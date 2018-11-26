Как убирают снег в Орле

Как сообщил директор МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла» Александр Байдак, сегодня, 26 ноября, на уборку города вышли 23 единицы техники и 70 человек. В ручном режиме убираются пешеходные переходы, остановочные павильоны, подходы к мостам.

В период с 25 по 26 ноября на содержание улично-дорожной сети и общественных территорий было израсходовано 266 тонн пескосоляной смеси. Улицы убирали 75 человек и 18 единиц техники: 8 КДМ,1 ПУМ, два самосвала, три погрузчика, два трактора, два «вилли». С территории города вывезено 44,2 кубометра мусора.