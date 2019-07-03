Как у классика…

№23 (560) от 3 июля 2019 г.

Все познается в сравнении. Вот и сравним: в двух соседних городах, Брянске и Орле, задумали привести в порядок мосты. В декабре 2018 года, с разницей в один день – 26 и 27, в ЕИС разместили планы-графики, где начало закупок определили соответственно: в мае и июне 2018 года, а исполнение контрактов – в декабре 2019. Такие были планы, но не их выполнение: в Брянске закупка началась в первых числах мая, в Орле – в последних числах июня, т.е. декабрьская разница в один день увеличилась в 45 раз. К моменту заключения контрактов разрыв составил более двух месяцев: пятого июня оформлен контракт у соседей, седьмого августа – у нас. Стройки шли так, что разрыв постоянно увеличивался и достиг непоправимого состояния.

По сообщениям СМИ:

— мост в Брянске сдается в эксплуатацию 5 июля, т.е. на полгода раньше срока; на заседании Госсовета, прошедшем на прошлой неделе под председательством Президента РФ Путина В.В., это отмечено как успех;

— мост в Орле достроят, в лучшем случае, к середине будущего года, т.е. с опозданием на полгода; как это оценит федеральная власть, будет известно позже.

Сравнение инвестиционных процессов вполне уместно, вот данные объектов:

— в Брянске: Первомайский мост через Десну длиной 271 метр, новым габаритом

Г-9,5+2,25 и 12 пролетами из железобетона с 6 новыми балками в каждом из них; стоимость контракта – 297 млн руб., выполнение – БЕЗ АВАНСА, но с графиком производства работ – обязательным приложением контракта;

— в Орле: мост Дружбы через Оку длиной 196 метров, новым габаритом Г-15+2 х 2,25 и 6 пролетами из железобетона с 10 новыми балками в каждом из них; стоимость контракта 293 млн руб., выполнение – С АВАНСОМ 10 %, но с пустым листом под названием «график производства работ», с подписями и печатями.

Оба заказчика выбрали подрядчиками иногородние строительные организации:

— Брянску понравился «Орелдорстрой» из нашего города, взявший себе для выполнения 85 % работ субподрядчика (с соответствующей стоимостью и графиком, указанными в договоре) – местную брянскую фирму «Мостремстрой»;

— Орлу приглянулся казанский «РГС», заключивший договор без определения объема работ с дальневосточным субподрядчиком «Амурстальконструкция» (договор также без указания стоимости и без графика производства работ).

Как протекал строительный процесс на мосту Дружбы, хорошо известно: мертвую во все времена года стройку каждый может наблюдать по видеокамере в режиме он-лайн; около года протекающий контракт, выполненный приблизительно на 10 %, украшен единственным платежным поручением заказчика – авансом – и постоянными напоминаниями о штрафах; приписки невыполненных работ не спасли от провала.

Настоящее круглогодичное строительство Первомайского моста хорошо показано в многочисленных репортажах брянских СМИ; также около года протекающий контракт, 80 % оплаты выполненных, а не приписанных работ (около тридцати платежек!); правильно организованный процесс успешно завершается.

Причины описанного мостового казуса должны, конечно, анализироваться не только на местных уровнях и, вероятно, так и будет в скором будущем. Пока же можно отметить:

— в Орле весь процесс производит тягостное впечатление, управляемый неумелым заказчиком, замешавшим все на лжи и безнадежно утопающим в ней;

— от процесса в Брянске веет весельем и уверенностью; если какое правило и обойдено (что за стройка без этого?), то так ловко, что хочется порадоваться за умельцев.

Наш великий земляк И.С. Тургенев, давший в «Записках охотника» меткую характеристику мужиков соседних областей, здорово бы удивился, наверное, тому, что сравнение его получило такое развитие: и в социальных уровнях, и в географии.

Классик!

Надуткин В.А., инженер