орловского государственного аграрного университета на ул. Комсомольская (в то время его ректором был отец Парахина), а торгово-офисный комплекс и поныне приносит прибыль Юрию Николаевичу. Прокуратура Орловской области продолжает держать этот вопрос в центре внимания…

«ДЕЛО О «ЮЖНОМ РЫНКЕ» И ПРОДАННЫХ ДОЛЯХ»

Мы не будем ещё раз описывать все действия Юрия Парахина и события вокруг «семейных» фирм (они в разное время принадлежали ему, его матери, бывшей супруге). Напомним лишь то, что неожиданно выяснилось (неожиданно для правоохранительных органов), что эти фирмы практически владеют землёй и зданиями в Орле по адресу ул. Комсомольская, 287, где расположен «Южный рынок». Сам же Парахин долгое время скрывал, кому он продал доли в «семейных фирмах», требуя даже от известного журналиста Андрея Караулова, чтобы тот по этому вопросу «позвонил ему по закрытой линии».

Скрыть ничего не удалось. Прокуратура Орловской области сегодня обладает достаточно полной информацией для того, чтобы квалифицированно подготовить мотивированные постановления о направлении в адрес руководителя СУ СК России по Орловской области материалов проверок по многим из перечисленных нами делам для решения вопроса об уголовном преследовании в отношении Парахина Ю.Н. И, учитывая серьёзность имеющихся данных, а также решительные и последовательные действия прокурора Орловской области Владислава Малкина, эти постановления вполне могут превратиться в реальные уголовные дела. Вот тогда отставка мэра Орла будет проходить уже по совсем другому сценарию…

Воронецкий Сергей

Источник: https://flb.ru/6/4325.html