26 ноября 2018



Как убирают снег в Орле

Как сообщил директор МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла» Александр Байдак, сегодня, 26 ноября, на уборку города вышли 23 единицы техники и 70 человек. В ручном режиме убираются пешеходные переходы, остановочные павильоны, подходы к мостам.
В период с 25 по 26 ноября на содержание улично-дорожной сети и общественных территорий было израсходовано 266 тонн пескосоляной смеси. Улицы убирали 75 человек и 18 единиц техники: 8 КДМ,1 ПУМ, два самосвала, три погрузчика, два трактора, два «вилли». С территории города  вывезено 44,2 кубометра мусора.

 

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Опубликовано 26 Ноя 2018 в 13:50. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 20

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