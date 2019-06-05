Как тянуть резину: мастер-класс от чиновников

№19 (556) от 5 июня 2019 г.

Экологический проект нашего земляка по созданию в Орле линии для переработки старых автомобильных покрышек, требующий определенных инвестиций или, как минимум, организационного участия власти, рассматривался чиновниками правительства Орловской области более полугода, и, в конце концов, после многочисленных проволо́чек и отписок, был отвергнут как бесперспективный.

СЛОВО И ДЕЛО

Нынешний губернатор Орловщины Андрей Клычков не раз уже делал публичные заявления, связанные с экологией региона, что, в общем-то, неудивительно: в последнее время этой проблеме много внимания уделял Владимир Путин, подчеркивая при этом, что в большинстве случаев экологическую ситуацию «на местах» можно улучшить без привлечения федеральной «артиллерии».

В декабре 2018 года Клычков объявил о принятии региональной программы «Экология», во всех СМИ представленную несколько более обстоятельно: «Программа «Экология» по введению новых мощностей по переработке ТКО (твёрдых коммунальных отходов)». В многочисленных интервью губернатор подчеркивал, что одна из основных задач проекта – поэтапное выявление и полная ликвидация стихийных свалок на природных и сельскохозяйственных объектах региона.

На деле реализация программы ограничилась появлением в нашей области мутного регионального оператора, про которого известно, что он (оператор) отвечает за вывоз мусора, но с задачей этой пока не справляется. И никаких «новых мощностей по переработке ТКО», и стихийные мусорные свалки, никем не выявленные и не потревоженные, цветут и, что характерно, пахнут.

25 апреля сего года глава региона встретился в Москве с Министром природных ресурсов и экологии РФ Дмитрием Кобылкиным. Вот цитата с официального сайта областной администрации «Портал Орловской области»: (https://orel-region.ru/index.php?head=1&unit=14798)

«Обсуждались вопросы реализации федеральных программ по сбору и утилизации твердых коммунальных отходов, с учётом вносимых в них изменений. В частности, губернатор Орловской области поднял важный для региона вопрос обустройства дополнительных контейнерных площадок на территории области. Региону требуется около 700 контейнеров. Министр обещал оказать поддержку в решении этого вопроса.

Также стороны обсудили создание дополнительных условий для вывоза мусора как с городских территорий, так и отдалённых сельских населенных пунктов».

Как видим, воз не вывезенного и не переработанного мусора и ныне там, а 700 дополнительных контейнеров никак не тянут на «новые мощности по переработке ТКО».

ФИГУРА УМОЛЧАНИЯ

При этом одна действительно трудноразрешимая экологическая проблема не была озвучена ни разу. Речь идет об утилизации старых автомобильных покрышек.

Прочий мусор – как попадающий на областные перерабатывающие полигоны, так и скапливающийся на созданных несознательными гражданами стихийных свалках – утилизируется без особых проблем. Технологии давно отработаны, необходимым оборудованием регион располагает. Просто нужно приложить некоторые усилия и подкрепить их определенными финансовыми вливаниями.

Переработка старой авторезины – вопрос особый. Федеральное законодательство строго регламентирует технические условия ее утилизации именно в свете экологических норм. Покрышки нельзя ни сжигать, ни замораживать, ни закапывать. Короче, ни одна из стандартных операций, освоенных орловскими «мусороперерабатывателями» для прочих видов коммунальных отходов, не подходит. В нашей стране производятся специальные технологические линии для переработки резинотехнических изделий, спроектированные не только с оглядкой на экологию, но и дающие на выходе востребованное во многих сферах производства вторсырье (подробнее об этом – ниже).

Орловская область такими линиями не располагает.

В результате, во-первых, (если верить информации ответственных за утилизацию ТКО лиц), все покрышки, попадающие на орловский полигон, каждые три месяца, отлежав максимально дозволенный федеральными нормативами срок на специальных площадках-накопителях, грузятся в фуры и отправляются в подмосковный город Чехов – ближайший к нам населенный пункт, удосужившийся обзавестись специализированной линией. Везти старые шины за 300 км – «удовольствие» недешевое.

А, во-вторых, именно стихийные свалки старых автопокрышек труднее всего выявить, поскольку на них не ведут «народные тропы». Резину сваливают либо в укромных уголках гаражных кооперативов, либо вывозят за город, определяя на вечное хранение в кюветы, овраги и рощицы.

При этом вреда от таких несанкционированных «некрополей» в разы больше, чем от любой бытовой мусорной кучи.

Беда в том, что, с одной стороны, резина со временем не разлагается до полной ассимиляции с грунтом, а с другой – способна веками активно выделять в окружающее пространство (воздух, почву и грунтовые воды) токсичные смертоносные элементы. Возгорание кучи автопокрышек можно приравнять к локальному апокалипсису. В атмосферу из этой «геенны огненной» будет вброшено немереное количество летучей ядовитой химии, а на том месте, где пламя пожирало резину, в течение десяти лет не вырастет ни одна травинка.

Остается добавить, что обычная стихийная свалка санитарную угрозу представляет лишь для тех удивительных граждан, кто полезет в самую ее гущу, то есть, в общем-то, пассивную. Свалки автомобильных шин по-настоящему агрессивны, поскольку незримо отравляют то, чем мы дышим, и то, что мы пьем.

ЭНТУЗИАСТ

В Орле живет и работает 36-летний менеджер одной частной компании Денис Матвеев. Сразу хочу подчеркнуть: во-первых, зарабатывает он достаточно, чтобы платить за съемную квартиру и обеспечивать семью, а во-вторых, ему чужды финансовые амбиции. Стать миллионером он никогда не мечтал.

Это к тому, что идея обустроить в нашем городе предприятие по утилизации автопокрышек возникла у Дениса как экологический проект. Просто человек видел, сколько старой резины валяется во дворах, в гаражах и за городом, и ему больно было на это безобразие смотреть.

Начав серьезно изучать возможности решения этой проблемы, Матвеев вышел на одно российское предприятие, производящие специализированные технологические линии. Завязалась деловая переписка. В конце концов Денис располагал полным объемом необходимой информации.

В частности, выяснилось, что упомянутая выше линия не просто перемалывает покрышки, не нанося при этом ущерба экологии, но и дает на выходе резиновую крошку – сырье, из которого можно, например, изготовлять травмобезопасную тротуарную плитку, которое можно использовать при производстве современных дорожных покрытий или спортивных кортов. Все эти производства можно было бы организовать в Орле – при наличии спроса на готовую продукцию или сырье как компонент более сложных производств. Но даже при полном отсутствии энтузиазма на региональном уровне вторсырье не осталось бы невостребованным, поскольку завод-производитель оборудования выразил готовность выкупать резиновую крошку по фиксированной цене.

И Матвеев «засел» за составление полноценного, финансово обоснованного бизнес-плана: привлек к работе экономистов, провел мониторинг инфраструктуры, рынка нежилой недвижимости и составляющих логистики. Через некоторое время проект был готов.

С учетом всех затрат и рисков для его реализации, то есть закупки необходимого оборудования, его монтажа и запуска, оплаты труда сотрудников и прочее, и прочее, и прочее, требуется (на сегодняшний день) 13 миллионов рублей.

Для Дениса сумма неподъемная, а для серьезного инвестора – не такая уж и большая. Тем более, что в бизнес-плане были оговорены условия возврата инвестору денег с выгодными для него процентами.

Знакомцев среди отечественной олигархии у Матвеева не было, зато он знал, что в Орловской области работают (по крайней мере, на бумаге) несколько подходящих программ – как федеральных, так и региональных (экологических, инвестиционных, связанных с развитием производства и т.п.).

Неудивительно, что первым делом Денис попытался найти понимание и поддержку в областном правительстве. Оное, таким образом, получало прекрасную возможность, проявив минимум активности, реализовать одно из ключевых положений программы «Экология» – обзавестись новыми инновационными технологиями переработки ТКО и с гордостью рапортовать об этом кремлевским кураторам.

ТЯНЕМ-ПОТЯНЕМ

Первый визит Матвеева в областную администрацию состоялся осенью 2018 года. Начало было довольно многообещающим. Изучив структуру регионального правительства, Матвеев не без оснований решил, что помощи и поддержки следует искать в департаменте экономического развития и инвестиционной деятельности. Удалось дозвониться до руководителя этого департамента Сергея Юрьевича Антонцева, вкратце обрисовать суть проекта и обосновать необходимость личной встречи.

Антонцев обещал в ближайшее время связаться с «соискателем» и, действительно, не заставил себя долго ждать. Денис свой звонок совершил в пятницу, а уже на следующий вторник Антонцев назначил аудиенцию.

В кабинет к высокопоставленному должностному лицу (как-никак – член правительства Орловской области!) Матвеев отправился воодушевленный. На бюджетную инвестицию, покрывающую всю необходимую для запуска стартапа смету, он не рассчитывал. Просто хотел узнать, какую поддержку В ПРИНЦИПЕ департамент может оказать.

Однако встреча прошла в довольно странном формате. Выслушав Дениса, Антонцев пустился в воспоминания: дескать, с подобной идеей к нам уже приходили люди… Правда, потом они куда-то исчезли, но, так или иначе, сам проект инновационным считать нельзя.

Затем последовал переход к финансовой стороне вопроса. Суть свелась к загадочной фразе: «Это не профильный актив государства».

Тем не менее, Сергей Юрьевич попросил Дениса оставить бизнес-план для более детального ознакомления. На том и расстались.

* * *

Через день на сцене появилось новое действующее лицо. Денису позвонила начальник отдела координации инвестиционной деятельности управления инвестиционного развития департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Жанна Александровна Беляева.

Она сообщила, что автор проекта может прийти в администрацию и забрать бизнес-план, и что официальный ответ отправлен Денису по электронной почте.

К письму, отправленному всё той же Жанной Александровной, был прикреплен файл, в котором подробнейшим образом перечислялись условия… получения займа в Фонде микрофинансирования Орловской области. К слову сказать, базируется эта организация не в здании областного правительства, а по адресу ул. Салтыкова-Щедрина. 34. Ну ладно, хоть в лесу, лишь бы толк был.

Толку, однако, не было.

Во-первых, Денис Матвеев, как уже было сказано, изначально не рассчитывал, что необходимую сумму департамент преподнесет ему на блюдечке с голубой каемочкой.

А, во-вторых, проект Матвеева никоим образом не соответствовал условиям микрокредитования: максимальная сумма – 3 млн. рублей, процентная ставка – от 4 до 12%. Плюс обязательное гарантийное обеспечение (а попросту – залог).

Конец осени и почти всю зиму Денис посвятил оттачиванию своего бизнес-плана и поиску инвестора в интернете на специальных сайтах. Увы, никто не откликнулся.

Между тем, в СМИ уже были озвучены надежды губернатора на реализацию региональной программы «Экология». Не представляя, с какой стороны можно подобраться к этой программе и заручиться поддержкой областной администрации, возглавляемая Матвеевым инициативная группа решила обратиться непосредственно к Клычкову.

* * *

Было написано письмо, адресованное Андрею Евгеньевичу. Послание обосновывало экологическую значимость проекта. Кроме того, были сформулированы и изложены следующие ключевые позиции соискателя: 1. «На данном этапе я не рассматриваю администрацию области как инвестора, или, попросту говоря, не собираюсь просить у Вас денег. Просто хотелось бы выяснить степень заинтересованности Правительства Орловской области в реализации моего проекта». 2. «Мне хотелось бы узнать, насколько предприятие по переработке автопокрышек вписывается в экологическую и промышленную стратегии Орловской области, готовы ли Вы к сотрудничеству, и, если «да», то какие формы оно может принять».

Вначале письмо разместили на страничке Клычкова в социальной сети «Вконтакте». Никакой реакции не последовало.

Весной 2019 года это же письмо на имя губернатора было отправлено с официального сайта областной администрации – «Портала Орловской области» – посредством услуги «Интернет-приемная».

Проигнорировать это обращение чиновники не имели права. Уже на следующий день с отправителем письма, одним из «соратников» Матвеева Иваном Митиным, связалась главный специалист отдела координации инвестиционной деятельности управления инвестиционного развития департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области Светлана Сергеевна Яковенко. (Как видим, по мере развития действа, в этом спектакле появлялись всё новые персонажи.) Суть диалога свелась к следующему:

Яковенко:

— Ваш проект сейчас рассматривается сразу двумя подразделениями областного правительства – департаментом экономического развития и управлением экологической безопасности и природопользования. Не могли бы Вы прислать для детального изучения свой бизнес-план. (Удивительное дело! Что же упомянутые выше подразделения рассматривали без бизнес-плана??? — Прим. автора)

Митин:

— Нет, мы настаиваем на личной встрече со всеми ответственными за принятие решения должностными лицами. На эти «переговоры» и принесем бизнес-план.

Яковенко:

— Ну, я как раз и хотела предложить провести рабочую встречу в администрации, где стороны были бы представлены расширенными составами. О дате дам знать.

* * *

На следующий день неожиданный звонок принял Матвеев. Нетрудно догадаться, что состав участников пополнился еще одним действующим лицом. Звонивший представился инспектором Управления экологической безопасности и природопользования, имя – Олег. Фамилия так и не прозвучала. Эколог предложил Денису встретиться – почему-то не в рабочем кабинете, а во дворе управления. Встретились. В итоге Матвеев так и не понял, действовал Олег от имени и по поручению своей организации или проявил личную инициативу – очень как-то всё полуконспиративно происходило. Но разговор получился небесполезным. Олег дал несколько рекомендаций по соблюдению экологических норм. В том, разумеется, случае, если проект будет реализован. И подытожил: мы вас, «если что», поддержим, но помочь ничем не сможем.

* * *

В середине апреля 2019-го в кабинете Антонцева состоялась обещанная ранее рабочая встреча инициаторов проекта и представителей администрации. Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности, помимо его руководителя, представляли уже известные нам дамы – Беляева и Яковенко, а также начальник управления инвестиционного развития Владислав Вячеславович Матвеев. Кроме того, присутствовали начальник управления экологического надзора и природопользования Орловской области Евгений Евгеньевич Алехин и помощник руководителя департамента промышленности и торговли Орловской области Андрей Кимович Казанцев. Как видим, в перечне действующих лиц и исполнителей появились еще три новых персонажа.

Денис к этому моменту ни на какую серьезную помощь со стороны администрации уже не рассчитывал. Хотелось малого: во-первых, чтобы, в случае появления возможности реализовать проект самостоятельно, не чинили препоны, а, во-вторых, важно было заручиться организационной поддержкой. Дело в том, что проект может стать рентабельным лишь в случае непрерывного поступления к месту переработки значительных объемов «сырья», то есть старых автопокрышек. Рассчитывать на энтузиазм «частников» наивно, да и не те масштабы.

Основным «поставщиком» резины могли бы стать крупные эксплуатанты автотранспорта области – начиная от профильных ИП, специализирующихся на пассажирских перевозках, заканчивая автопарками сельхозпредприятий области. В максимальном охвате автопарков и централизованной организации отправки отработавших свой срок покрышек на переработку, а не на полигоны ТКО, помочь могли именно соответствующие решения регионального правительства. И, что принципиально, такое содействие не потребовало бы никаких затрат ни со стороны администрации области, ни со стороны «поставщиков» резины.

Однако основной темой встречи, к некоторому удивлению Дениса, стало детальное обсуждение бизнес-плана. Люди, которые заведомо не намерены были финансировать стартап, провели «отеческий» мастер-класс для потенциального предпринимателя, указав на недоработки проекта и дав рекомендации по повышению его инвестиционной привлекательности. В частности, специалисты посоветовали энтузиастам обзавестись гарантийными письмами со стороны предприятий-потребителей продукта переработки резины, в которых подтверждалась бы готовность выкупать резиновую крошку по определенной цене.

Итог встречи подвел Антонцев. Мол, когда появятся гарантийные письма, я сведу вас с потенциальными инвесторами. Фамилия при этом была названа одна единственная: Парахин Юрий Алексеевич. (Не путать с Геннадием Павловичем Парахиным, руководителем департамента промышленности и торговли Орловской области.) Юрия же Алексеевича можно представить как главу нескольких компаний (в частности, АНО УЦПК «Экология», ООО «Экология»), но в контексте этой истории проще и правильнее будет сказать, что Парахин руководит работой орловского мусороперерабатывающего завода.

Дальнейшую связь с департаментом экономического развития и инвестиционной деятельности Антонцев порекомендовал осуществлять через Владислава Матвеева.

* * *

22 апреля Иван Митин как инициатор рабочей встречи получил по электронной почте официальное заключение по результатам рабочей встречи, подписанное Антонцевым. Вот несколько выдержек из этого документа:

«С учетом экологической значимости представленного проекта Правительство Орловской области выражает заинтересованность и готовность в рамках действующего законодательства рассмотреть возможности предоставления установленных мер государственной поддержки». <…>

«Согласно договоренности, достигнутой в ходе рабочей встречи, направляю Вам информацию о существующих в Орловской области мерах государственной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, критериям которых соответствует планируемая к созданию организация». <…>

«В рамках рабочей встречи также даны рекомендации по более детальной проработке проекта для привлечения потенциальных партнеров — инвесторов и организации взаимодействия с ними. Предложено рассмотреть возможность реализации проекта совместно с действующими мусороперерабатывающими организациями. Доведена информация о возможности размещения материалов по проекту на Инвестиционном портале Орловской области».

Более-менее радовал единственный абзац: «В целях содействия в обеспечении производства необходимым сырьем специалистами органов государственной исполнительной власти специальной компетенции может быть организовано информирование ведущих промышленных предприятий и муниципальных образований региона об осуществляемой Вашей организацией деятельности».

Что же касается «информации о существующих в Орловской области мерах государственной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса», то она свелась всё к тем же «Условиям получения займа в Фонде микрофинансирования Орловской области» (максимальная сумма – 3 млн. рублей, процентная ставка – от 4 до 12%), что были отправлены Денису осенью 2018-го.

Словом, отписались с заслуживающим уважения изяществом.

* * *

Гарантийное письмо удалось получить одно единственное: завод-изготовитель линий по переработке покрышек официально подтвердил готовность выкупать резиновую крошку по фиксированной цене. Но, во-первых, и этого было бы достаточно для прибыльности проекта и обеспечения возможности возврата инвесторам вложенных средств с процентами, а, во-вторых, Денис с самого начала планировал организовать собственные производства с использованием резиновой крошки. Например, травмобезопасной тротуарной плитки. И именно эти производства, а не продажа вторсырья «на сторону», стали бы основным источником дохода.

После майских праздников Денис Матвеев позвонил Владиславу Матвееву, «доложил» о наличии гарантийного письма и попросил организовать личную встречу с Юрием Парахиным. Владислав Вячеславович в ответ порекомендовал расширить перечень форм инвестиционной поддержки в бизнес-плане (подчеркнув при этом, что это его личное мнение), но, тем не менее, выразил готовность ознакомить с дополненным гарантийным письмом проектом Антонцева с тем, чтобы тот впоследствии отправил финальный вариант проекта на рассмотрение Парахину.

Отправив по «электронке» пакет документов своему однофамильцу, Денис принялся ждать результата.

Ждать пришлось недолго. 24 мая Владислав Матвеев в очередной раз позвонил автору проекта и сообщил, что Парахин в курсе этой инициативы, но затея по меркам орловского полигона ТКО недостаточно масштабна, а предложенные технологии неинтересны, так как прибыль сулят невеликую.

Этим «пшиком» участие чиновников Правительства Орловской области в экологическом проекте Дениса Матвеева и завершилось.

Вероятно, они сделали всё, что могли, ввиду ограниченности их возможностей и полномочий. Но почему нельзя было дать Денису «от ворот поворот» сразу же, при первой же встрече? Зачем нужно было «мурыжить» человека полгода, удерживая его «на коротком поводке» невнятными обещаниями? Зачем к решению заведомо не решаемой проблемы привлекли столько чиновных специалистов? Для отчетов? Чтобы создать видимость бурной деятельности своих департаментов и управлений?

Остается надеяться, что энтузиасту все-таки удастся найти инвестора, для которого понятие «экология» – не просто замыленное от бездумного употребления слово.

Андрей Смирнов

Фото и коллаж автора