Как в Орле люди полгода работали за бесплатно

Письмо в редакцию

«В ОП №2 УМВД России по городу Орлу, Прокуратуру Заводского р-на г. Орла и областную трудовую инспекцию поступили обращение работников швейного производства, которым не выплатили зарплату с задержкой более полугода! Сегодня нас уже 9 человек, мы не можем добиться выплаты зарплаты за выполненную работу, и бесплатно работали несколько месяцев, таких как мы десятки. Многие боятся и просто не верят, что им кто-то поможет, ведь должной реакции от правоохранительных органов не последовало.

Наш директор С-в Сергей, как только узнал, что люди начали писать обращения, просто решил продать бизнес, чтобы избежать к себе внимания и проверок. Во всех государственных органах он врет и говорит, что никто у него не работал с момента начала швейного дела, доходов он якобы не получал. Производство и правда большое, работают десятки человек, посменно, налоги не платятся, черный нал оседает в карманах предпринимателя, а при вопросах от сотрудников о выплате зарплаты ответ один — плохо сшили, брак, зарплата не положена, или на тысячу рублей и тебе хватит.

Как можно, будучи состоятельным парнем, не рассчитаться с людьми, которые и так получают не большие деньги? Можно. Ведь если есть связи, ты сын известного ливенского предпринимателя, есть уверенность, что сможешь договориться с властью. Бывших работников можно приструнить, обвинив во лжи, им же никто не поверит, да в довесок ты бывший налоговый инспектор, в таких случаях принципиально не хочется быть честным предпринимателем.

Мы как работники швейного производства просим Следственное Управление Следственного комитета Орловской области, Прокуратуру Орловской области обратить внимание на нашу проблему, помочь нам! Мы стараемся честно работать, у нас маленькие дети, мы существуем, а не живем».

От редакции: данные работодателя, о котором идет речь в письме, имеются в распоряжении «Орловской среды».